ТОП-10 (25 сентября)

Экс-глава Госфинуслуг приговорен к 5 годам лишения свободы без конфискации имущества

Украина введет на Чикагской бирже фьючерсы на подсолнечное масло, подсолнечник, ячмень и кукурузу

Украина за 7 месяцев сократила импорт газа из РФ в денежном выражении до 7,934 млрд долл.

На фоне споров ЕК с «Газпромом» растет ценность транзита через Украину – российский эксперт

МВФ намерен снизить прогноз роста мировой экономики

Украина предлагает России ввести нацрежимы для взимания утилизационного сбора

Минфин привлек в госбюджет 780,34 млн грн от продажи ОВГЗ

Кабмин установил предельные наценки на лекарства

НБУ ввел дополнительные требования к банкам для получения рефинансирования

«Мечел» продает Донецкий электрометаллургический завод

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Экс-глава Госфинуслуг приговорен к 5 годам лишения свободы без конфискации имущества

Шевченковский районный суд Киева приговорил к 5 годам лишения свободы без конфискации имущества бывшего председателя Госфинуслуг Василия Волгу. Как передает корреспондент УНИАН, соответствующий судебный вердикт был вынесен 24 сентября после почти 4-хчасового объявления текста коллегии судей председательствующей судьей Татьяной Овсепян.

Таким образом, суд признал Волгу виновным в попытке получения 500 тыс. дол взятки.

Одновременно суд принял решение не удовлетворять просьбу прокуратуры о конфискации имущества В.Волги, но, в то же время, лишить его права в течение трех лет занимать организационно распорядительные и административно исполнительные должности в организациях и учреждениях всех форм собственности.

Комментируя по завершению оглашения приговора ход событий, в интервью журналистам В.Волга отметил, что, по его мнению, то, что написал суд - это «находка».

По словам В.Волги, назначенный срок наказания это практически то, что просила прокуратура, и суд выполнил эту просьбу.

Отвечая на вопрос, будет ли подаваться апелляционная жалоба, он сказал: «Да, конечно, мы будем подавать апелляцию. Сейчас будем изучать материалы, думать и готовить ее».

Апелляция может быть подана в течение 15 суток с момента оглашения приговора.

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Украина введет на Чикагской бирже фьючерсы на подсолнечное масло, подсолнечник, ячмень и кукурузу

Украина намерена ввести фьючерсные контракты на семена подсолнечника, подсолнечное масло, ячмень и кукурузу на Чикагской товарной бирже, сообщила УНИАН пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины со ссылкой на слова министра Николая Присяжнюка.

Сообщается, что в ходе рабочего визита в США Н.Присяжнюк провел переговоры с руководством Чикагской товарной бирже, в частности, об усилении присутствия украинской сельхозпродукции на бирже.

«Мы обсудили условия, которые необходимо создать, чтобы ввести фьючерсные контракты на украинские семена подсолнечника, подсолнечное масло, ячмень и кукурузу. Также мы еще раз подняли вопрос об открытии в первой половине 2013 года площадки Чикагской биржи в Украине и начале фьючерсных торгов в гривне», - отметил министр.

Н.Присяжнюк отметил, что активизация сотрудничества с Чикагской товарной биржей даст возможность реализовывать украинскую сельхозпродукцию по заранее установленной цене, что сделает невозможным финансовые потери производителей.

«Работа площадки Чикагской биржи в Украине даст возможность сельхозпроизводителям знать, какая цена на зерновые будет в следующем маркетинговом году», - пояснил он. По словам министра, еще два года назад, когда начинались жатва, аграрии могли терять до 30-40% своих доходов, поскольку не знали, какова стоимость зерна, а зернотрейдеры использовали эту ситуацию.

Напомним, Чикагская биржа с 6 июня ввела новый фьючерс — пшеница, FOB, Черное море.

Размер контракта составит 5 тыс. бушелей (136 тонн), при этом поставки будут осуществляться в июле, сентябре, декабре, марте и мае. Базовым активом является мукомольная пшеница, которая поставляется на условиях FOB в пять украинских портов: Одесса, Ильичевск, Севастополь, Южный и Николаев, а также в три российских и один румынский порт.

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Украина за 7 месяцев сократила импорт газа из РФ в денежном выражении до 7,934 млрд долл.

Украина за семь месяцев 2012 года сократила импорт российского газа до 7,934 млрд долларов, что на 7,7% меньше объема закупок за аналогичный период 2011 года, сообщил Госстат.

