ТОП-10 (24 сентября)

АМКУ отмечает необоснованный рост цен в киевских торговых сетях

«МТС» и «Киевстар» могут оштрафовать за завышение тарифов на роуминг

Минэкономразвития обвиняют в парализации работы предприятий втормета

Европа может начать аудит украинских капиталов, размещенных за рубежом

«Черноморнефтегаз» планирует привлечь кредит на 465 млн грн

Украинская экономика находится на пороге рецессии - эксперты

Украина направила в ВТО список товаров для изменения импортных пошлин

Еврокомиссия обеспокоена намерениями Украины повысить импортные пошлины

Россельхознадзор выявил вредные вещества украинском сыре, сухом молоке и мясе

Порошенко предлагает сократить в 5 раз число не подлежащих приватизации предприятий

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АМКУ отмечает необоснованный рост цен в киевских торговых сетях

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) отмечает необоснованный рост цен на 25-60% на социально важные продукты питания в киевских торговых сетях.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе АМКУ со ссылкой на первого заместителя председателя Антимонопольного комитета Украины Рафаэля Кузьмина.

«Мы собираем доказательства антиконкурентного сговора относительно повышения цен на социально важные продукты питания. Есть попытки торговых сетей обосновать повышение цен на продукты по вине производителей. Однако мы с производителями по этому поводу уже разобрались. Комитет констатирует, что, несмотря на наличие торговой надбавки, за счет разной операционной деятельности, осуществляемой внутри торговых сетей, цены на продукты выросли на 25-60% необоснованно», - сказал Р. Кузьмин.

Как сообщал УНИАН, Антимонопольный комитет Украины проводит расследование на рынке ритейла Киева относительно соблюдения требований конкурентного законодательства.

В частности, АМКУ анализирует деятельность сетей, работающих в Киеве под брендами «АШАН», «Фуршет», «Сільпо», «Фора», «Велика кишеня», «АТБ», «ЭКО-маркет», «Караван», «BILLA», «Край», «Країна», «Перекресток», «СПАР», «NOVUS», «Бімаркет» и «Метро».

Основанием для расследования стало применение торговыми сетями похожих механизмов, которые могли привести к экономически необоснованному повышению цен на продукты питания.

В частности, цены на молочную продукцию, макаронные изделия, подсолнечное масло, крупы, мясо и рыбу в 2011 году и в начале 2012 года повысились на 15-60%. В то же время индекс потребительских цен вырос на 13,5%.

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«МТС» и «Киевстар» могут оштрафовать за завышение тарифов на роуминг

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) намерен оштрафовать двух монополистов на рынке - «МТС» и «Киевстар» за завышение тарифов на роуминг.

Об этом сообщил первый заместитель председателя АМКУ Рафаэль Кузьмин в ходе интернет-конференции.

«На данный момент работа с мобильными операторами ведётся в двух направлениях: первое — расследуется дело по роумингу от «МТС» и «Киевстар»; второе — по ценам на внутренние тарифы, проще говоря — стоимость предоставляемых ими пакетов. По роумингу дело уже в стадии завершения, на мой взгляд, нарушение доказано и «МТС» и «Киевстар» должны быть оштрафованы», - отметил он.

Как сообщил Р.Кузьмин, по второму направлению работы с операторами комитет направил рекомендации «МТС» и «Киевстар» о снижении цен на внутренние тарифы. «Эти компании, на мой взгляд, проводят политику двойных стандартов. Нам предоставляют документы о снижении цен на внутренние тарифы, в СМИ выступают о том, что наши претензии по поводу такого снижения необоснованны. Сейчас я не буду вдаваться в детали и в полемику, но скажу, что мы заставим их считаться с правами и интересами населения Украины как основного их потребителя», - резюмировал Р.Кузьмин.

Напомним, ранее в интервью УНИАН первый заместитель председателя Антимонопольного комитета Рафаэль Кузьмин сообщал, что ведется расследование относительно завышения тарифов «МТС» и «Киевстар» на мобильную связь внутри страны. В частности, он отмечал, что операторы обязались снизить тарифы на услуги связи.

