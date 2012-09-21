В Тернопольской области открыли реконструированную районную больницу

В Тернопольской области в Залищиках открыли реконструированную центральную районную больницу.

Как сообщили корреспонденту УНИАН, в открытии, которое состоялось вчера, приняли участие глава облгосадминистрации Валентин Хоптян и меценат реконструкции, председатель Совета Федерации работодателей Украины, уроженец Залищицкого района Дмитрий Фирташ.

«Мы сегодня открываем одну из самых современных больниц. Все это сделано по инициативе и за средства нашего земляка, потому что без средств это сделать было бы невозможно», – сказал В.Хоптян.

Пользуясь случаем, он поблагодарил бизнесмена за помощь.

«На сегодня это одна из самых современных больниц среди районных заведений здравоохранения в Тернопольской, Черновицкой и Ивано-Франковской областях», – отметил главный врач Залищицкой районной больницы Василий Романюк.

По его словам, услугами больницы могут воспользоваться жители Тернопольской, Черновицкой и Ивано-Франковской областей, поскольку больница находится на границе этих регионов. В Тернопольской области больница обслуживает почти 50 тыс. жителей.

Д.Фирташ добавил, что такой больнице сегодня могут позавидовать не только райцентры, но и любой большой город, в том числе и Киев.

«Больница оборудована современной медтехникой от начала до конца, у вас есть все, в том числе и современные реанимобили», – отметил Д.Фирташ.

Справка УНИАН. Реконструкцию больницы начали в 2011 году. На протяжении года была проведена капитальная реконструкция 6 зданий и построено 4 корпуса больницы. В частности, было построено отделение скорой помощи, патологоанатомическое отделения, дезкамеры, стиральное отделение, гаражи, здание для приемно-диагностического отделения, отделения анестезиологии и реанимации, родильное отделение. Надстроен третий этаж для детского инфекционного отделения, хозяйственное помещение. Проложена новая теплотрасса, водогон и канализация.

Больница также получила шесть новых реанимобилей.

Для больницы была закуплена новая мебель, современное медицинское оборудование, новейшая система для проведения ультразвуковой диагностики, видеоэндоскопическая система, аппаратура для трех специализированных рентгенкабинетов, инкубаторы для новорожденных, новое лабораторное оборудование.

По неофициальным данным, на реконструкцию больницы и медоборудование было потрачено 200 млн. грн.