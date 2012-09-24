В МИД считают неуместным комментировать резолюцию Сената США по Украине

В Министерстве иностранных дел Украины считают неуместным комментировать резолюцию Сената США относительно Украины.

Об этом говорится в комментарии пресс-службы МИД Украины, обнародованном на сайте министерства.

«В МИД Украины считают неуместным комментировать резолюцию, учитывая способ, при котором состоялось ее рассмотрение, и декларативный, необязательный характер документа», - говорится в комментарии.

В МИД отмечают, что в Украине привыкли считать Сенат Соединенных Штатов Америки образцом парламентаризма, воплощением высоких стандартов демократии, верховенства права и соблюдения демократических процедур.

«В связи с этим трудно серьезно воспринимать документ, принятый прошлой ночью по процедуре, которую со всей дипломатической сдержанностью можно назвать, по меньшей мере, сомнительной», - отмечается в комментарии.

«Какими мотивами руководствовались авторы резолюции в отношении Юлии Тимошенко, которые любой ценой пытались обойти возражения других сенаторов относительно резолюции, и с этой целью поспешно вносили в нее редакционные правки и предложили Сенату принять ее «с голоса» уже как якобы новый документ после третьего часа ночи за несколько минут до закрытия текущей сессии Конгресса, когда в зале присутствовали менее полдесятка действительных членов верхней палаты американского парламента?»- отмечают в пресс-службе.

В МИД считают, что авторы резолюции «сознательно стремились избежать какого-либо обсуждения резолюции, текст которой вызывал логические вопросы и возражения у, по крайней мере, нескольких сенаторов, которые требовали полноценного и взвешенного ее рассмотрения, – собственно того, чем всегда отличались обе палаты Конгресса».

В украинском внешнеполитическом ведомстве убеждены, что «друзья команды Тимошенко сделали все для того, чтобы вбросить в украинское информационное пространство очередной сфальсифицированный повод для громких безосновательных дискуссий и дискредитации будущих парламентских выборов».

В пресс-службе отмечают, что эти усилия противоречат национальным интересам Украины и обречены на провал.

Как сообщалось, 22 сентября Сенат США одобрил резолюцию относительно Украины. Сенат обратился к правительству США с требованием ввести персональные санкции к людям, причастным к политическим репрессиям в Украине.