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Минэкономразвития обвиняют в парализации работы предприятий втормета

Министерство экономического развития и торговли Украины на протяжении 2 месяцев затягивает выдачу лицензий на осуществление деятельности с металлоломом, а также около 3 месяцев не утверждает разрешения на экспорт лома черных металлов. Об этом говорится в обращении Украинской ассоциации вторичных металлов «УАВтормет», направленном в адрес Президента Украины Виктора Януковича и размещенном на сайте Ассоциации.

В обращении отмечается, что бездействие Минэкономразвития в решении упомянутых вопросов парализовало работу предприятий вторичной металлургии.

«По этому вопросу «УАВтормет» и ведущие предприятия отрасли в течение последних месяцев многократно обращались к Минэкономразвития и лично к министру, но ни одно решение принято не было. Более того, начались бюрократические действия по «усовершенствованию» постановления КМУ от 03.05.2012 №388, регулирующего вопросы экспорта металлолома. После непринятия предложенных изменений в постановление из-за низкого профессионального уровня проекта, 18 сентября т.г. министерством вновь предложен проект закона "О внесении изменений в Закон Украины "О металлоломе", который сейчас служит своеобразным «обоснованием» фактического отказа министерства оперативно выполнять функции государственного регулятора в этой сфере», - говорится в обращении Ассоциации.

Руководство «УАВтормета» отмечает, что немотивированные ограничения работы ломоперерабатывающей отрасли негативно сказываются на обеспечении металлоломом металлургических предприятий Украины и их производственной деятельности.

В этой связи Ассоциация просит Президента дать поручение срочно разблокировать работу отрасли.

Как сообщал УНИАН, Минэкономразвития выступило с инициативой ввести аукционы по продаже квот на экспорт лома черных металлов, о чем сказано в пояснительной записке к проекту закона "О внесении изменений в закон Украины "О металлоломе".

В пояснительной записке отмечается, что с целью внедрения прозрачной процедуры распределения между субъектами внешнеэкономической деятельности установленных на определенный календарный год объемов экспорта металлолома предлагается применить механизм продажи права экспорта металлолома с аукциона.

Предпосылкой для разработки данного законопроекта в министерстве называют неадекватное количество заявленного к экспорту металлолома.

«Из-за особенностей рынка металлолома, ограничение объема экспорта конкретной цифрой на основании действующей редакции статьи 12 Закона Украины "О металлоломе" было воспринято участниками рынка как чрезмерно жесткий метод регулирования и создало искусственное напряжение на рынке, что повлекло неадекватный всплеск ажиотажа по экспорту металлолома. Так, объем заявленного к экспорту металлолома по обращениям субъектов составил 5,5 млн тонн, что более чем в 6 раз превышает предельный объем экспорта металлолома для 2012 года и имеющиеся запасы металлолома в стране», - отмечается в пояснительной записке.

В Минэкономразвития напоминают, что Законом Украины "О ставках вывозной (экспортной) пошлины на лом легированных черных металлов, лом цветных металлов и полуфабрикатов с их использованием" и Законом Украины "О вывозной (экспортной) пошлине на отходы и лом черных металлов" закреплены экономически обоснованные ставки вывозной (экспортной) пошлины. В этой связи в министерстве предлагают начальную цену лотов на аукционах по продаже квот на экспорт металлолома установить на уровне ставок пошлин, которые предусматривались по этим законам.

Как сообщалось, Кабинет министров постановлением №388 от 3 мая утвердил предельные объемы экспорта лома черных металлов из Украины в 2012 году в объеме 900 тыс. тонн.

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Европа может начать аудит украинских капиталов, размещенных за рубежом

Экс-министр экономики Украины Богдан Данилишин считает, что Европа после ознакомления с выводами делегации наблюдателей Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) может начать проверку законности происхождения украинских капиталов, размещенных за рубежом.

Такое мнение он выразил в комментарии УНИАН.