В прошлом месяце госкомпания «Укртрансгаз» сообщила о сокращении за семь месяцев 2012 года импорта газа из Российской Федерации до 19 млрд куб. м, что на 39% меньше показателей аналогичного периода прошлого года.

Госстат также сообщает о сокращении импорта нефти (включая газовый конденсат) в первом полугодии 2012 года до 908,9 млн долларов, что на 65,3% меньше объема импорта за аналогичный период 2011 года.

В то же время импорт страной каменного угля вырос за семь месяцев 2012 года к аналогичному периоду 2011 года на 26,2% до 1,821 млрд долларов.

Как сообщал УНИАН, ранее министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Бойко заявил о планах сократить импорт газа в 2012 году до 27 миллиардов кубометров с 40 миллиардов в 2011 году и по сравнению с 52 миллиардами, которые Украина обязана импортировать по условиям контракта.

В ответ "Газпром" призвал Украину соблюдать действующий газовый контракт.

В 2009 году «Газпром» и госхолдинг "Нафтогаз Украины" подписали 10-летнее соглашение, по которому за недобор Украиной топлива предполагаются штрафы в размере 300 процентов от стоимости в зимний период и 150 процентов - летом.

"Газпром" также неоднократно заявлял, что контракты 2009 года обязывают Украину платить по меньшей мере за 33 миллиарда кубических метров газа в год.

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На фоне споров ЕК с «Газпромом» растет ценность транзита через Украину – российский эксперт

На фоне споров Еврокомиссии с «Газпромом» возрастает ценность транзита через Украину.

Об этом УНИАН заявил глава Фонда национальной энергетической безопасности (Россия) Константин Симонов.

«Мы понимаем, что ценность украинского транзита растет. Потому что мы не можем себе позволить второе перекрытие трубы. Если мы сейчас перекроем трубу, то о всех попытках договориться с Брюсселем можно забыть», - сказал К.Симонов. При этом он считает, что газовое сотрудничество с Украиной уходит на второй план.

«Сейчас начинается битва гигантов, начинается практически открытая (газовая) война между Россией и Европой. Понятно, что украинский транзит очень важен, но на фоне разборок с ЕС споры с Украиной уходят на второй план», - считает эксперт.

По его мнению, сейчас Европа совершенно четко реализуют установку на то, что российский газ является политически опасным. По большому счету, происходит сознательное выдавливание России с газового рынка, хотя замены российскому газу нет, добавил он.

«Европа ведет политическую игру, а Россия этим же отвечает, заявляя о перенаправлении потоков в Китай. Есть продавец, есть покупатель, которые долго жили и счастливо, но после войны с Украиной 2009 года все словно с цепи сорвались и лупят друг друга палками по голове», - считает К.Симонов.

По его мнению, Еврокомиссия затеяла борьбу с «Газпромом» с целью заставить его снизить цены и снять штрафные обязательства за невыполнение контракта.

«Практически речь идет об отмене принципа «take or pay», - считает он.

Российский эксперт отмечает, что сегодня европейским компаниям это выгодно, но ситуация будет меняться.

«За этот пряник компаниям придется расплачиваться передачей регулирующих функций в Брюссель. Сегодня Еврокомиссия запрашивает информацию, завтра она будет требовать визировать газовые контракты, а кончится это тем, что через несколько лет Брюссель может предложить заключать долгосрочные контракты только со своим участием», - сказал К.Симонов и добавил, что задача Брюсселя замкнуть на себе коммерческие переговоры.

По его мнению, сейчас Еврокомиссия помогает продавить «Газпром», при том, что российская монополия шла на уступки и без Брюсселя.

«За последние три года многие европейские компании уже дважды получили скидки, причем очень приличные», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, 27 сентября 2011 года по инициативе Европейской комиссии в офисах дочерних и зависимых компаний ОАО «Газпром» в Центральной и Восточной Европе, а также в офисах некоторых европейских покупателей ОАО «Газпром» прошли неожиданные инспекции, направленные на проверку соблюдения конкурентного законодательства ЕС.

4 сентября Еврокомиссия начала формальную стадию антимонопольного расследования деятельности ОАО «Газпром» в Европейском Союзе.

13 сентября Европейский парламент обязал страны-члены Европейского Союза раскрывать информацию об энергетических соглашениях с третьими странами.

Согласно документу, на протяжении трех месяцев с момента обретения им силу, страны-члены ЕС должны информировать Еврокомиссию о деталях двусторонних соглашений в энергетической сфере с третьими странами, после чего Еврокомиссия на протяжении 9 месяцев должна осуществить оценку соответствия этих соглашений внутренним правилам ЕС, в том числе антимонопольному законодательству и законодательству относительно функционирования единого рынка.

