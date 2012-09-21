ТОП-10 (21 сентября)

ВБ одобрил предоставление 450 млн долл. кредита на ремонт дороги Киев-Харьков

НБУ уточнил размер своих международных валютных резервов

ГПЗКУ получит 3 млрд долл. кредита от китайского банка

Бензин продолжает дорожать - эксперт

Хорошковский считает, что бензин в Украине дорожать не будет

ЕИБ о предоставит Украине 200 млн евро кредита на модернизацию ГЭС

Кабмин и Нацбанк намерены отвязать реальную экономику от долларовой зависимости

Заявки на покупку евробондов при доразмещении подали 80 инвесторов на 1,4 млрд долл.

Украина и ЕС обсудили возможность реверсивных поставок газа из Словакии

Эттингер и Бойко в Брюсселе обсудили вопрос повышения безопасности АЭС

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ВБ одобрил предоставление 450 млн долл. кредита на ремонт дороги Киев-Харьков

Всемирный банк 20 сентября одобрил предоставление кредита Украине в размере 450 млн долл. на ремонт дороги Киев-Харьков участке Лубны-Полтава (ориентировочно 108 км).

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Всемирного банка.

Проект призван улучшить стандарты безопасности движения на дорогах.

Как сообщал УНИАН, соответствующее Соглашение о займе (Второй проект улучшения автомобильных дорог и безопасности движения) был парафирован во время переговоров украинской делегации и ВБ, которые состоялись 25-30 июля т.г. в Вашингтоне.

21 апреля 2009 г. «Укравтодор» подписал со Всемирным банком соглашение о выделении 400 млн долл. кредита для ремонта дороги Киев-Харьков-Довжанский - 120 км на участке «Борисполь-Лубны». По информации пресс-службы Министерства, на данном участке уже завершаются ремонтные работы.

Проект касается приведения к европейскому уровню автомобильной дороги М-03 Киев-Харьков-Довжанский. После проведения капремонта она станет главной транзитной артерией между ЕС и Россией с выходом на Кавказ, важной составляющей частью транспортного коридора, соединяющего Южную Азию и Ближний Восток с Европой.

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НБУ уточнил размер своих международных валютных резервов

Национальный банк Украины (НБУ) откорректировал размер международных валютных резервов на конец августа 2012 года в сторону увеличения. Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

Регулятор 7 сентября на своем сайте в разделе «Основные тенденции валютного рынка за август 2012 года» обнародовал оперативные данные, согласно которым международные валютные резервы по итогам августа т.г. сократились почти на 0,3% - до 29,995 млрд долл. Сейчас эта информация отсутствует в указанном разделе.

При этом в пятницу, 21 сентября, НБУ обнародовал Специальный стандарт распространения данных (ССРД) о состоянии международных резервов и ликвидность в иностранной валюте за август 2012 года. В соответствии с новой информацией, международные резервы на конец прошлого месяца составляли 30 млрд долл.

Таким образом, сумма сокращения резервов в августе т.г. составила более 81 млн долл., а не 86 млн, как это сообщалось, исходя из оперативных данных, а за январь-август резервы снизились на 5,6%, или на 1,794 млрд долл. (с 31,795 млрд долл.).

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ГПЗКУ получит 3 млрд долл. кредита от китайского банка

Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины (ГПЗКУ) по инициативе Министерства аграрной политики и продовольствия получила право привлечь кредит от китайского Экспортно-импортного банка в размере 3 млрд долларов под государственные гарантии.

Соответствующее постановление Кабинета министров №857 «Вопросы предоставления в 2012 году государственных гарантий для финансирования проектов в сфере сельского хозяйства» было принято 13 августа и обнародовано в пятницу, 21 сентября.

Согласно документу, плата за предоставление госгарантий установлена в размере 0,01% годовых от общей суммы займа.

Средства будут выделены для финансирования сельскохозяйственных проектов в рамках выполнения требований Меморандума о сотрудничестве в сфере поддержки приоритетных проектов в сельском хозяйстве Украины, который был подписан 28 июня 2012 года во время официального визита министра Николая Присяжнюка в Китайскую Народную Республику.

