ДАЙДЖЕСТ СМИ за 21 сентября

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Бензин держит не то слово», в котором пишет: В Украине сложились условия для снижения цен на нефтепродукты, но автомобилисты могут этого и не заметить. Вчера секретариат экспертно-аналитической группы по регулированию рынка нефтепродуктов рекомендовал нефтетрейдерам снизить цены, ссылаясь на рекордное падение мировых котировок нефти. Кроме того, понизилась и оптовая цена нефтепродуктов. Но участники рынка предпочитают ориентироваться на договоренности с Кабмином, а именно поддерживать цены на существующем уровне до окончания выборов. И правительство не в состоянии на них повлиять, отмечают эксперты…

http://www.kommersant.ua/doc/2026697

* * *

Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Кабмин настраивает механизм», в котором пишет: В правительстве обеспокоились защитой интересов инвесторов в случае реприватизации имущества и предложили принять закон, который обяжет государство компенсировать потери предыдущего собственника предприятия за счет средств, полученных от нового покупателя государственного актива. Следовательно, если госпредприятие будет перепродано дешево, то прежний собственник потеряет вложенные в него средства. По словам экспертов, такие случаи могут быть вызваны обесценением активов из-за кризиса или проведением ручной приватизации…

http://www.kommersant.ua/doc/2026722

* * *

Газета «Сегодня» в материале «В Украине грядет новая амнистия» пишет: В Украине хотят выпустить на свободу 1,5 тыс. заключенных, которые не представляют особой опасности для окружающих. Такой законопроект разработал Минюст, Кабмин его уже одобрил, сам же документ в ближайшее дни планируют зарегистрировать в Верховной Раде, и в правительстве уверены, что он будет принят. Главный мотив — разгрузить тюрьмы и за счет сэкономленных средств улучшить условия для остальных узников…

http://www.segodnya.ua/ukraine/V-Ukraine-gryadet-novaya-amnistiya.html

***

Сайт «УНИАН-Экономика» в публикации «Третий звонок для «водочников» пишет: Водочная отрасль считается одной из самых прибыльных в отечественной экономике. Однако казна вовсе не ломится от налогов, уплаченных ликероводочными заводами. Поэтому налоговики более пристально присмотрелись к работе водочников, проведя за последние месяцы несколько широкомасштабных проверок…

http://economics.unian.net/rus/detail/140616

***

Также сайт «УНИАН-Экономика» в публикации «Как украинский фондовый рынок вошел в историю» пишет: Украинский фондовый рынок сделал то, что никому не удавалось за все время существования рынка ценных бумаг. А именно – он объявил забастовку. Так отечественный рынок вписал свою яркую страницу в мировую историю фондового движения…

http://economics.unian.net/rus/detail/140708

***

Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Правительство нашло способ финансировать предвыборные обещания Путина» пишет: 95% средств «Роснефтегаза» изымут в бюджет. Получится и угодить президенту, и окоротить Игоря Сечина, предлагавшего использовать «Роснефтегаз» в приватизации…

http://www.vedomosti.ru/politics/news/4185791/sechin_bez_energii

* * *

Издание «Известия» в публикации «Съемные квартиры и их владельцев занесут в базу» пишет: Столичное правительство создает базу данных о москвичах, сдающих квартиры, в том числе нелегально. Об этом «Известиям» заявил источник в мэрии. Следить за наполнением базы будут общественные пункты охраны порядка (ОПОП). Всего в Москве 630 таких пунктов, в них несколько тысяч штатных сотрудников — в основном это бывшие военнослужащие и полицейские. Совместно с участковыми они будут выяснять, какие квартиры сдаются и за какие суммы, уточнять данные о владельцах и арендаторах, включая номера паспортов, ИНН и номера мобильных телефонов. Всю эту информацию внесут в единую базу…

http://izvestia.ru/news/535687

(УНИАН)