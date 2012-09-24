ДАЙДЖЕСТ СМИ за 24 сентября

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Украина может повысить пошлины на 350 видов товаров» пишет: Киев собирается увеличить таможенные тарифы в отношении 350 видов товаров. Об этом пишут зарубежные СМИ со ссылкой на документ под грифом "секретно", разосланный членам Всемирной торговой организации…

http://delo.ua/ukraine/ukraina-mozhet-povysit-poshliny-na-350-vidov-tovarov-185703/

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Также «Дело» в публикации «Газпром» попросил снизить налоги на добычу газа» пишет: премьер-министр России Дмитрий Медведев и глава концерна «Газпром» Алексей Миллер обсудили перспективы добычи природного газа, а также фискальные вопросы…

http://delo.ua/business/gazprom-poprosil-snizit-nalogi-na-dobychu-gaza-185708/

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«Дело» в публикации «В Киевской области чернобыльцы объявили голодовку» пишет: около ста чернобыльцев объявили бессрочную голодовку в городе Сквира. Протестующие обвиняют Пенсионный фонд в нарушениях при перерасчете пенсий…

http://delo.ua/ukraine/v-kievskoj-oblasti-chernobylcy-objavili-golodovku-185702/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Ударили по трубам», в котором пишет: Словакия больше не будет препятствовать диверсификации поставок газа в Украину. После вмешательства Еврокомиссии страна согласилась предоставить свою ГТС для прокачки топлива из Европы, несмотря на угрозы со стороны «Газпрома» снизить объем транзита. Пока это лишь теоретическая возможность. Но эксперты считают, что при условии инвестиций в размере $18-20 млн с 2014 года Украина сможет получать порядка 10 млрд кубометров газа более дешевого, чем российский…

http://www.kommersant.ua/doc/2029280

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Конституции выпали три семерки», в котором пишет: Конституционная ассамблея утвердила законопроект о внесении изменений в основной закон, расширяющий полномочия Счетной палаты. Усиление СП является требованием Еврокомиссии, в Кабмине надеются, что стартовавший конституционный процесс позволит разблокировать финансирование Евросоюзом ряда программ общей стоимостью 777 млн евро. Однако эксперты напоминают, что у ЕС все равно остается немало претензий к Украине…

http://www.kommersant.ua/doc/2026645

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Газета «Сегодня» в материале «Кому и на сколько в Украине хотят уменьшить стаж для пенсии» пишет: тем, кому до пенсии осталось менее 8 лет, можно будет не нарабатывать 30—35 лет страхового стажа…

http://www.segodnya.ua/economics/enews/Kakie-pensii-budut-poluchat-ukraincy.html

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Также «Сегодня» в публикации «В Сенате США голосовали сначала за уток, а потом - за Тимошенко» пишет: эксперты считают, что действия американских сенаторов в точности соответствуют просьбе экс-премьера совершить политический переворот в Украине, в АП — что это прокол МИД, в МИД — виновен Манафорт…

http://www.segodnya.ua/politics/pnews/V-Senate-SSHA-golosovali-snachala-za-utok-a-potom-za-Timoshenko.html

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Правительству придется сыграть в «пенсионную рулетку» пишет: Минтруд РФ внес в правительство несогласованный текст пенсионной реформы - решать судьбу накопительной пенсии министры предоставили премьеру…

http://www.vedomosti.ru/politics/news/4247041/kopit_ili_unichtozhit

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Также «Ведомости» в публикации «Компании из России предстали перед инвесторами в выгодном свете» пишут: на торговых площадках активно размещаются и акции, и облигации российских эмитентов. Но котировки бумаг пока особо не растут…

http://www.vedomosti.ru/finance/news/4247001/parad_iz_rossii

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Издание «Известия» в публикации «Правительство повысит акцизы на бензин» пишет: топливо стандартов «Евро-4» и «Евро-5» ощутимо подорожает вне зависимости от мировых цен на нефть и инфляции. Цены наберут оборот в середине 2013 года…

http://izvestia.ru/news/535883

(УНИАН)