“Выводы наблюдателей ПАРЕ относительно капитализации и олигархизации политики в Украине, сделанные по итогам двухдневного визита в Украину 21-22 сентября, могут иметь далеко идущие последствия для всех украинских капиталов, которые в разные годы были выведены из Украины. Они формируют основу для начала различных процедур относительно происхождения капиталов на предмет их законности. То, что почти 90% вывезенных из Украины средств незаконно заработаны, на Западе хорошо знают”, - отметил Б.Данилишин.

Он считает, что сейчас связь политики и крупного бизнеса приобрела особенно угрожающие формы, что “не только угрожает экономической безопасности Украины, но становится серьезной опасностью для криминализации Европы”.

“Состоялась не только олигархизация украинской политики. Через поэтапную олигархизацию экономики произошла олигархизация (или ползучий захват) государства. Государственные институты стали марионеточными в руках обладателей всего и вся в стране. Создается такое впечатление, что украинские олигархи стараются побольше вынуть из экономики, потому что может что-то произойти. Они находятся в постоянном ожидании проблем. Типичная люмпенско-олигархическая модель государства, где два основных антагониста формируют противоречия развития и ожидают очередной катаклизм”, - отметил Б.Данилишин.

Он подчеркнул, что активы ста самых богатых украинцев за последнее время выросли почти до 130 млрд дол. США и соответствуют до 80% размера ВВП Украины.

“Можно сказать, что это и есть уровень олигархизации экономики. В отличие от западных экономик, где самыми высокими темпами растут капиталы владельцев компаний, связанных с информационными технологиями и производством высокотехнологичной продукции, в Украине рекордными темпами растут состояния сырьевых магнатов”, - отметил Б.Данилишин.

Как сообщал УНИАН, 22 сентября делегация наблюдателей ПАСЕ в своем отчете выразила обеспокоенность олигархизацией политики Украины и слиянием политических и экономических интересов.

“Делегация призвала государственные органы и участников выборов воздерживаться от злоупотребления административным ресурсом, а также частными средствами, с целью манипулирования избирательным процессом и искажения волеизъявления народа. Она призвала политиков попробовать заниматься решением проблем, а также поставить общественные интересы выше своих собственных, чтобы принять меры для преодоления существенного недоверия значительного количества избирателей к политическим процессам и институтам”, - говорится в заявлении.

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«Черноморнефтегаз» планирует привлечь кредит на 465 млн грн

Крупный украинский добытчик газа государственное акционерное общество «Черноморнефтегаз» (АР Крым, Симферополь) намерен привлечь кредит на сумму 465 млн грн, говорится в сообщении компании на официальном веб-портале «Государственные закупки».

Согласно сообщению, тендерные предложения госкомпания будет принимать до 22 октября 2012 года.

Средства планируется привлечь с целью пополнения оборотных средств и рефинансирования кредитной задолженности.

Кредитные средства планируется привлечь сроком на один год с момента подписания кредитного соглашения.

Как сообщал УНИАН, «Черноморнефтегаз» откорректировал сумму кредитной линии от НАК «Нафтогаз Украины», которая составляет 2 млрд 395,75 тыс. грн.

«Черноморнефтегаз» заключил кредитный договор с «Нафтогазом» 18 апреля 2012 г., а 19 апреля получил первый транш в рамках указанной кредитной линии – 100 млн грн.

Очередной кредитный транш в размере 20 млн грн от НАК «Нафтогаз Украины» «Черноморнефтегаз» получил 15 сентября 2012 году.

Кредит предоставляется на беспроцентной основе с целью финансирования мероприятий по реализации приоритетных инвестиционных проектов, проведения буровых работ, обустройства действующих месторождений, мероприятий по техническому развитию, ремонту и модернизации производственных объектов, а также для погашения кредиторской задолженности.

В июне 2011 г. «Нафтогаз» и «Черноморнефтегаз» уже подписывали договор о предоставлении кредита на 1,278 млрд грн.

