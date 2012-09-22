Несколько землетрясений магнитудой до 5,6 произошли близ Афин
15:10, 22 сентября 2012Разное
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Несколько землетрясений произошли в субботу поблизости от Афин, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на глобальный мониторинг Геологической службы США.
На расстоянии примерно 88 километров к юго-западу от Афин произошли три подземных толчка магнитудой от 4,9 до 5,6, сообщает служба.
Сообщения о материальном ущербе в результате землетрясений не поступали.
Территория Греции - наиболее сейсмически активная в ЕС, здесь происходят около 90% всех европейских землетрясений.
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