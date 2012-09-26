Россия может вернуться к зимнему времени

Москва . Власти РФ рассматривают возможность возвращения к зимнему времени.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Президент России Владимир Путин сказал вчера поздно вечером на пресс-конференции с премьер-министром Люксембурга Жан-Клодом Юнкером.

«Это решение тоже было хорошо известно, принято Дмитрием Анатольевичем Медведевым, когда он был Президентом России. Мы с ним недавно обсуждали, и он не держится за это решение, просто вопрос в целесообразности перемен, возвращения к прежней системе», - сказал В.Путин.

По его словам, этот вопрос привлекает внимание российской общественности и подымался в ходе предвыборной кампании.

«Мы ещё раз проанализируем, как работает ранее принятое решение, и после этого, чтобы это всё было без спешки, без суеты, будет принято окончательное решение. Но оно может быть принято и на уровне Правительства Российской Федерации», - сообщил он.

Как сообщал УНИАН, летом 2011 года Президент РФ Дмитрий Медведев подписал закон "Об исчислении времени", отменив тем самым переход на зимнее и летнее время и установив 9 часовых зон взамен 11 часовых поясов. В результате местное время отличается на территории России от времени географического часового пояса на один-два часа, а в некоторых регионах - на три.

Сразу после этого и в Украине начали звучать предложения об отмене перехода на летнее и зимнее время. И 20 сентября 2011 года Верховная Рада Украины приняла постановление «Об изменении порядка исчисления времени на территории Украины», которым установила с 27 марта 2011 года на территории Украины время второго часового пояса с добавлением одного часа. Таким образом, был отменен ежегодный перевод часов на зимнее и летнее время.

Новации в порядке исчисления времени, принятые Верховной Радой, вызвали значительный резонанс в обществе и в среде научных работников, поскольку такое решение не было согласовано со специалистами. В частности, научные работники утверждали, что решение Верховной Рады не соответствует международным правилам исчисления времени и фактически внедряет в Украине время третьего часового пояса, что противоречит физико-географическому расположению нашего государства и нормам, действующим в большинстве стран мира.

После многих обращений научных работников и возмущения граждан ВР отменила постановление «Об изменении порядка исчисления времени на территории Украины». То есть, в Украине был сохранен переход на зимнее время.

В первый раз летний и зимний порядок исчисления времени был введен в Англии в 1908 году для экономии и более рационального распределения электроэнергии на протяжении суток. Переход на зимнее время и назад регулярно осуществлялся в СССР с 1981 года. В настоящее время на летнее и зимнее время переходят более чем 110 стран мира.