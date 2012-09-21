Анонс на 24 сентября

* Пресс-конференция на тему: «Кому нужны хостелы и малые отели в Украине». Участники: Роман Пономаренко, президент Молодежной ассоциации хостелов в Украине, Антон Матияш, исполнительный директор Ассоциации малых отелей и апартаментов Украины.

* Совет УСПП по вопросам корпоративной безопасности проведет дискуссию по проблемам неправомерного вмешательства контролирующих, правоохранительных и специальных органов в деятельность предпринимательских структур. Будут рассматриваться также вопросы реализации Гражданского проекта в контексте внедрения новой Стратегии национальной безопасности «Украина в изменяющемся мире». Участники: президент УСПП, ​​Анатолий Кинах; вице-президент УСПП по корпоративной безопасности Василий Крутов, председатель Комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности ВРУ Василий Грицак, начальник отдела обеспечения конституционных основ предпринимательской деятельности ГУ защиты прав и свобод граждан и интересов государства, противодействия коррупции и преступности в сфере транспорта ГПУ Инна Хомич, представители СНБОУ, ГПСУ, Гостаможслужбы, Министерства внутренних дел, Службы безопасности Украины и др.

* Пресс-конференция на тему: "В шторме глобальной экономики. Есть ли реальная необходимость выбирать между "европейским" и "евразийским" путями развития?". Участники: председатель правления Евразийского банка развития Игорь Финогенов и основатель дискуссионного клуба "Сковорода", журналист Дмитрий Киселев.

* Пресс-конференция, посвященная проведению Второго ежегодного фестиваля «Праздник миргородской свиньи-2012». Участники: мэр г. Миргорода Сергей Соломаха, "Непьющие ведущие" - Саша Марк и Дмитрий Антонов.

* Пресс-конференция на тему: «Качественное развитие элитарных туристических услуг в Украине – возможности, спрос, направления», которая состоится в рамках Салона Роскошных Путешествий ИМПИРЕАН и приезда в Украину 20 представителей люксовых курортов мира. Участники: Елена Воробей, президент Салона роскошных Путешествий EMPYREAN; Хамеча Нарджес, уполномоченный представитель группы роскошных отелей Six Senses в СНГ, владелец "Onlink Services", Москва; Елена Геращенко, ген.директор Mirotel в Трускавце; Алексей Бутенко, владелец элитного конного клуба Бутенко.

* Первый вице-премьер-министр Украины Валерий Хорошковский осуществит рабочий визит в Королевство Бельгия (Брюссель). Программой визита предусмотрены двусторонние встречи Первого вице-премьер-министра Украины с представителями европейских институтов.

* Шевченковский районный суд Киева огласит приговор по уголовному делу по обвинению во взяточничестве бывшего председателя Госфинуслуг Василия Волги.

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