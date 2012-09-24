Министры иностранных дел ЕС планируют пересмотреть санкции к Беларуси

Брюссель. Министры иностранных дел стран-членов ЕС планируют в октябре пересмотреть санкции относительно Беларуси.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявила сегодня на брифинге представитель Верховного представителя ЕС по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Майя Кощанчич.

“На заседании Совета министров иностранных дел в октябре будет обсуждаться Беларусь и, в частности, пересмотр санкций”, - сказала она.

М.Кощанчич отметила, что министры примут во внимание последние события в Беларуси, среди которых дипломатический скандал между Минском и ЕС в августе этого года, парламентские выборы, которые состоялись 23 сентября, а также то, что в стране продолжаются репрессии и не освобождены политические заключенные.

Как сообщал УНИАН, список представителей белорусского государства, въезд которых в ЕС запрещен, и чьи активы на его территории должны быть заморожены, Совет ЕС утвердил 31 января 2011 года в связи с нарушениями прав человека во время и после президентских выборов 2010 года. Впоследствии список несколько раз дополнялся. Последний раз список дополняли 23 марта на заседании Совета ЕС в Брюсселе.

На сегодняшний день визовые и экономические санкции ЕС распространяются на 243 частных лица и 32 белорусских предприятия.

8 июня 2012 года Хорватия, Македония, Черногория, Исландия, Сербия, Албания и Лихтенштейн присоединились к экономическим и визовым санкциям Евросоюза относительно Беларуси.