Баланс недели: "футбол" бюджетом, падение промышленности, призрак дефляции, забастовка фондовиков

Наверно, впервые в истории независимой Украины бюджетный процесс на этапе между Кабмином и Радой закончился... фактически не начавшись. Проект Государственного бюджета на 2013 год, широко разрекламированный как "социально инициативный", Верховная Рада вернула на доработку в Кабинет Министров. Вернула с молниеносной скоростью – где-то через день после внесения документа в парламент. Недоброжелатели даже допускают, что бюджет вряд ли кто-то из депутатов успел просмотреть дальше первой страницы. Но оставим нехорошую иронию, хотя сложно скрыть удивление, что, оказывается, по крайней мере члены бюджетного комитета владеют методом быстрочтения. Ведь прочитать "финансовый двухтомник", да еще и мотивированно рассмотреть в нем какие-то нарушения или недоработки, для этого уж точно нужно иметь способности не простых смертных. Согласно же официальной версии, которую в понедельник озвучил председатель Верховной Рады Владимир Литвин, к документу были замечания у бюджетного комитета, в нем не были учтены предложения Президента, и в нем были ссылки на еще не принятые законы, к тому же в бюджете предлагалось остановить действие уже действующих законов, что противоречит законодательству. После чего спикер Верховной Рады добавил, что в проекте имеется "ряд прекрасных предложений в социальной сфере". Однако, по его словам, социальные инициативы выписаны в проекте "неплохо, но есть еще резерв, чтобы сделать лучше". Правительство бюджет приняло назад и пообещало через две недели вернуть уже доработанным.

Эта неделя, бесспорно, стала неделей плохих экономических новостей для Украины. Сначала в понедельник стало известно о том, что промышленное производство по результатам работы украинской экономики в августе даже не снизилось, а, если все называть своими именами, то просто-таки упало – на 4,7% против аналогичного месяца прошлого года. Эксперты отмечают, что такого стремительного падения не было еще с 2008 года. Стоит отметить, что снижение производства наблюдалось в таких базовых для украинской экономики областях, как металлургия и машиностроение.

Однако плохие новости на этом не закончились, и уже на следующий день, во вторник, были обнародованы данные по ВВП за январь-август т.г. Картина прогнозируемо также не имела радужной окраски: рост на 1,5% ВВП – это абсолютно не те цифры, согласно которым рассчитывался бюджет на этот год. Напомним, что, по правительственным прогнозам, рост ВВП в этом году должен составить 3,9%. Очевидно, в конечном итоге может идти речь как минимум о замедлении роста украинского валового продукта.

Холодная осень-2012: экономика "покрывается льдом"

О преобладании темных тонов в "картине" свидетельствуют и данные таможенников. Поступления украинской металлургии от экспорта своей продукции по результатам января-августа текущего года снизились на 13,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года. И дело здесь не только в мировом кризисе – украинских металлургов активно вытесняют из традиционных для них рынков их восточные коллеги. Стоит ли напоминать, что металлургия – базовая отрасль украинской экономики?

Хочется понять, как на эти вызовы планирует реагировать украинское правительство. Стоит отметить, что опять начали раздаваться, хоть и слабенькие, но все же довольно настойчивые голоса о возможном возврате к льготному налоговому режиму для крупных промышленных производств. Хотя на самом деле все это выглядит ирреально – как говорится, дважды в одну реку не войти. В этой ситуации, по мнению некоторых экспертов, единственным реальным шагом для поддержки экспортеров может стать совсем другое мероприятие, название которому – девальвация. Очевидно, что в нынешних условиях только девальвация может вернуть более-менее нормальную конкурентоспособность украинской продукции. И заявления о реальности реализации такого сценария на этой неделе начали звучать довольно громко. Так, лидер Партии регионов Александр Ефремов сообщил, что курс гривни к доллару в 2013 году рассматривается на уровне до 8,4 грн за доллар, что на несколько процентов выше нынешнего уровня. Если вспомнить историю с "улучшением" ВВП на прошлой неделе, очевидно, с определенной долей вероятности можно утверждать, что настоящая картина с курсом доллара будет еще менее радужной, чем ее изобразил глава Партии регионов (напомним, на прошлой неделе во время принятия в Кабмине проекта госбюджета на 2013 год правительственные чиновники в течение часа назвали разные цифры ВВП (3,4% и 4,5%), которые должны быть заложены в бюджет).

Теперь по теме межгосударственных братских отношений, которая на этой неделе зазвучала с новой силой. Речь, конечно же, о решении украинского суда в деле по иску министерства обороны России относительно долгов ЕЭСУ, который обязал правительство Украины выплатить российской стороне более 3 млрд грн (почти 390 млн. долларов). И хотя уже заявлено, что это решение будет обжаловано в апелляционном порядке, но... При условии, что все это не предвыборное шоу против политика, которого сегодня здесь с нами нет (то есть Юлии Тимошенко), в голову приходит аналогия с еще одним судебным решением – почти двухгодичной давности. Помните, было такое решение Верховного Суда Украины, который подтвердил право «РосУкрЭнерго» на 11 млрд кубов газа? Тогда тоже украинский суд проявил странное беспристрастие, в первую очередь относительно национальных интересов страны, как будто и не существовало никогда сотен упреков международных институтов по поводу контролируемости украинской судебной системы.

На этой же неделе произошло еще одно на удивление интересное событие, а именно – объявила забастовку Украинская биржа. Работа биржи была прекращена лишь на час, но, как говорится, такого еще в истории не было.

Как украинский фондовый рынок вошел в историю

Причиной этой акции стало принятие Верховной Радой закона о системе депозитарного учета, согласно которому должен быть создан такой себе Расчетный центр, через который должны проходить все расчеты между участниками торгов на бирже. Что интересно, участники рынка упрямо кивают в сторону Национального банка как учреждения, которое будет контролировать деятельность этого центра, а фактически может взять под свое крыло все расчеты на рынке. Единственной надеждой для фондовиков остается возможность президентского вето на данный закон, поскольку на середину недели он еще не был подписан главой государства. Если же закон таки будет подписан, участники рынка говорят о высокой вероятности закрытия фондовой биржи вообще.

Ну и напоследок, на этой неделе также закончился один из этапов, казалось, бесконечного приватизационного марафона реализации госпакетов акций облгазов. По его результатам было реализовано до двух десятков пакетов акций газовых компаний. Покупателем подавляющего большинства акций выступила компания "Газтек", которую связывают с украинским бизнесменом Дмитрием Фирташем. Так, лишь на минувшей неделе "Газтек" приобрел пакеты "Житомир-", "Винница-", "Крымгаза". А также на днях Фонд госимущества обнародовал свои планы по продаже на фондовых биржах еще 16 газоснабжающих компаний, правда, уже более мелких пакетов акций. Таким образом, все желающие и дальше будут иметь возможность смотреть онлайн-трансляции приватизационных торгов через сайт Фонда госимущества, наблюдая за реальным ростом чьего-то благосостояния.

Виталий НЕБОРАК