ДАЙДЖЕСТ СМИ за 26 сентября

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «В 2012-м желающих платить НДС в Украине стало… на 60% больше» пишет: налоговики связывают этот тренд с "позитивной дерегуляцией". Альтернативное объяснение - добровольно-принудительная работа тысяч предпринимателей на упрощенке, изрядно усложненной Налоговым кодексом…

http://delo.ua/businessman/v-2012-m-zhelajuschih-platit-nds-v-ukraine-stalo-na-60-bolshe-185877/

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Также «Дело» в публикации «Госдолг Украины сократился на $635,3 млн» пишет: по данным Минфина, в гривневом эквиваленте совокупный госдолг достиг к началу сентября 491,879 млрд грн.

http://delo.ua/ukraine/gosdolg-ukrainy-sokratilsja-na-6353-mln-185893/

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«Дело» в публикации «Утилизационная» война между Украиной и Россией может закончиться на саммите СНГ» пишет: проект соглашения готовится. В оптимистическом варианте его могут рассмотреть в Ялте 28 сентября…

http://delo.ua/ukraine/utilizacionnaja-vojna-mezhdu-ukrainoj-i-rossiej-mozhet-zakonchits-185869/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Страну готовят к распродаже», в котором пишет: Кабмин готовит масштабную продажу государственного имущества. Сохранятся в госсобственности менее 300 предприятий. Остальные 1200 будут выставлены на торги. Это - ключевые энергетические активы, шахты и спиртзаводы. Бизнес одобряет идею доступа частного капитала в госсектор, но, по мнению экспертов, без прозрачной приватизации предприятия будут скуплены за бесценок…

http://www.kommersant.ua/doc/2030491

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Честные выборы дорогого стоят», в котором пишет: в правительстве настаивают, что смогли убедить Еврокомиссию в выполнении Киевом всех критериев для получения кредита в 610 млн евро. Однако в ЕК не готовы документально это зафиксировать, и допускают выделение средств лишь после парламентских выборов, если наблюдатели признают их демократичными. В противном случае последствия для взаимоотношений Украины и ЕС будут катастрофическими, считают эксперты…

http://www.kommersant.ua/doc/2030363

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Газета «Сегодня» в материале «Экономику Украины поднимет доллар» пишет: начатая две недели назад США неограниченная эмиссия доллара для поддержки своей экономики может дать ускорение и Украине…

http://www.segodnya.ua/economics/enews/Nashu-ekonomiku-ponimet-dollar.html

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Также «Сегодня» в публикации «Украина массово распродает военную технику» пишет: пограничники устроили грандиозную ярмарку - посредники принимают заявки на технику, а моряки протестуют…

http://www.segodnya.ua/ukraine/Ukraina-rasprodaet-voennuyu-tehniku.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Ток «на экспорт» в ближайшие годы ударит своих» пишет: Украина активно наращивает экспорт электроэнергии. Сейчас это дает ощутимый позитив, но, увы, во времени он ограничен. К тому же отношение к зарубежным потребителям сильно напоминает отношение к интуристам в Советском Союзе: для них - комфортные отели, для собственных граждан - нет мест в захудалой гостинице…

http://economics.unian.net/rus/detail/140971

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Российские владельцы ТНК-BP хотят собрать 100% акций компании» пишет: российские акционеры ТНК-BP решили побороться за принадлежащую BP долю в компании. Теперь, как и «Роснефть», они претендуют на всю долю британцев. Перебить предложение госкомпании будет очень сложно, прогнозируют эксперты…

http://www.vedomosti.ru/companies/news/4346411/partner_bp_vernulsya_k_torgam

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Также «Ведомости» в публикации «Экономические министерства снова спорят» пишут: одобренный правительством РФ прогноз Минэкономразвития на 2013-2015 гг. слишком оптимистичен, считает Минфин. Надежды на приток капитала необоснованны, а рубль ослабнет больше, чем ожидается…

http://www.vedomosti.ru/politics/news/4346581/pessimisty_iz_minfina

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Издание «Известия» в публикации «Минфин режет бюджет «РИА Новости» пишет: крупнейший российский мультимедийный холдинг готовится к уменьшению госсубсидий…

http://izvestia.ru/news/535978

(УНИАН)