Создание разрешительных центров в Украине на завершающем этапе – Янукович

Создание разрешительных центров в Украине на завершающем этапе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил Президент Украины Виктор Янукович в четверг, 20 сентября, во время выступления на ХІ экономическом форуме «Украина-Польша».

«Система разрешительных центров в Украине. Практически уже идет ее создание к завершению. Сегодня у нас немного регионов остались, где такие разрешительные центры не построены», - сказал он.

В.Янукович отметил улучшение ситуации в разрешительной сфере.

«Разрешительная система улучшается. Сегодня значительно сократилась разрешительная документация, отменены лицензии около 30% видов хозяйственной деятельности», - сказал он.

Он также отметил, что на сегодняшний день чиновники не готовы терять «криминальный налог», который они получали с бизнеса.

«Это не секрет: разрешительная система, когда сокращается, падает цена рабочего места того или другого чиновника», - сказал В.Янукович.

Президент также подчеркнул, что не согласен с тезисом о том, что чтобы бизнес развивался, ему только не нужно мешать.

«Я убежден, что власть и бизнес должны быть партнерами», - отметил он.

В.Янукович также заявил о необходимости освобождение предпринимательства от разных регуляторов.

Кроме того, он предложил создать специальное печатное издание для товаропроизводителей.

«Нам нужно создать специальные печатные издания, в которых наши товаропроизводители, наши предприниматели имели бы возможность находить такую информацию, которая им нужна».

Как сообщал УНИАН, с 1 января 2012 года в Украине выдача разрешительных документов должна осуществляться по принципу «единого окна».

Это предусмотрено Законом «О внесении изменений в Закон Украины «О разрешительной системе в сфере хозяйственной деятельности», вступившим в действие с 1 января т.г.

Закон изменяет порядок взаимодействия между органами власти и субъектами хозяйствования на региональном уровне - прием и выдача разрешительных документов будет осуществляться исключительно через государственных администраторов в разрешительном центре. Таким образом, планируется перейти от принципа «единого офиса» к принципу «единого окна».

По состоянию на 10 декабря 2011 года, в Украине действовали 680 разрешительных центров, организационно соответствующих законодательству.

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