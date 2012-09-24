Янукович поедет на 67-ю сессию Генассамблеи ООН в Нью-Йорк

Президент Украины Виктор Янукович осуществит рабочий визит в США для участия в 67-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента Украины.

Как сообщал УНИАН, согласно распоряжению Президента, делегацию Украины для участия в роботе 67-й сессии Генассамблеи ООН возглавит министр иностранных дел Константин Грищенко.

Как сообщал УНИАН, 18 сентября в Нью-Йорке открылась 67-я сессия Генассамблеи ООН. На сессии планируются рассмотрение 168 вопросов повестки дня начиная с международной безопасности, миротворчества, борьбы с терроризмом и наркотиками и заканчивая возвращением утраченных культурных ценностей.

Председателем 67-й сессии Генассамблеи ООН будет бывший министр иностранных дел Сербии Вук Еремич.

С 25 по 29 сентября в рамках Генасамблеи запланирована общеполитическая дискуссия с участием глав государств и правительств, министров иностранных дел разных стран.