Как сообщал УНИАН, 30 июля Верховная Рада предоставила государственные гарантии по кредиту Экспортно-импортного банка Китая в размере 24,3 млрд грн для сельского хозяйства. Документом предусматривается, что в 2012 году государственные гарантии могут предоставляться в объеме до 39,3 млрд грн и могут быть направлены, в частности, на финансирование приоритетных проектов в сфере сельского хозяйства на реализацию Меморандума о взаимопонимании относительно сотрудничества в области приоритетных проектов в сельском хозяйстве.

Справка УНИАН. Правительство Украины создало Государственную продовольственно-зерновую корпорацию (ГПЗКУ) в августе 2010 года.

ГПЗКУ – это вертикально интегрированная компания, которая воплощает в себе весь цикл работы с зерновыми и продуктами их переработки – от производства до экспорта. В состав ГПЗКУ входит 44 предприятия на правах обособленных подразделений-филиалов, их общая рабочая емкость составляет 3 млн 461 тыс. тонн, в том числе суммарные мощности по перевалке на экспорт Одесского и Николаевского портов - 2 млн 380 тыс. тонн зерновых грузов в год.

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Бензин продолжает дорожать - эксперт

В Украине рост цен на розничном рынке нефтепродуктов продолжается, несмотря на заявление министра энергетики и угольной промышленности Юрия Бойко о том, что цены повышаться не будут, сделанное им перед заседанием Кабинета министров на прошлой неделе.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «А-95» (г. Киев).

Согласно сообщению, в среднем по Украине за неделю цены на бензин поднялись на 5 коп.

По состоянию на 21 сентября, в Украине сформировались следующие цены на топливо:

А-76/80 - 10,43 грн за литр; А-92 - 10,76 грн за литр; А-95 - 11,06 грн за литр; ДТ - 9,83 грн за литр.

Как сообщал УНИАН, в среду, 12 сентября, Ю.Бойко заявил, что цена на бензин в Украине должна оставаться на нынешнем уровне.

Отвечая на уточняющий вопрос, на каком уровне должна быть цена на бензин в Украине, министр сказал, что на сегодняшнем уровне и повышаться не будет.

В частности, по словам министра, средняя цена на бензин А-95 составляет 10,86 грн, а на дизельное топливо - 9,80 грн.

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Хорошковский считает, что бензин в Украине дорожать не будет

Первый вице-премьер-министр Украины Валерий Хорошковский считает, что цена на бензин в Украине, как и в целом мире, повышаться не будет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на брифинге в Краматорске.

В.Хорошковский отметил, что «цены на нефть и бензин не зависят на сегодняшний день от Украины, это абсолютно рыночная категория». Но при этом он подчеркнул: «Если вы обратили внимание, они (цены на нефть и бензин – УНИАН) имеют определенную тенденцию к снижению. Состояние экономики Европы, США и Китая не позволяют говорить о бурном росте».

По мнению вице-премьер-министра Украины, «скорее всего, цены на нефть не будут резко колебаться».

"Я думаю, что цена на бензин будет на таком же уровне, а может даже немного снижена», - заключил В.Хорошковский.

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ЕИБ о предоставит Украине 200 млн евро кредита на модернизацию ГЭС

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) предоставит 200 млн евро на модернизацию электрогенерирующих мощностей украинских гидроэлектростанций.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, соответствующее соглашение было подписано сегодня, 21 сентября, министром энергетики и угольной промышленности Украины Юрием Бойко и представителем ЕИБ Хайнцем Олберсом.

Деньги ЕИБ будут направлены на модернизацию 22 обычных и гидроаккумулирующих генераторов на шести гидроэлектростанциях на Днепре.

Проект предусматривает, что после его завершения будет продлен срок действия существующих генераторов, а общая способность производить электроэнергию будет увеличена на 10%.

