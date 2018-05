ТОП-10 (20 сентября)

Кабмин прогнозирует курс гривни в 2013 году 8,11-8,20 за доллар

Кабмин прогнозирует курс гривни в 2013 году 8,11-8,20 за доллар

Правительство Украины прогнозирует в 2013 году средний курс гривни в размере 8,11-8,2 за один доллар, и этот прогноз был использован для подготовки проекта государственного бюджета Украины на следующий год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай Азаров заявил в интервью центральным телеканалам.

«Он (курс – УНИАН) заложен как обычно у нас, 8,11, по моему - 8,20. Вот так где-то по году. Но подчеркиваю – по году средний курс», - сказал Н.Азаров.

При этом он высказал уверенность, что такой курс будет сохраняться в течение первого полугодия 2013 года.

«Первая половина года у нас фактически 100-процентная уверенность, что курс будет в пределах того уровня, который сейчас обозначен. А по второй половине – посмотрим», - сказал Н.Азаров.

При этом премьер отметил, что при расчете параметров госбюджета курс закладывается с перестраховкой.

«Всегда закладывается пессимистический курс. Если вы посмотрите в бюджеты 2010, 2011, 2012 и 2013 года, то всегда закладывается пессимистическая оценка, но это вовсе не означает, что по году она будет выдержана. Определенный резерв прочности всегда закладывается», - сказал Н.Азаров.

Напомним, что ранее лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов заявлял, что госбюджет на 2013 год рассчитывался исходя из курса 8,4 грн за 1 доллар.

Бюджет-2012 был рассчитан исходя из курса гривни – 8 грн за 1 доллар.

"Газтек" купил 24% "Крымгаза"

Крупнейший частный собственник ряда украинских облгазов - компания "Газтек" победила в приватизационном конкурсе по продаже 23,989% акций ПАО "Крымгаз", заплатив за пакет 42 млн 640 тыс. грн (начальная цена составляла 41,8 млн грн - УНИАН).

Трансляция конкурса, который проводился по принципу аукциона, велась на сайте Фонда госимущества.

Всего в данном конкурсе принимали участие две компании, вторым участником была компания "ИК Финлекс-Инвест".

В ходе торгов реализационная цена госпакета была повышена на 2 шага. Размер одного шага составил 420 тыс. грн.

Напомним, покупатель пакета будет обязан в течение трех лет с момента покупки инвестировать в развитие предприятия 8 млн грн.

Как сообщал УНИАН, «Газтек» (г. Киев) является крупнейшим частным собственником пакетов акций ряда украинских облгазов. В частности, "Газтеку" и аффилированным с ним структурам принадлежат миноритарные пакеты в "Винница-", "Волынь-", "Днепропетровск-", "Севастополь-", "Луганск-", "Житомир-", "Запорож-" и "Крымгазе" и пр.

Собственниками самого "Газтека" являются ряд кипрских компаний - Krezer Holdings Ltd, Nesiba Venchers Ltd, Pasler Enterprises Ltd и Porala Venchers Ltd.

В начале сентября т.г. "Газтек" привлек у банка “Надра” (г. Киев) кредит на 250 млн грн для покупки акций предприятий по газоснабжению и газификации.

Fitch понизило рейтинги банка «Форум»

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента («РДЭ») банка «Форум» в иностранной валюте с уровня «B» до «CC» и долгосрочный РДЭ в национальной валюте с уровня «B+» до «CC».

Об этом говорится в сообщении Fitch, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, оба рейтинга исключены из списка Rating Watch «Негативный».

В сообщении указывается, что уравнивание долгосрочных РДЭ банка «Форум» с его рейтингом устойчивости отражает мнение Fitch, что нельзя полагаться на предоставление банку внешней поддержки после заключения соглашения существующим мажоритарным акционером, Commerzbank AG («A+»/прогноз «Стабильный»), о продаже 96-процентной доли в банке «Форум» компании Smart Holding (Украина).

Fitch считает, что у Commerzbank нет контрактных обязательств или намерений оказывать поддержку банку «Форум» после проведения сделки, хотя предоставление ограниченной поддержки ликвидности возможно до завершения продажи.

Fitch рассматривает поддержку от Smart Holding как возможную, но не учитывает данный момент в рейтингах банка «Форум» ввиду ограниченной прозрачности финансовой позиции группы в целом и того факта, что какая-либо поддержка капиталом банку пока не предоставлялась.