Справка УНИАН. ГАО «Черноморнефтегаз» входит в состав НАК «Нафтогаз Украины» и специализируется на разведке и добыче нефти и газа в акватории Черного и Азовского морей.

В настоящее время на балансе ГАО «Черноморнефтегаз» находится 17 месторождений, из которых 11 газовых, 4 газоконденсатных и 2 нефтяных. Суммарные запасы всех месторождений сегодня составляют: по природному газу – 58,56 млрд куб. м, по газовому конденсату – 1231 тыс. тонн, по нефти – 2530 тыс. тонн.

100% акций «Черноморнефтегаза» находятся в управлении НАК «Нафтогаз Украины».

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Украинская экономика находится на пороге рецессии - эксперты

Обнародованные недавно данные Гоcстата за август четко свидетельствуют о том, что украинская экономика находится на пороге рецессии.

Об этом говорится в аналитическом отчете инвестиционной компании SP Advisors, которым располагает агентство.

Как отмечают в компании, основным фактором падения производства является слабый спрос на внешних рынках на продукцию металлургии и машиностроения (производство в этих отраслях в августе сократилось на 12,5% г/г и 13,7% г/г соответственно). Объемы производства в сельском хозяйстве также существенно сократились (-4,5% за 8 мес.), что связано с падением урожая зерновых – по оценкам специалистов в этом году он составит 46 млн тонн по сравнению с 57 млн тонн в прошлом году. Сектор услуг показывает разнородную динамику: темпы роста розничной торговли остаются очень высокими (+14,4% г/г за 8 мес.), в то время как объемы транспортных услуг сокращаются (грузооборот сократился на 7,2%, а пассажирооборот на 0,7% за 8 мес.).

"По нашим оценкам, ВВП Украины в августе сократился относительно показателей прошлого года. Мы также не исключаем, что рост ВВП за третий квартал будет отрицательным. С учетом этого мы прогнозируем, что рост ВВП в 2012 г. не превысит 0.5%", - говорится в отчете компании.

Как сообщал УНИАН, рост ВВП в Украине за январь-август текущего года, по предварительным данным, составил 1,5%.

Спад промышленного производства в Украине в августе 2012 г. по сравнению с августом предыдущего года ускорился до 4,7% (в июле 2012 года против июля 2011 года — спад 0,9%).

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Украина направила в ВТО список товаров для изменения импортных пошлин

Украина передала в ВТО список товарных позиций, по которым, в случае необходимости, может инициировать вопрос об изменении ставок импортных пошлин.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в комментарии журналистам заявил министр экономического развития и торговли Петр Порошенко.

Он отметил, что список был составлен с учетом предложений всех профильных ассоциаций.

«У нас есть перечень предложений от отраслевых ассоциаций. Мы их переработали, согласовали и направили в ВТО для того, чтобы начать консультации по этому вопросу (по пересмотру пошлин – УНИАН)», - сказал он.

П.Порошенко отметил, что консультации необходимо провести для того, чтобы узнать мнение импортеров по поводу желания Украины пересмотреть ввозные пошлины.

«Мы начали консультации для того, чтобы понять, кто на сегодняшний день заинтересован в этом, и как они отнесутся к тому, что Украина собирается на эту тему начать переговоры… На сегодняшний день мы зарезервировали право на переговоры», - сказал П.Порошенко.

Он подчеркнул, что на данном этапе процедура не предусматривает конкретизацию размера изменения импортных пошлин

«Это резервирование не предусматривает конкретизации товаров и обязательного начала переговоров в будущем. Между тем, это дало возможность, в случае экономической целесообразности, в период с 1 августа 2012 года до 31 декабря 2014 года эти переговоры провести», - сказал П.Порошенко.

При этом он не уточнил, какие товары вошли в перечень для пересмотра импортных пошлин, сославшись на то, что это секретная информация.

«Этот документ носит конфиденциальный характер и раскрывать его содержание я не могу», - сказал П.Порошеноко.

При этом он подчеркнул, что не стоит создавать ажиотаж вокруг этой темы.

