Анонс на 26 сентября

* Под председательством Премьер-министра Украины Николая Азарова состоится заседание Кабинета Министров Украины. Во время заседания планируется проведение брифингов с участием вице-премьер-министра - министра здравоохранения Раисы Богатыревой, председателя правления Государственного ипотечного учреждения Валентина Рыбачука.

* Пресс-конференция председателя Киевской областной государственной администрации Анатолия Присяжнюка на тему: «Социально-экономическое развитие Киевской области».

* Состоится официальное открытие Х Международного форума «Топливно-энергетический комплекс Украины: настоящее и будущее». Форум проходит под патронатом КМУ. Организаторы: Минэнергоуголь Украины, ООО «Международный выставочный центр». По завершении состоится: осмотр экспозиций; общение участников церемонии с журналистами. В программе Форума: Отраслевая экспозиция предприятий ТЭК Украины; Х Международная специализированная выставка "Энергетика в промышленности - 2012", "День атомной энергетики" (ГП НАЭК «Энергоатом»).

* Круглый стол на тему «Киев. Туристическое будущее» по случаю всемирного Дня туризма. Инициатор проведения круглого стола - первый зам.председателя КГГА Александр Мазурчак. Участники обсудят современное состояние туристической инфраструктуры города Киева, выскажут собственное видение развития туристической сферы родного города, а также выдвинут свои идеи и предложения по повышению туристической привлекательности столицы.

* 14-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Увеличение административного давления на субъектов хозяйствования в сфере ИКТ нарушает право свободного доступа граждан к сети Интернет». Участники: Татьяна Попова (ИнАУ), Иван Петухов (УСПП), Леонид Ошеров (ТЕЛАС), Константин Грицак (Телекоммуникационная палата Украины). Представители Интернет Ассоциации Украины, УСПП, ТЕЛАС, Телекомпалаты Украины, рынка телекоммуникаций обращают внимание общественности и органов государственной власти на системные нарушения органами местного самоуправления во многих регионах Украины ЗУ «О телекоммуникациях», который обязывает их создавать благоприятные условия для функционирования и развития телекоммуникационных сетей и полноценного предоставления телекоммуникационных услуг. Более того, органы местного самоуправления превышают свои полномочия в части регулирования доступа к сооружениям, которые не находятся в коммунальной собственности или находятся в совместной собственности территориальной общины и частных собственников. Участники пресс-конференции приведут конкретные примеры повышения административного давления на субъектов хозяйствования в ИКТ-сфере и предложат пути устранения противоречий между положениями законодательных актов Украины в сфере телекоммуникаций с целью обеспечения стабильного предоставления телекоммуникационных услуг (ул.Крещатик, 4, конференц-зал).

* Состоится традиционная Прямая линия читателей газеты «Комсомольская правда в Украине» и министра аграрной политики и продовольствия Украины Николая Присяжнюка.

* В Министерстве регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины под председательством министра Анатолия Близнюка состоится заседание межведомственной рабочей группы по вопросам подготовки к обеспечению стабильного прохождения отопительного сезона 2012/13 года.

* Состоится торжественное открытие XI Международного форума "Технологии защиты - 2012". Организаторы: Министерство чрезвычайных ситуаций Украины и Государственная инспекция техногенной безопасности Украины, Международный выставочный центр, Украинский союз пожарной и техногенной безопасности, Добровольное пожарное общество Украины. Торжественное открытие Форума состоится при участии и.о. министра МЧС Виталия Бута, представителей органов исполнительной власти, местного самоуправления.

* В Черновицкой области, в с.Романкивцы, Сокирянского района области состоится торжественное открытие Корпорацией "Сварог Вест Груп" нового современного фруктохранилища. Участники: губернатор Черновицкой области Михаил Папиев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Польша в Украине Генрик Литвин, председатель правления Корпорации «Сварог Вест Груп» Андрей Гордийчук, директор садовых предприятий Корпорации «Сварог Вест Груп» в Сокирянском районе Елена Козак.

***

Полный вариант выпуска "УНИАН-Анонс" распространяется по подписке. Отдел маркетинга - т. (044) 590-45-63