В то же время Fitch отмечает в качестве положительного фактора, что Smart Holding уже разместил некоторый объем фондирования в банке. «По информации, предоставленной агентству (Fitch), продажа, скорее всего, будет завершена к концу октября 2012 г. после получения одобрения от регулятора», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в середине июля Fitch подтвердило долгосрочный РДЭ банка «Форум» в иностранной валюте на уровне «B», изменило прогноз по рейтингу со «стабильного» на «негативный» и понизило рейтинг устойчивости банка с уровня «CCC» до «CC».

В начале августа Fitch поместило рейтинги банка «Форум» в список Rating Watch с пометкой «Негативный», включая долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте «B».

Кроме того, в начале августа т.г. Moody's снизило долгосрочный депозитный рейтинг банка «Форум» в национальной валюте с «В2» до «В3», прогноз рейтинга «негативный». Также был понижен рейтинг по национальной шкале с уровня A3.ua до Baa3.ua.

10 сентября Moody's отозвало рейтинги банка «Форум» «по причинам бизнеса».

В конце июля подконтрольный украинскому бизнесмену Вадиму Новинскому «Смарт-холдинг» сообщил о достижении соглашения с немецким банком Commerzbank AG о приобретении 96% акций украинского банка «Форум».

Покупатель не называет сумму сделки, ссылаясь на договоренность о неразглашении ее условий.

В настоящее время соглашение о сделке находится на этапе согласования в регуляторных органах.

Справка УНИАН. Банк «Форум» (Киев) создан в 1994 году, на сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

Активы банка на 1 июля 2012 года составили 10,47 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - 6,29 млрд грн, обязательства - 7,84 млрд грн, уставный капитал - 5,93 млрд грн, собственный капитал – 1,5 млрд грн.

Банк «Форум» (Киев) в январе-июне 2012 года получил 2,6 млн грн прибыли против 549,37 млн грн убытка за аналогичный период 2011 года.

Немецкий Commerzbank на 1 апреля 2012 года владел 96,0635% акций банка «Форум».

«Смарт-холдинг» – одна из крупнейших инвестиционных групп Украины с фокусом на ключевые отрасли экономики, включая горно-металлургический и нефтегазовый комплексы, судостроение, недвижимость и сельское хозяйство.

Программа обеспечения молодежи жильем недофинансирована на 50%

Государственная программа обеспечения молодежи жильем на 2002-2012 годы недофинансирована из государственного бюджета на 50% - примерно на 700-800 млн грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам в четверг сообщил глава правления Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству Леонид Рысухин в ходе Международного форума "Молодежи - жилье, государству - перспективу".

«Программа недофинансирована из государственного бюджета на 50%», - сказал глава правления фонда.

Он уточнил, что наибольший объем финансирования выделялся на реализацию программы в 2004 году — 122 млн грн. «Затем было резкое падение выделяемых средств, и в 2009 году вообще не выделялось ни копейки на эту программу. С 2010 года финансирование программы восстановлено», - добавил Л. Рысухин.

По данным главы правления фонда, с начала реализации программы она профинансирована на 3,8 млрд грн, включая средства государственного бюджета и банковские средства.

Л. Рысухин также отметил, что в текущем году 1150 семей получили государственную поддержку для приобретения жилья по всем программам фонда.

В целом по программе предоставления долгосрочных льготных кредитов молодежи фонд обслуживает 8700 договоров, по программе частичной компенсации ставок коммерческих банков — 8960 договоров, по программе доступного жилья (схема 30/70) — 1830 договоров, по программе удешевления стоимости ипотечных кредитов (под 3%) - 500 договоров.

Как сообщал УНИАН, Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству предлагает продлить программу предоставления льготных долгосрочных кредитов молодым семьям и одиноким молодым гражданам на строительство (реконструкцию) и приобретение жилья на 5 лет с ежегодным финансированием в 600-700 млн грн. Такое финансирование позволит обеспечить жильем около 16 тысяч семей, которые зарегистрированы в рейтинге на получение льготных кредитов.

Данная программа рассчитана на 2002-2012 годы, то есть формально она прекращает свое действие по окончании текущего года.

Украина доразместила еврооблигации на 600 млн долл.

Украина доразместила еврооблигации на 600 млн долл., доходность которых составила 7,461%.