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Еврокомиссия обеспокоена намерениями Украины повысить импортные пошлины

Европейская Комиссия обеспокоена намерениями Украины повысить импортные пошлины только через четыре года после вступления во Всемирную торговую организацию (ВТО).

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе заявил пресс-секретарь комиссара ЕС по вопросам торговли Карела Де Гухта Джон Кленси.

“ЕС обеспокоен недавним сообщением Украины о ее намерении провести новые переговоры о значительной части своих обязательств в рамках ВТО только через четыре года после ее присоединения к ВТО“, - сказал Дж.Кленси.

“Это будет касаться значительного количества тарифных позиций – более 300, – что удивляет даже своими размерами. Наш предварительный анализ демонстрирует, что повышенные тарифы коснутся значительной части торговли и в частности европейского экспорта на сумму около 2 млрд евро”, - добавил он.

При этом, по словам Дж.Кленси, особенно может пострадать автомобильный сектор, поскольку 37% европейского экспорта в ЕС (600 млн. евро) составляют именно автомобили.

“Мы уже говорили о нашей обеспокоенности вместе с другими членами ВТО на неформальной встрече ВТО на прошлой неделе (17 сентября). Все члены ВТО имеют 90 дней для изучения украинского запроса и подачи своих позиций”, - сказал Дж.Кленси.

Пресс-секретарь комиссара по вопросам торговли также напомнил, что ЕС и Украина лишь недавно завершили переговоры о создании глубокой и всесторонней зоны свободной торговли.

“Эти последние действия в рамках ВТО и их влияние на двустороннюю торговлю очень сложно согласовываются с обязательствами Украины двигаться к свободной торговле с ЕС. ЕС ожидает, что Украина будет уважать зафиксированные в соглашении положения, иначе это серьезно поставит под вопрос желание Украины продвигаться дальше в процессе создания зоны свободной торговли”, - подчеркнул он.

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Россельхознадзор выявил вредные вещества украинском сыре, сухом молоке и мясе

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) в ходе мониторинговых исследований выявила запрещенные и вредные вещества в партиях пищевой продукции трех украинских предприятий, вследствие чего в отношении продукции этих производителей введен режим усиленного лабораторного контроля, говорится в сообщении Россельхознадзора.

В частности, речь идет о партии сыра Хмельницкой маслосыробазы, где выявлены бактерии группы кишечной палочки, партии мяса птицы одного из предприятий группы «Агромарс», где выявлена сальмонелла, и партии сухого молока производства компании «Рось» (филиал Роменского молочного комбината), где были выявлены мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы.

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Порошенко предлагает сократить в 5 раз число не подлежащих приватизации предприятий

Министерство экономического развития и торговли инициирует сокращение в 5 раз - с 1492 до 290 – государственных предприятий, не подлежащих приватизации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр экономического развития и торговли Петр Порошенко в ходе встречи с президентом Черноморского банка торговли и развития Андреем Кондаковым.

П.Порошенко отметил, что соответствующий законопроект внесен на рассмотрение правительства.

«Я внес на заседание правительства законопроект, которым предусмотрено существенное сокращение перечня предприятий, которые запрещены к приватизации. В качестве примера: их было 1492, останется 290», - сказал П.Порошенко.

Как сообщал УНИАН, в начале года была принята Государственная программа приватизации на 2012-2014 годы.

Выполнение Программы даст возможность, в частности, уменьшить долю государственного сектора в экономике до 25-30% внутреннего валового продукта.

Прогнозный объем поступлений в течение действия Программы в государственный бюджет Украины средств от продажи и управления государственным имуществом составляет 40-60 млрд грн.

Напомним, что в соответствии с Законом Украины “О приватизации государственного имущества”, приватизации не подлежат объекты, имеющие общегосударственное значение, а также казенные предприятия.

Перечень государственных предприятий, которые не подлежат приватизации, и акционерных обществ, государственные пакеты акций которых не подлежат приватизации, утверждается Верховной Радой Украины по представлению Кабинета министров Украины.

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