Кроме того, страны-члены смогут приобщать Еврокомиссию ко всем новым переговорам относительно соглашений в энергетической сфере как наблюдателя. Если же в ходе переговоров не удается достичь полного соответствия законодательству ЕС, тогда проект соглашения должен еще до формального завершению переговоров передаваться для оценки Еврокомиссии, которая должна сделать выводы на протяжении 4 недель.

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МВФ намерен снизить прогноз роста мировой экономики

Международный валютный фонд собирается снизить прогноз мирового роста в октябре, когда будет обновлять прогнозы для глобальной экономики, цитирует агентство Reuters главу МВФ Кристин Лагард.

"Мы по-прежнему прогнозируем постепенное восстановление, но мировой рост, вероятно, будет немного слабее, чем мы ожидали даже в июле, и наши прогнозы имеют тенденцию к снижению в последние 12 месяцев", - сказала управляющий директор фонда К.Лагард.

По ее словам, самый серьезный фактор, влияющий на мировую экономику - это неопределенность, которую ощущают инвесторы в отношении того, когда регуляторы крупнейших экономик выполнят свои обещания.

В июле МВФ снизил прогноз мирового роста на 2013 год до 3,9 процента, но сохранил прогноз на текущий год неизменным, на отметке 3,5 процента.

К.Лагард сказала, что неопределенность, касающаяся долгового кризиса еврозоны, является самым большим риском для глобальной экономики, но возможность так называемого "бюджетного обрыва" в США - одновременного истечения налоговых льгот и автоматического сокращения государственных расходов в следующем году - также представляет собой "серьезную" угрозу.

Управляющий директор также сообщила, что недавние решения европейских лидеров о борьбе с кризисом еврозоны поддержали финансовые рынки и теперь они хотят увидеть, как эти меры будут согласованно осуществлены.

Она снова призвала Европу принять меры для создания банковского союза.

"Мы продолжаем верить, что он должен появиться как можно скорее, чтобы разорвать порочный круг между банками и государствами", - сказала она.

К.Лагард также призвала США добиваться политической ясности и принимать меры, которые позволят избежать резкого ужесточения бюджетной политики в начале следующего года. Она также отметила, что стране необходим "конкретный план" постепенного уменьшения долга.

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Украина предлагает России ввести нацрежимы для взимания утилизационного сбора

Украина предлагает России ввести в обеих странах национальные режимы для взимания утилизационного сбора при импорте автомобилей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во вторник, 25 сентября, сообщил журналистам правительственный уполномоченный по сотрудничеству с СНГ Валерий Мунтиян.

Он также отметил, что межправительственное соглашение, согласно которому Украина и Россия введут такой режим, находится на завершающей стадии подготовки и может быть подписано в рамках проведения саммита глав правительств СНГ в Ялте.

«Мы ведем переговоры, и стараемся этот вопрос вынести на ялтинское заседание глав правительств для того, чтобы принять и подписать межправительственное соглашение. Для того чтобы у нас были предоставлены для Украины и России национальные режимы», – сказал В.Мунтиян.

*** Национальный режим предполагает, что взимание утилизационного сбора с импортируемых украинских автомобилей в Россию будет происходить на тех же условиях, что и производство аналогичной продукции внутри РФ, и наоборот.

Согласно постановлению правительства РФ от 31 августа, с российских автопроизводителей утилизационный сбор не взимается, однако взамен в уведомительном порядке они должны представлять в Минпромторг гарантии о безопасной утилизации автомобиля. В противном случае, и им нужно будет внести сбор в Федеральную таможенную службу.

В Украине утилизационный сбор для отечественных автопроизводителей не действует.

Напомним, что 28 сентября в Ялте состоится очередное заседание Совета глав правительств СНГ. В повестку дня включено более двадцати вопросов, затрагивающих различные аспекты интеграционного взаимодействия в рамках Содружества.

Заместитель министра экономического развития РФ Андрей Клепач сообщил во вторник, 25 сентября, в ходе видеомоста Москва - Киев на тему: “Больше, чем СНГ: новый формат сотрудничества в рамках Содружества”, что в Ялте премьеры Украины и Российской Федерации могут обсудить соглашение, которое минимизирует влияние утилизационного сбора на автотранспорт на взаимную торговлю.

“На нашей торговле эта норма сказывается, поэтому идут переговоры - и они начались до введения утилизационного сбора - о том, как выработать формат урегулирования взаимных спорных вопросов с тем, чтобы торговля не страдала”, - сказал А.Клепач.