Об этом УНИАН заявили в Министерстве финансов Украины.

“Объем заявок на представленные к размещению еврооблигации превысил сумму размещения более чем в два раза”, - сказал представитель Минфина.

Бумаги были проданы в рамках доразмещения июльского выпуска пятилетних (со сроком погашения 24 июля 2017 года) еврооблигаций на 2 млрд долл. с доходностью 9,25%.

Лид-менеджеры выпуска не изменились. Ими выступили JP Morgan, Morgan Stanley, Troika Dialog и VTB Capital.

Россия намерена отстаивать перед ВТО легитимность утилизационного сбора

Россия намерена отстаивать перед странами ВТО легитимность введенного утилизационного сбора на импортные автомобили.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом на пресс-конференции в Москве заявил глава Комитета Госдумы по международным делам Алексей Пушков, отвечая на вопрос о том, насколько введение утилизационного сбора для автомобилей соответствует принципам и нормам свободной торговли в рамках ВТО.

«Принципам ВТО может и не соответствовать, а вот практике – соответствует, потому что другие страны закрывают на это глаза. Правила ВТО – это не мантра, не десять заповедей Моисея. Это некая договоренность, которую где-то можно расширить, где-то – сузить. Мне кажется, что в рамках этой логики мы и будем действовать», – сказал А.Пушков.

Он напомнил, что действующие страны ВТО постоянно ведут между собой «торговые войны».

По его словам, членство же в ВТО Россия намерена использовать для влияния на международные правила торговли.

«Это нам дает возможность влиять на формирование мировой торговой политики. Но вместе с тем, это нам дает и возможность – в рамках ВТО, вести оптимальную экономическую политику. Успех деятельности в ВТО в значительной мере зависит от нас самих. Вот мы так и будем действовать – максимально пользоваться плюсами ВТО, но и ограничивать негативные последствия для тех секторов экономики, которые еще недостаточно конкурентноспособны, чтобы выдерживать такой напор западной продукции», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, с 1 сентября Россия ввела утилизационный сбор на импортные автомобили. По оценке экспертов, действие утилизационного сбора может сделать украинские автомобили в РФ на 10-12% дороже. Сбор был введен с целью защитить российский автопром в условиях резкого снижения пошлин после вступления РФ в ВТО.

В ответ 14 сентября Украина ввела утилизационный сбор на импортированные из России автомобили и автобусы.

Решение суда по долгам ЕЭСУ будет обжаловано в апелляционном порядке – Минюст

Решение Хозяйственного суда Киева по делу по иску Министерства обороны России о долгах корпорации «Единые энергетические системы Украины» будет обжаловано в апелляционном порядке.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства юстиции Украины, которое обеспечивает представительство интересов правительства по этому делу.

В сообщении напоминается, что по результатам рассмотрения дела решением Хозяйственного суда Киева от 19 сентября 2012 года иск Министерства обороны РФ был удовлетворен частично и взыскал из государственного бюджета Украины путем бесспорного списания Государственной казначейской службой Украины с какого-либо счета 3 млрд 113 млн 053 тыс. 506 грн 26 коп.

Принятое судом решения будет обжаловано в апелляционном порядке в Киевском апелляционном хозяйственном суде в сроки, определенные ст. 93 Хозяйственного процессуального кодекса Украины.

Правовые аргументы при апелляции будут изложены в апелляционной жалобе, которая готовится.

В то же время правовая позиция правительства была изложена в отзыве и дополнениях к нему, которые были поданы во время рассмотрения дела Хозяйственным судом города Киева.

Как сообщал УНИАН, 19 сентября Хозяйственный суд Киева частично удовлетворил иск Минобороны России к Кабмину относительно долга корпорации ЕЭСУ и обязал правительство Украины выплатить российской стороне 3 млрд 113 млн 53 тыс. 506 грн 26 коп. (около 390 млн дол.).

Судья подчеркнул, что решение суда вступает в силу в случае, если не будет подана апелляционная жалоба. В случае же рассмотрения такой жалобы и подтверждения данного решения суда, оно вступает после решения апелляционной инстанции.

Справка УНИАН. Министерство обороны РФ обратилось в Хозяйственный суд Киева с иском о выплате правительством Украины 3 млрд 239,45 млн грн по делу корпорации ЕЭСУ. Российская сторона требовала привлечь в качестве ответчика, кроме Кабмина Украины, Государственную казначейскую службу Украины. ЕЭСУ в деле фигурирует в качестве третьего лица на стороне ответчика.

