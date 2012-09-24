Хорошковский поехал в Брюссель «дать толчок дальнейшему сотрудничеству»

Первый вице-премьер-министр Украины Валерий Хорошковский сегодня находится с рабочим визитом в Брюсселе.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе В.Хорошковского, в рамках визита запланированы встречи первого вице-премьер-министра Украины с членами Европейской комиссии, которые отвечают за диалог с Украиной по ключевым направлениям двустороннего сотрудничества. В частности, запланированы встречи с членами Европейской комиссии по внутренним делам Сесилией Мальмстрем, по вопросам торговли Карелом де Гухтом и по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефаном Фюле.

По словам В.Хорошковского, за минувшие несколько месяцев Украина смогла продвинуться вперед по ряду направлений практического сотрудничества с Европейским Союзом.

“Мы вышли на финишную прямую в вопросе выполнения законодательной фазы Плана действий по внедрению безвизового режима с ЕС. Правительством принята Концепция реформирования системы управления государственными финансами, Конституционная ассамблея поддержала обращение КМУ к Президенту Украины относительно внесения в ВРУ законопроекта о расширении полномочий Счетной палаты. Вместе эти решения позволяют нам значительно продвинуться вперед в достижении европейских стандартов по ряду важных направлений государственного управления. Продолжается техническая работа по подготовке к подписанию Соглашения об ассоциации. Мы активно выполняем наши обязательства в рамках Договора об Энергетическом содружестве. Поэтому нам есть о чем общаться с коллегами в Европейской комиссии», - отметил В.Хорошковский накануне визита.

«Надеюсь, по результатам визита нам удастся дать толчок дальнейшему развитию нашего сотрудничества”, - добавил он.