ДАЙДЖЕСТ СМИ за 25 сентября

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Суд приговорил Волгу к 5 годам тюрьмы» пишет: в приговоре нет пункта «конфискация имущества», хотя Волге запрещено 3 года занимать должности в государственных органах власти…

http://delo.ua/ukraine/sud-prigovoril-volgu-k-5-godam-tjurmy-185794/

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Также «Дело» в публикации «Порошенко предложил сократить в 5 раз количество госпредприятий, не подлежащих приватизации» пишет: таким образом, из 1492 госпредприятий останутся только 290…

http://delo.ua/ukraine/poroshenko-predlozhil-sokratit-v-5-raz-kolichestvo-gospredprijatij-185796/

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«Дело» в публикации «Украинская диаспора встретит Януковича в США акцией протеста» пишет: представители украинской диаспоры в США планируют собраться на акцию протеста возле представительства Украины при ООН в Нью-Йорке 25 сентября. Главный лозунг митинга - Януковича в отставку…

http://delo.ua/ukraine/ukrainskaja-diaspora-vstretit-janukovicha-v-ssha-akciej-protesta-185798/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Кредитпромбанк выставлен на торги», в котором пишет: совладелец «Дельта Банка» Николай Лагун завершает переговоры о покупке контрольного пакета акций «Кредитпромбанка». Миноритарные акционеры банка — три десятка зарубежных учреждений — планируют продать украинскому бизнесмену и свою долю после закрытия сделки. Эксперты считают, что за учреждение будет заплачена цена ниже номинала, поскольку его реальную стоимость снижают кредиты инсайдерам…

http://www.kommersant.ua/doc/2029831

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Дипломаты прикрывают окно в Европу», в котором пишет: общественная организация «Европа без барьеров» опубликовала ежегодный отчет о визовой практике консульств стран Евросоюза в Украине. Ряд государств ужесточили требования к украинцам, а антилидерами рейтинга стали Италия, Чехия и Великобритания. Эксперты полагают, что в большинстве случаев это демонстрирует отношение дипломатов к украинцам, поскольку в соседних странах их государства проводят совершенно иную визовую политику…

http://www.kommersant.ua/doc/2029717

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Газета «Сегодня» в материале «МТС и Киевстар вынудят сделать разговоры дешевле» пишет: АМКУ грозит компаниям штрафами за высокие тарифы, так как в одном пакете цены снижают, а в другом – повышают. Комитет проводит расследование…

http://www.segodnya.ua/ukraine/MTS-i-Kievstar-vynudyat-sdelat-razgovory-deshevle.html

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Также «Сегодня» в публикации «Газпром» будет меньше давить на Украину» пишет: Минэнерго договорилось о реверсных поставках топлива из Европы. Эксперт Валентин Землянский считает, что это будет на руку нашей стране в газовых переговорах с соседом…

http://www.segodnya.ua/economics/enews/Gazprom-budet-menshe-davit-na-Ukrainu.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Глава «Украэроруха»: главное - не отдать управление украинским небом в чужие руки» подает эксклюзивное интервью УНИАН генерального директора Государственного предприятия обслуживания воздушного движения Украины Юрия Чередниченко…

http://economics.unian.net/rus/detail/140950

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Правительство опять принялось делать жилье доступным» пишет: российские чиновники нашли способ снизить цены на квартиры на 25-30%, правда, не для всех…

http://www.vedomosti.ru/realty/news/4296231/zhile_opyat_delayut_dostupnym

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Также «Ведомости» в публикации «Вождение в пьяном виде станет уголовно наказуемым» пишут: в России за езду в пьяном виде ответственность будет ужесточена. Нарушение, совершенное впервые, будет караться штрафом не менее 100 000 руб., а неоднократное нарушение повлечет уголовную ответственность, даже если это не привело к жертвам…

http://www.vedomosti.ru/politics/news/4296241/gradus_kak_kriminal

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Издание «Известия» в публикации «Россия выставит на аукцион последние крупные месторождения нефти на суше» пишет: нефтные компании закончили доразведку месторождений имени Шпильмана, Имилорского и Лодочного - стартовая цена 32,8 млрд рублей…

http://izvestia.ru/news/535974

(УНИАН)