Проект будет финансироваться Европейским инвестиционным банком совместно с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР).

Таким образом, с учетом нынешнего кредита, общая сумма кредитов, предоставленных ЕИБ Украине, достигнет 1,3 млрд евро.

Как сообщал УНИАН, 7 сентября Украина и Европейский инвестиционный банк парафировали кредитное соглашение на 200 млн евро в рамках реализации проекта реабилитации гидроэлектростанций (ГЭС) ПАО «Укргидроэнерго».

Ранее Кабинет министров Украины одобрил привлечение госкомпанией "Укргидроэнерго" кредита ЕИБ на 200 млн евро на реализацию проекта реабилитации гидроэлектростанций компании (распоряжение правительства №519-р от 25 июля 2012 г.).

Кабмин поручил Минфину, Минэнергоугля и НКРЭ подписать с "Укргидроэнерго" договор о предоставлении субкредита, предусмотрев в нем вид обеспечения выполнения обязательств по обслуживанию и погашению займа в размере 200 млн евро.

Размер платы за предоставление кредита "Укргидроэнерго" составляет 2% годовых выбранной и непогашенной суммы займа.

22 июня 2011 года Кабмин распоряжением №581-р одобрил привлечение «Укргидроэнерго» кредита ЕБРР на 200 млн евро на реализацию проекта реабилитации гидроэлектростанций.

Таким образом, на проект реабилитации гидромеханического и электромеханического оборудования «Укргидроэнерго» ЕБРР и ЕИБ суммарно предоставят 400 млн евро.

Справка УНИАН. ПАО «Укргидроэнерго» эксплуатирует все крупные гидроэлектростанции, расположенные на украинских участках Днепра и Днестра. Суммарная установленная электрическая мощность гидроэлектростанций генкомпании составляет 5007,6 МВт.

100% акций ПАО принадлежит НАК «Энергетическая компания Украины», которой владеет государство.

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Кабмин и Нацбанк намерены отвязать реальную экономику от долларовой зависимости

Первый вице-премьер-министр Украины Валерий Хорошковский заявил, что правительство вместе с Национальным банком в ближайшее время намерены предпринять меры, направленные на снижение зависимости реального сектора экономики от американской валюты.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В. Хорошковский заявил в Краматорске на брифинге.

«Слишком большая привязка к доллару как таковому в экономике, что само по себе не очень хорошо, поэтому и правительство, и Нацбанк будут думать о том, как отвязывать реальную экономику от долларовой зависимости», - сказал первый вице-премьер.

Одновременно В. Хорошковский заявил, что украинская экономика, несмотря на замедление ее роста, имеет все шансы уйти от рецессии.

По его словам, не попасть Украине в рецессию поможет и победа пропрезидентских сил на предстоящих парламентских выборах.

"Я надеюсь, что после избрания новой Верховной Рады будет пропрезидентское большинство. И вместе с Президентом Кабинет министров и Верховная Рада смогут предотвратить (рецессию) и создать условия для того, чтобы Украина не попала в рецессионную зону», - отметил первый вице-премьер.

Как сообщал УНИАН, в Украине спад промышленного производства в августе 2012 года по сравнению с августом 2011 года ускорился до 4,7% (в июле 2012 года против июля 2011 года — спад 0,9%).

Показатель промышленного производства перешел в негативную плоскость (январь-август 2012 года против аналогичного периода 2011 года - спад 0,4%) впервые с начала текущего года.

По мнению аналитиков, основным фактором, повлиявшим в августе на динамику промышленного производства, выступило падение производства стали. В частности, по итогам прошлого месяца металлургия снизила объемы производства на 12,5% к прошлому году.

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Заявки на покупку евробондов при доразмещении подали 80 инвесторов на 1,4 млрд долл.

Заявки на покупку евробондов Украины во время их доразмещения 19 сентября т.г. подали 80 инвесторов на общую сумму 1,4 млрд долл. Об этом говорится в сообщении Министерства финансов Украины.