“Проект такого соглашения готовится, и в оптимистическом варианте его могут рассмотреть в Ялте на встрече премьеров стран СНГ, но это требует определенной работы и требует, чтобы Украина ввела в свое законодательство норму об утилизации автомобилей, чего пока нет”, - добавил он.

Как сообщал УНИАН, с 1 сентября Россия ввела утилизационный сбор на импортные автомобили. По оценке экспертов, действие утилизационного сбора может сделать украинские автомобили в РФ на 10-12% дороже. Сбор был введен с целью защитить российский автопром в условиях резкого снижения пошлин после вступления РФ в ВТО.

В ответ 14 сентября Украина ввела утилизационный сбор на импортированные из России автомобили и автобусы.

Ранее Россия заявляла, что намерена отстаивать перед странами ВТО легитимность введенного утилизационного сбора на импортные автомобили.

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Минфин привлек в госбюджет 780,34 млн грн от продажи ОВГЗ

На аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) во вторник, 25 сентября, Министерству финансов Украины удалось привлечь в государственный бюджет 780,34 млн грн, сообщается на сайте министерства.

Согласно сообщению, Минфин удовлетворил три заявки ОВГЗ с датой погашения 2 августа 2017 года (доразмещение), сумма привлечения составила 213,94 млн грн. Доходность составила 14,3%.

Также Минфин удовлетворил единственную заявку по ОВГЗ с датой погашения 18 сентября 2019 года (первичное размещение), в результате привлек в госбюджет 200 млн грн. Доходность бумаг установлена на уровне — 14,3%.

При этом основной объем привлечения на аукционе, 25 сентября, обеспечило доразмещение ОВГЗ с индексированной стоимостью и датой погашения - 9 сентября 2015 года. Сумма привлечения составила 366,39 млн грн., доходность — 9,3%. Минфин удовлетворил все три поданные заявки

Как сообщал УНИАН, по мнению специалиста отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергея Фурсы, после очередного привлечения 600 млн долл. на внешних рынках Минфин не испытывает острой нужды в значительных дополнительных привлечениях.

«До завершения предвыборной кампании мы вряд ли увидим рыночные сделки на первичных аукционах», - отмечал эксперт.

На аукционе по продаже ОВГЗ 18 сентября Минфину удалось привлечь в государственный бюджет 414,292 млн грн. Минфин удовлетворил две заявки ОВГЗ со сроком погашения 22 мая 2019 года. Доходность составила 14,3%. При этом спрос на ОВГЗ сроком обращения 5 лет отсутствовал.

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Кабмин установил предельные наценки на лекарства

Кабинет министров Украины установил размер предельных надбавок на цены на лекарственные средства и изделия медицинского назначения.

Текст соответствующего постановления от 24 сентября № 880 "О внесении изменений в пункт 1 постановления Кабинета министров Украины от 17 октября 2008 г. № 955" обнародован на Правительственном портале.

Документом установлено, что на лекарственные средства и изделия медицинского назначения, включенные в Национальный перечень основных лекарственных средств и изделий медицинского назначения (кроме наркотических, психотропных лекарственных средств, прекурсоров и медицинских газов) и обязательного минимального ассортимента (социально ориентированных) лекарственных средств и изделий медицинского назначения для аптечных учреждений, определенный Министерством здравоохранения, предельные снабженческо-сбытовые надбавки не выше 10 процентов оптово-отпускной цены и предельные торговые (розничные) надбавки исходя из закупочной цены, которая не превышают такие размеры: до 100 грн включительно - 25%, от 100 до 300 грн включительно - 23%, от 300 до 500 грн - 20%, от 500 до 1000 грн - 15%, более 1000 грн - 10%.

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НБУ ввел дополнительные требования к банкам для получения рефинансирования

Национальный банк Украины (НБУ) установил дополнительные требования к банкам для получения рефинансирования в результате тендера по поддержанию ликвидности свыше 90 дней. Это предусмотрено постановлением Правления Нацбанка №393 от 25 сентября 2012 года, которое вступает в силу со дня его подписания.

Документом предусмотрено, что для получения рефинансирования сроком более 90 дней, кроме ранее установленных требований, банк должен обеспечить соблюдение порядка формирования обязательных резервов в течение последних шести отчетных периодов, предшествующих дате подачи заявки на участие в тендере.

Претендент на получение ресурсной поддержки от регулятора должен придерживаться установленных экономических нормативов и лимитов открытой валютной позиции в течение последних шести месяцев, а также обеспечить в полном объеме формирование резервов для возмещения возможных потерь по активным банковским операциям.