Между тем Киевский райсуд Харькова рассматривает дело по обвинению экс-премьера, лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко в махинациях в рамках корпорации ЕЭСУ, которой она в свое время руководила.

Прокуратура заявила иск о возмещении экс-премьером Украины Ю.Тимошенко убытков в 19,5 млн. грн по делу ЕЭСУ. Генеральный прокурор Виктор Пшонка утверждает, что уголовное дело в отношении Ю.Тимошенко по корпорации ЕЭСУ было незаконно закрыто в 2005 году под давлением в то время Президента страны Виктора Ющенко сразу после назначения Ю.Тимошенко главой правительства.

В Объединенной оппозиции "Батькивщина" считают сообщение о долгах корпорации ЕЭСУ перед Минобороны РФ попыткой власти накануне выборов очернить имя Ю.Тимошенко.

Азаров не доверяет выводам Transparency International об уровне коррупции в Украине

Премьер-министр Украины Николай Азаров не доверяет оценкам организации Transparency International, которая отмечает высокий уровень коррупции в Украине и размещает страну на 152-м месте в мировом рейтинге.

Об этом он заявил в интервью центральным телеканалам.

«В объективность этой организации, я скажу однозначно, не верю. И я не могу даже представить себе, чтоб Украина была в мире на таком месте», - сказал Н.Азаров.

Он высказал сомнение в достоверности тех данных, по которым делают выводы эксперты этой организации.

При этом он отметил, что проблема коррупции в Украине действительно есть.

«Проблема есть, она реальна. Она должна беспокоить не представителей какой-то организации, мне неизвестной, а должна интересовать нас», - сказал Н.Азаров.

Как сообщал УНИАН, 1 декабря 2011 года базирующаяся в Берлине неправительственная организация Transparency International (TI) обнародовала доклад, в котором отмечается, что в Украине по-прежнему очень высокий уровень коррупции.

Украина заняла 152-е место с рейтингом 2,3 балла. В 2010 году Украина была на 134-м месте.

Рассчитываемый специалистами Transparency International индекс восприятия коррупции (Corruption Perceptions Index, CPI), определяет уровень коррупции в госсекторе - от "0" (высокий уровень коррупции) до "10" (коррумпированных чиновников почти нет).

15 мая 2012 года Европейская Комиссия одобрила совместный рабочий документ “Реализация Европейской политики соседства в Украине. Прогресс в 2011 году и рекомендации к действиям”, в котором отмечается, что Еврокомиссия не увидела значительных результатов в борьбе с коррупцией в Украине в 2011 году.

Еврокомиссия отмечает, что в 2011 году Украина утратила 18 позиций в Индексе восприятия коррупции, который разрабатывается Transparency International, и заняла 152-к место из 187 возможных.

В документе подчеркивается, что в июле 2011 года в Украине вступил в силу закон о принципах предупреждения и борьбы с коррупцией, вместе с тем, в целом, законодательство в этой сфере остается неполным и не в полной мере отвечает стандартам Совета Европы и ООН.

Еврокомиссия также напоминает, что в октябре 2011 года была одобрена Национальная антикоррупционная стратегия, которая, между тем, не предусматривает решения пакета ключевых вопросов, в частности, создания независимого антикоррупционного органа, специализации и четкого распределения задач между правоохранительными органами, проверки деклараций об активах и решения проблемы конфликта интересов.

“Соответствующий План действий все еще находится в стадии подготовки”, - написано в документе.

16 августа т.г. руководитель представительства в Украине Transparency International Алексей Хмара направил в адрес Президента Украины Виктора Януковича письмо о своем выходе из состава Национального антикоррупционного комитета при Президенте Украины.

Свое решение А.Хмара объяснил несогласием с решением Президента В.Януковича подписать «коррупционно опасный» тендерный законопроект № 9634 (закон 5044-VI от 04.07.2012).

Украину интересует экономическая интеграция как на Восток, так и на Запад - Янукович

Украину интересует экономическая интеграция как на Восток, так и на Запад.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал Президент Украины Виктор Янукович на совместной пресс-конференции с Президентом Польши Брониславом Коморовским.