“Дополнительное размещение еврооблигаций произошло в течение одного дня благодаря позитивной рыночной конъюнктуре и удачно выбранному времени для размещения, - говорится в сообщении Минфина. - Для обеспечения максимальной гибкости соглашение было объявлено без ориентира по объему с индикативной ценой размещения 107,125% от номинала.... Когда объем книги заявок достиг 1,4 млрд долларов США с заказами от более чем 80 международных инвесторов, книга заявок была закрыта”.

Доходность доразмещенных бумаг составила 7,46%.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины своим постановлением №875 от 17 сентября 2012 г. оформил доразмещение еврооблигаций на 600 млн долл., увеличив сумму выпуска евробондов до 2,6 млрд долл. с 2 млрд долл., с погашением в июле 2017 года.

В Минфине указывают, что это наибольшее размещение евробондов Украиной, включая многотраншевые размещения.

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Украина и ЕС обсудили возможность реверсивных поставок газа из Словакии

Комиссар ЕС по вопросам энергетики Гунтер Эттингер и министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Бойко обсудили возможность реверсивных поставок газа из Словакии.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявил журналистам комиссар ЕС после встречи с украинским министром.

«Мы говорили о реверсивном потоке с рынка Европейского Союза, в частности, из Словакии в Украину», - сказал комиссар.

Г.Эттингер отметил, что на сегодняшний день Россия остается для Евросоюза наиболее важным партнером в поставках газа.

«Однако на нашем внутреннем рынке, и об этом говорит наша энергетическая политика, в наших интересах диверсифицировать поставки газа, как в плане путей поставок, так и источников поставок», - сказал Г.Эттингер. Он отметил, что это будет способствовать большей солидарности и большей конкуренции на внутреннем рынке. Комиссар также отметил, что в ходе разговора с украинским министром обсуждались технические шаги, которые должны предпринять Украина и Словакия для обеспечения возможности реверсивных поставок газа. Комиссар отметил, что, по предварительным расчетам, вся техническая работа может быть завершена к середине 2014 года.

Напомним, ранее в СМИ сообщалось, что «Нафтогаз Украины» планирует подписать с немецкой компанией RWE краткосрочный контракт на поставку в Украину через трубопроводы Словакии газа, купленного в Европе.

Вариант реверсного использования части газотранспортной системы позволит импортировать в страну газ по трубопроводам не только из России, но и из Евросоюза. Такие меры позволят снизить цену импортного газа на отечественном рынке.

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Эттингер и Бойко в Брюсселе обсудили вопрос повышения безопасности АЭС

Комиссар ЕС по вопросам энергетики Гунтер Эттингер и министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Бойко обсудили вопрос повышения безопасности атомных электростанций.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявил журналистам комиссар ЕС после встречи с украинским министром.

«Мы обсуждали вопрос безопасности на АЭС», - сказал комиссар.

Он напомнил, что сейчас в странах членах ЕС, а также в ряде других стран, в том числе в Украине, проводятся так называемые стресс-тесты на атомных электростанциях. По словам комиссара, результаты тестов будут известны в октябре этого года. После чего будут определяться необходимые шаги для усиления безопасности отдельных АЭС.

Напомним, после аварии на АЭС «Фукусима-1» в Японии в марте 2011 года Европейский Союз инициировал проведение дополнительной проверки безопасности атомных станций на территории Европы. Инициатива касалась первоначально стран ЕС, затем к ней присоединились Украина и Швейцария.

В 2011 году НАЭК «Энергоатом» провел целевую переоценку безопасности в отношении внешних экстремальных природных воздействий, которая в дальнейшем была верифицирована в ходе партнерской миссии экспертов европейских атомных регуляторов на Украину.

Справка УНИАН. Украина эксплуатирует 15 атомных энергоблоков суммарной установленной мощностью 13,88 ГВт. В 2011 году АЭС Украины увеличили выработку электроэнергии на 1,2% по сравнению с 2010 годом - до 90,25 млрд кВт/ч.

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