НБУ также обязал свои территориальные подразделения в заключаемых с банками соответствующих кредитных договорах предусматривать право Нацбанка досрочно расторгнуть кредитный договор в одностороннем порядке. Условием для этого может стать выявление фактов предоставления банком недостоверной информации,

несоблюдение в течение действия кредитного договора требований по обязательным резервам, экономическим нормативам и лимитам открытой валютной позиции. Основанием для расторжения договора может быть уменьшение размера регулятивного капитала, а также нормативов капитала банка на 10 и более процентов в течение отчетного месяца.

Как сообщал УНИАН, НБУ своим постановлением №249 от 19 июня 2012 года увеличил предельный срок предоставления коммерческим банкам кредитов рефинансирования с 90 до 360 дней. Кроме того, НБУ увеличил максимальный срок операций РЕПО с 60 до 90 дней.

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«Мечел» продает Донецкий электрометаллургический завод

Российская горнодобывающая и металлургическая компания ОАО «Мечел» приняла решение о продаже принадлежащего ей ЧАО «Донецкий электрометаллургический завод».

Как сообщается в пресс-релизе, размещенном на сайте «Мечела», соответствующее решение было принято Советом директоров компании 21 сентября.

Согласно пресс-релизу, по результатам представленного менеджментом анализа активов ОАО «Мечел» Совет директоров единогласно одобрил реализацию следующих активов Группы как не соответствующих новой стратегии развития: предприятия Восточно-Европейского металлургического дивизиона «Мечел», Частное акционерное общество «Донецкий Электрометаллургический Завод» (Украина), Инвикта Мёрчант Бар Лимитед (Великобритания), ЗАО «Мечел Нямунас» (Литва), «Мечел-Сервис Глобал» (за исключением ООО «Мечел-Сервис» (Россия)), ТОО «Восход Хром» (Казахстан), ТОО «Восход Oriel» (Казахстан), ООО «Тихвинский ферросплавный завод» (Россия), ОАО «Южно-Уральский никелевый комбинат» (Россия), ОАО «Кузбассэнергосбыт» (Россия), ТЭЦ «Топлофикация Русе» (Болгария).

С целью ускорения реализации приоритетного проекта горнодобывающего дивизиона – освоения Эльгинского угольного месторождения – Совет директоров также рекомендовал оценить возможность продажи стратегическому партнеру миноритарного пакета акций ОАО «Мечел-Майнинг» (в размере не более 25%).

Генеральный директор ОАО «Мечел» Евгений Михель так прокомментировал решения Совета директоров: «Мы сделали важный практический шаг в рамках реализации обновленной стратегии Группы. Решения Совета директоров полностью соответствуют заявленному «Мечелом» курсу на повышение операционной эффективности, развитие наиболее перспективных с точки зрения альтернативных издержек инвестиционных проектов и позволят нам сконцентрироваться на приоритетных направлениях бизнеса, работе по планомерному снижению уровня долговой нагрузки и увеличению акционерной стоимости компании. При этом отмечу, что реализация любых возможных сделок в рамках обновленной стратегии «Мечела» будет зависеть от наличия предложений от заинтересованных сторон, содержащих условия, которые Совет директоров посчитает как наилучшим образом отвечающие интересам всех акционеров ОАО «Мечел».

В своем сообщении «Мечел» напоминает, что обновленная стратегия компании, принятая в мае этого года, подразумевает упор на таких приоритетных направлениях, как горная добыча и металлургия полного цикла с акцентом на производство длинного проката и продукции с высокой добавленной стоимостью, включая спецстали, нержавеющий прокат и метизы.

Справка УНИАН. В декабре 2011 года российская компания «Мечел» завершила сделку по приобретению 100% пакета акций Донецкого электрометаллургического завода. Сумма сделки составила 537 млн долларов США.

Оплата акций ДЭМЗ будет осуществляться с рассрочкой платежа сроком на 7 лет.

ДЭМЗ - одно из самых современных металлургических предприятий Украины с производственной мощностью 1 млн тонн стали в год. Завод специализируется на выпуске непрерывно-литой заготовки, а также проката из сталей специального качества, в том числе с термообработкой. Предприятие занимает устойчивые позиции на рынке как производитель высококачественного проката, выпуская, среди прочего, круги большого диаметра из специальных марок стали, которые экспортируются в США и страны Европы.

«Мечел» - одна из ведущих российских компаний в горнодобывающей и металлургической отраслях; объединяет производителей угля, железорудного концентрата, никеля, стали, проката и метизной продукции.

УНИАН