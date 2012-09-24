Анонс на 25 сентября

* 24-27 сентября Президент Украины Виктор Янукович осуществит рабочий визит в США для участия в 67-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

* Премьер-министр Украины Николай Азаров примет участие в Международном научно-технологическом форуме «Наука, инновации, технологии-2012».

* Состоится Национальный форум «Устойчивое развитие регионов: Украина и мир». Участники: министр эконом.развития и торговли Украины П.Порошенко, президент Нацакадемии госуправления при Президенте Украины Ю.Ковбасюк, президент и исполнительный директор Канадского института урбанистики Ф.Айзенбергер, Чрезвычайный и Полномочный Посол Канады в Украине Т.Лулашник, председатель Комитета ВРУ по вопросам строительства, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства и региональной политики В.Рыбак, зам.посла Литовской Республики в Украине Я.Марюс, и др.

* Состоится награждение победителей конкурса «Энергоэффективная семья», который проходил в социальной сети Facebook с 9 ноября 2011 года в 15 марта текущего года при поддержке КГГА, энергетической компании ДТЭК и проекта USAID «Реформа городского теплообеспечения в Украине».

* При участии председателя Гослесагентства Украины Виктора Сивца состоится торжественное открытие XI-й Международной выставки машин и оборудования для лесного хозяйства, деревообрабатывающей и мебельной промышленности «LISDEREVMASH-2012». В рамках торжественного открытия состоится Форум деревообработчиков Украины.

* Пресс-конференция, посвященная старту нового оператора спутникового телевидения в Украине - UA.TV. Будет представлено ​​новое доступное предложение спутникового ТВ для украинского зрителя; тенденции на отечественном рынке цифрового вещания и др.

* Пресс-конференция на тему: «Дальнейшие меры по итогам работы проекта Twinning «Экологический аудит». Укрепление сотрудничества Украины со странами-членами ЕС по трансграничной оценке воздействия на окружающую среду и в других сферах» с участием зам.министра - руководителя аппарата Дмитрия Мормуля. Пресс-конференция проводится в рамках заключительного семинара «Укрепление сотрудничества Украины со странами-членами ЕС в последующих мероприятиях по итогам работы проекта« Twinning». Поддержка Министерства охраны окружающей природной среды Украины во внедрении Закона Украины «Об экологическом аудите».

* Состоится выступление председателя совета директоров «Восточной инвестиционной компании», координатора аналитического центра «Альтернативная энергетика» Алексея Бутенко на тему: «Строительство электростанции на альтернативных видах топлива в пгт. Иванков Киевской области» в рамках восьмой международной конференции «Энергия из биомассы». Во время выступления будет представлено ​​текущее состояние строительства и экономическое обоснование строительства электростанции на альтернативных видах топлива в Украине.

* Состоится видеомост Москва – Киев на тему: “Больше, чем СНГ: новый формат сотрудничества в рамках Содружества”. Участники в Москве: зам.министра экономического развития РФ Андрей Клепач; зав.лабораторией Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв. В Киеве: правительственный уполномоченный по вопросам сотрудничества со странами СНГ Валерий Мунтиян; член-корреспондент НАН Украины Игорь Манцуров; кандидат экономических наук, доцент Виктор Суслов. Модератор – исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко.

* На портале AgroNews состоится веб-конференция с участием директора Государственного научно-технологического центра охраны плодородия почв «Центргосплодородия» Игоря Яцука.

* Состоятся публичные дебаты на тему: «Украина справится без финансовой помощи МВФ», которые Фонд «Эффективное управление» проводит в партнерстве с компанией Intelligence Squared (Лондон, Великобритания). Участники: Хосе Лопес Гарридо, член Конгресса депутатов Испании, первый секретарь парламентского Комитета по вопросам экономики и конкурентоспособности, Сергей Терехин, первый зам.председателя Комитета ВРУ по вопросам финансов, банковской деятельности, налоговой и таможенной политики; Борис Тимонькин, председатель правления ПАО «Укрсоцбанк», UniCredit Bank TM; Валерия Гонтарева, председатель совета директоров группы компаний «Инвестиционный Капитал Украина»(ICU). Модератор - Борис Краснянский, управляющий директор группы компаний Group DF.

* 25-28 сентября в Киеве, в выставочном центре «КиевЭкспоПлаза» будет проходить 16-я Международная выставка рекламы, маркетинга и масс-медиа REX-2012 и 6-я международная выставка технологий, материалов и оборудования для производства рекламы T-REX 2012. На стенд «ЕДАПС» предприятие «Голография» продемонстрирует технологию деметаллизации голограмм сверхвысокого разрешения, которая по разрешающей способности превышает лучшие мировые образцы. Также будет представлена технология «i-Met» ™, которая позволяет получить деметаллизированную голограмму с высоким разрешением одновременно с персонализированными данными.

* На 239 общевойсковом полигоне в пгт. Гвардейское Новомосковского района Днепропетровской области пройдут уникальные тактико-специальные учения по наведению Государственной специальной службой транспорта наплавного железнодорожного моста (НЗМ-56). Ожидается присутствие: вице-премьер-министра - министра инфраструктуры Украины Бориса Колесникова, министра обороны Украины Дмитрия Саламатина, председателя Администрации Госспецслужбы транспорта Министерства инфраструктуры, генерал-лейтенанта Николая Малькова, начальника ГШ - Главнокомандующего ВСУ, генерал-полковника Владимира Заманина и др.

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