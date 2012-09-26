Российский эксперт советует Украине «ходить вокруг да около» ЕС и России

Москва. Украине выгодней не делать однозначного выбора - или ЕС, или Россия, а пытаться извлечь выгоду от соседства с двумя экономическими гигантами.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом директор Института экономики РАН Руслан Гринберг сказал в ходе видеомоста Москва - Киев на тему: «Больше, чем СНГ: новый формат сотрудничества в рамках Содружества».

«Если бы был дипломатом, то я бы ходил вокруг да около. Моя же позиция состоит в том, что я бы тоже - на месте руководителя Украины, не делал бы никакого выбора. Находясь между двумя гигантами, нужно решать свои национальные задачи и нужно семь раз отмерять – и не отрезать. Что Украина вообще делает сейчас. И правильно делает», - сказал Р.Гринберг.

В то же время он добавил, что рано или поздно выбор Украине придется сделать. «Хотя эта идея пока и не находит поддержки, надеюсь, что когда-нибудь Украина придет к мысли записаться в Евразийский союз», - сказал Р.Гринберг.

По его мнению, «в нынешних неспокойных экономических условиях для того, чтобы выжить, нужно кучковаться». При этом экономист скептически оценивает возможность вступления Украины в ЕС.

«Экономика и жизнь людей (Украины и России) требуют какой-то стабильности. Мне кажется, что в рамках нашего интеграционного блока, вот этой четверки – если четвертой станет Украина, мы получим более-менее хорошее убежище от турбулентности, которая нас не покидает», - считает Р.Гринберг.

Как сообщал ранее УНИАН, 20 июля 2012 года в Брюсселе представителями Украины и Европейской комиссии был парафирован текст Соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и ЕС, которое является неотъемлемой частью Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Украина и ЕС ведут переговоры о создании зоны свободной торговли с 2008 года. Зона свободной торговли должна стать составной частью Соглашения об ассоциации, переговоры о которой стороны начали в 2007 году.

Кроме того, 30 июля 2012 года Верховная Рада ратифицировала Договор о создании зоны свободной торговли. Украина стала третьей, после России и Беларуси, страной, которая ратифицировала документ. 9 августа Президент Виктор Янукович подписал Закон «О ратификации Договора о зоне свободной торговли».

20 сентября на совместной пресс-конференции с Президентом Польши Брониславом Коморовским Президент Украины Виктор Янукович сказал, что Украину интересует экономическая интеграция как на Восток, так и на Запад.

Он отметил безальтернативность европейской интеграции Украины. Однако относительно экономической составляющей, то, по его мнению, Украина должна учитывать, что товарооборот с ЕС и СНГ у нее приблизительно одинаковый – на уровне 60 млрд с одной и с другой стороны.

«Сегодня речь может идти только об экономической интеграции, и все интеграционные процессы в мире для нас очень интересны, в том числе и Таможенный союз», - сказал Президент Украины.