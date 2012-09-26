Главной темой заседания в Ялте станет расширение ЗСТ в рамках СНГ

Премьер-министр Николай Азаров считает главным вопросом заседания глав правительств стран СНГ, которое состоится 28 сентября, расширение количества участников Договора о зоне свободной торговли.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в среду, 26 сентября, открывая заседание Кабинета министров Украины.

"Послезавтра в Ялте начнется очередное заседание Совета глав правительств стран-членов СНГ. Работы будет много, и работа будет важная – для нас, для Украины, для развития украинской экономики», - отметил Н.Азаров.

По его словам, в повестку дня включены более двадцати вопросов, касающиеся различных аспектов интеграционного взаимодействия в рамках СНГ.

«Но самое главное, по моему мнению, предусматривается рассмотреть вопрос расширения количества участников Договора о зоне свободной торговли. Как вы помните, инициатором создания такого грандиозного стимула для роста нашей совместной торговли несколько лет назад была именно Украина", - сказал Н.Азаров.

Он подчеркнул, что Договор о зоне свободной торговли уже вступил в силу с 20 сентября.

"То, что это хорошо и выгодно для всех, – не вызывает никакого сомнения. В какой мере – зависит от нас самих. Ведь для получения эффективного окончательного результата нужно приложить еще много усилий», - добавил премьер.

Н.Азаров поручил всем членам правительства и должностным лицам, которые будут принимать участие в заседании, «подготовиться тщательно и ответственно".

Как сообщал ранее УНИАН. 28 сентября в Ялте состоится очередное заседание Совета глав правительств СНГ. В повестку дня включено более двадцати вопросов, затрагивающих различные аспекты интеграционного взаимодействия в рамках Содружества.

Справка УНИАН. 18 октября 2011 года в Санкт-Петербурге премьер-министры стран СНГ подписали Договор о создании зоны свободной торговли в рамках Содружества. Документ подписали главы правительств России, Украины, Беларуси, Казахстана, Армении, Таджикистана, Молдовы и Киргизии. Договор не подписали Азербайджан, Туркменистан и Узбекистан. Вместе с тем было заявлено, что эти страны планируют присоединиться к нему. 20 сентября Договор вступил в силу.