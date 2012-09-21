Делегацию Украины на сессии Генассамблеи ООН возглавит Грищенко

Делегацию Украины для участия в работе 67-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций возглавит министр иностранных дел Украины Константин Грищенко.

Текст соответствующего распоряжения Президента Украины Виктора Януковича “О делегации Украины для участия в работе 67-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН”, размещен на его официальном сайте.

В состав делегации также войдут постоянный представитель Украины при ООН, заместитель главы делегации Юрий Сергеев, заместитель директора - начальник отдела Департамента международных организаций МИД Андрей Бешта, советник Президента Украины - руководитель Главного управления по вопросам международных отношений Администрации Президента Андрей Гончарук, директор Департамента международных организаций МИД Сергей Кислица, заместитель руководителя управления - заведующий отделом Главного управления по вопросам международных отношений Администрации Президента Алексей Луцкевич, директор Договорно-правового департамента МИД Владимир Пузырко, директор Второго территориального департамента МИД Анатолий Щерба.

К.Грищенко разрешено привлекать для обеспечения работы делегации советников, экспертов, технических работников.

Кроме того, распоряжением утверждены Директивы делегации Украины на 67-ю сессию Генассамблеи ООН, однако текст их на сайте не обнародован.

Как сообщал УНИАН, 18 сентября в Нью-Йорке открылась 67-я сессия Генассамблеи ООН. На сессии планируются рассмотрение 168 вопросов повестки дня: от международной безопасности, миротворчества, борьбы с терроризмом и наркотиками до возвращения утраченных культурных ценностей.

Председателем 67-й сессии Генассамблеи ООН будет бывший министр иностранных дел Сербии Вук Еремич.

С 25 по 29 сентября в рамках Генассамблеи запланирована общеполитическая дискуссия при участии глав государств и правительств, министров иностранных дел разных стран.

Как сообщают украинские СМИ со ссылкой на свои источники, в эти числа на сессии планируется участие Президента Украины В.Януковича.