Президент отметил безальтернативность европейской интеграции Украины. Однако относительно экономической составляющей, то, по его мнению, Украина должна учитывать, что товарооборот с ЕС и СНГ у нее приблизительно одинаковый – на уровне 60 млрд с одной и с другой стороны.

«Сегодня речь может идти только об экономической интеграции, и все интеграционные процессы в мире для нас очень интересны, в том числе и Таможенный союз», - сказал Президент Украины.

Также он отметил, что Украину интересует экономическая интеграция со странами ШОС (Шанхайская организация сотрудничества), АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии, в которую входят 10 государств) и БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР).

«Мы ищем различные возможности, как развивать товарооборот со всеми странами и объединениями», - сказал В.Янукович.

Он выразил удовлетворение, что наконец подписано и ратифицировано Соглашение о зоне свободной торговли с СНГ, отметив, что на очереди - создание ЗСТ с ЕС.

В то же время Б.Коморовский выразил мнение, что Украина должна выбрать лишь один вектор, поскольку в разных направлениях интегрироваться невозможно.

Он заметил, что для Украины, по его мнению, лучшим является западный вариант, который дает возможность для развития.

По его мнению, здесь достаточно посмотреть на статистику, в частности на то, что Польша, которая выбрала западный сценарий, втрое опережает Украину по ВВП.

Как сообщал УНИАН, 30 июля 2012 года Верховная Рада ратифицировала Договор о создании зоны свободной торговли. Украина стала третьей, после России и Беларуси, страной, которая ратифицировала документ. 9 августа Президент Виктор Янукович подписал Закон «О ратификации Договора о зоне свободной торговли». 28 августа министр по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев заявил, что Договор о зоне свободной торговли СНГ вступит в силу 23 сентября.

Кроме этого, 20 июля в Брюсселе представителями Украины и Европейской комиссии был парафирован текст Соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и ЕС, которое является неотъемлемой частью Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Украина и ЕС ведут переговоры о создании зоны свободной торговли с 2008 года. Зона свободной торговли должна стать составной частью Соглашения об ассоциации, переговоры о которой стороны начали в 2007 году.

Глава комитета Госдумы: Россия заинтересована в рынке Украины

Украине не стоит опасаться за свою независимость в случае вступления в Таможенный союз.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом глава Комитета Госдумы по международным делам Алексей Пушков сказал на пресс-конференции в Москве.

«Украине нужно преодолеть страхи, что мы будем покушаться на ее суверенитет. Я что-то не припомню таких попыток. По крайней мере, с 1998 года, когда мы подписали и ратифицировали Большой договор между Украиной и Россией о гарантировании территориальной целостности», - сказал А.Пушков.

По его мнению, присоединение к ТС «чисто экономически выгодно и Украине». В то же время, в Украине важную роль играет политическая составляющая – «существуют опасения, не попадет ли страна под «пяту» России», добавил он.

Он также отметил, что из разговора с представителем Украины в ПАСЕ он понял, что Партия регионов хочет найти нечто среднее между ЕС и ТС, чтобы пользоваться преимуществами обоих организаций.

Кроме этого А.Пушков заявил, что Россия заинтересована в рынке Украины.

«Мы, естественно, заинтересованы в присоединении Украины к Таможенному союзу. Это расширение на 45 млн человек, которые составляют украинский рынок», - заявил А.Пушков.

Он отметил, что ЕС оптимальным для себя считает 450-480 млн человек. «Вот они сейчас вышли на эту цифру», - сказал депутат. А рынок США, вместе с Мексикой и Канадой составляет около 600 млн человек, добавил депутат.

«Поэтому нам тоже надо расширяться. И Украина выведет нас за 200-миллионный рубеж: сейчас у нас 175 млн, а с Украиной будет 220 млн. Это большое расширение. Выгодно оно также и Казахстану, и Беларуси», - считает глава комитета.

Справка УНИАН. В настоящее время в Таможенный союз входят Россия, Беларусь и Казахстан.

В апреле т.г. председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Виктор Христенко заявил, что созданы дорожные карты по вхождению в Таможенный союз Киргизии и Таджикистана.

В июне 2011 года Президент Украины Виктор Янукович высказался за подписание рамочного соглашения относительно сотрудничества Украины с Таможенным союзом Беларуси, Казахстана и РФ в формате «3+1», но Россию это пока не устраивает.

