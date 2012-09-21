Президент сократил полномочия прокуратуры

Президент Украины Виктор Янукович подписал Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по вопросам усовершенствования деятельности прокуратуры».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента.

По словам советника Президента – руководителя Главного управления по вопросам судоустройства Администрации главы государства Андрея Портнова, указанный закон содержит положения, направленные на оптимизацию и сокращение существующих полномочий органов прокуратуры.

«Подписанный главой государства закон лишает прокуратуру права вносить предписания и протесты, принятие которых требовало от физических и юридических лиц безусловного и безотлагательного исполнения требований прокурора. После вступления в силу положений этого акта остановка предпринимательской деятельности по инициативе прокурора может быть осуществлена только по решению суда. Такая процедура позволит ввести состязательный судебный порядок в отношениях между прокурором и субъектом предпринимательской деятельности. Предложенный подход будет иметь положительные экономические последствия, поскольку будет уменьшать влияние органов прокуратуры на ведение хозяйственной деятельности», - подчеркнул советник Президента.

А.Портнов также отметил, что нормы данного закона требуют, чтобы полномочия прокурора относительно выявления нарушений закона осуществлялись исключительно после принятия мотивированного постановления, с четким приведением оснований для их осуществления. Предусмотренная законом обязанность предоставления такого постановления лицу, в отношении которого осуществляется проверка и закрепленное за ним право на обжалование этого постановления в суде, также будет способствовать усилению судебного контроля за деятельностью органов прокуратуры, - добавил он.

«Убежден, что инициатива народных депутатов, которая принята парламентом и поддержана сегодня Президентом, является важным шагом в направлении реформирования прокуратуры и приведения ее функций и полномочий в соответствие с европейскими стандартами», - сказал А.Портнов.

«Вместе с тем Президент считает, что этот шаг является важным, но недостаточным для завершения реформы прокуратуры. Поэтому под руководством главы государства продолжает свою деятельность рабочая группа, которая должна подать на рассмотрение парламента предложения, позволяющие системно и в корне реформировать прокуратуру. Дальнейшие наработки обязательно будут направлены на экспертизу в европейские институты», - подчеркнул советник Президента.

Как сообщал УНИАН, 18 сентября Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по вопросам усовершенствования деятельности прокуратуры».

Законом внесены изменения в 18 законодательных актов Украины, которыми усовершенствованы положения действующего законодательства Украины, регулирующие статус органов прокуратуры и порядок реализации предоставленных им законом полномочий.