Украинскую армию сократят на 10 тысяч офицеров

Начальник Генерального штаба – Главнокомандующий ВС Украины генерал-полковник Владимир Замана сообщил, что в украинской армии после сокращения из 35 тысяч офицеров останется 25-26 тысяч.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте прессы и связей со средствами массовой информации Министерства обороны Украины.

«На сегодняшний день имеем 35 тысяч офицеров, из которых в перспективе планируем оставить 25–26 тысяч. Несколько тысяч людей попадут под увольнение в связи с выходом на пенсию, все остальные будут перераспределены на другие должности по их желанию», – сказал он.

В.Замана отметил, что «по требованию Верховного Главнокомандующего в настоящее время пересматриваются управленческие структуры Вооруженных Сил Украины». «Это то направление, где возможно уменьшить многостепенные управленческие процедуры и, что не менее важно, существенно сэкономить государственные средства при общем повышении эффективности управления войсками”, - заявил начальник Генштаба. Что касается структуры и численности ВС Украины в ближайшей и в отдаленной перспективе, то генерал-полковник В.Замана подчеркнул, что масштабные учения, которые проходили в прошлом и позапрошлом годах, выявили проблемы во взаимодействии между видами Вооруженных Сил.

«В основу перспективной системы управления будет положен межвидовой принцип руководства группировками войск. Останется Генеральный штаб, в который будут структурно включены штабы видов Вооруженных Сил с определенными задачами и функциями, два оперативных командования и командование Военно-Морских Сил в Крыму. Все они будут заниматься совместной подготовкой Сухопутных, Воздушных и Военно-Морских Сил», – сообщил он.

Как подчеркнул начальник Генштаба, основу новой армии составят воинские части Сил постоянной готовности (до 65% боевого состава), предназначенные для предупреждения или быстрой ликвидации вооруженного конфликта, охраны воздушного и подводного пространства, прикрытия важных государственных объектов. Силы резерва, предназначенные для наращивания сил постоянной готовности, развертывания частей территориальной обороны в случае угрозы масштабной агрессии, будут составлять до 5% боевого состава.

Начальник Генштаба ВС Украины подчеркнул, что сокращение не коснется военнослужащих боевых частей Военно-Морских Сил, авиации, механизированных и танковых войск, войск противовоздушной обороны. Офицерский состав будет перераспределен на вакантные должности, которые имеются в этих частях, в том числе и из учебных заведений, военкоматов и др.