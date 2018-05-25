Первый авианосец Китая: Украина сыграла "в казино"

В Китае состоялись национальные торжества - ВМС КНР получили в свое распоряжение первый авианосец «Ляонин». Это тот самый тяжелый авианесущий крейсер «Варяг», который Украина в 1998 году в недостроенном виде продала компании из Макао всего за 28 млн долл. ( с 1999 года Специальный Административный район Макао входит в состав КНР ). Тот факт, что корабль, который строился как флагман советского флота, был продан по цене металлолома, уже наводил на размышления относительно адекватности украинских властей.

Дальнейшие события и вовсе поставили нашу страну в абсолютно глупое положение, ведь мы продавали «Варяг» с обязательным условием - он не будет достроен как военный корабль, а станет плавучим казино. Налицо одни потери как финансовые, так и репутационные, и кажется вполне логичным, что официальный Киев оставил факт церемонии передачи авианосца «Ляонин» Военно-Морским силам КНР без комментариев.

Но в истории с плавучим казино, которое в итоге стало авианосцем, далеко не все так однозначно. Все привыкли, что представители украинской власти освоили искусство сохранять хорошую мину при плохой игре, но оказывается, что иногда бывает и наоборот...

Сага о бесславном «Варяге» и гордом «Ляонине»

Тяжелый авианесущий крейсер «Варяг» задумывался как флагман советских военно-морских сил и был спущен на воду в Николаеве в 1988 году. Проектное водоизмещение - 60 тыс. тонн, в случае достройки он мог нести до 56 боевых самолетов и вертолетов. Среди вооружения «Варяга» предусматривались крылатые ракеты, в том числе с ядерными боеголовками, радиус действия которых составляет до 500 км. По своим размерам и боевой мощи «Варяг» уступал бы только самым большим в мире американским авианосцам класса «Нимитц». Но, как говорится, не судилось. Строительство «Варяга» было законсервировано в 1992 году, когда его готовность приближалась к 70%. К 1998 крейсер находился на судостроительной набережной Николаевского черноморского судостроительного завода (ЧСЗ).

Достройка «Варяга» совершенно не вписывалась в оборонную концепцию Украины – авианосец представлял собой исключительно ударное, а не оборонительное оружие. Да и денег для такого дорогостоящего проекта не было. При этом поддержание недостроенного корабля на плаву требовало определенных затрат. В 1998 году Национальное агентство по реконструкции и европейской интеграции (было в то время такое в Украине) объявило тендер на продажу "Варяга", при этом основным условием было обязательство покупателя не использовать корабль в военных целях. Победителем тендера стала компания Chong Lot из Макао. Ее представители заявили о намерении переоборудовать "Варяг" в развлекательное заведение. Но многие эксперты уже тогда говорили, что корабль нужен Китаю, в состав которого в 1999 году вошла бывшая португальская колония Макао, именно в качестве авианосца.

Видимо, так же считали и в США, под давлением которых Турция почти полтора года не давала разрешения на прохождение «Варяга» через Босфор и Дарданеллы. В конце концов, в мае 2002 года корабль был отбуксирован в китайский порт Далянь и несколько лет о нем ничего не было слышно, как собственно и том, что у берегов Макао появилось новое плавучее казино.

Но пару лет назад из Китая стали доходить слухи о том, что на пришвартованном в порту Далянь «Варяге» активно ведутся какие-то работы. Возможно, уже тогда нашему МИДу стоило бы хоть как-то обозначить позицию Украины, но ни каких заявлений так и не последовало. Затем китайские власти признали, что корабль планируется использовать как учебный авианосец, а в 2011 году он совершил свое первое плавание.

25 сентября этого года Министерство обороны КНР официально сообщило, что 24 сентября на вооружение китайских ВМС был торжественно принят первый в стране авианосец. Однако нельзя не отметить, что как неоднократно заявляло китайское военное руководство, «Ляонин» планируется использовать исключительно в качестве учебного корабля, для подготовки экипажей новых авианесущих крейсеров, строительство которых намерена развернуть КНР. Первый боевой авианосец Китай планирует построить только к 2020 году. Но хорошо известно, что учебная военная техника при необходимости легко становится боевой, а поэтому чаще всего и называется учебно-боевой. Как сообщает BBC, в церемонии принял участие премьер-министр Китая Вэнь Цзябао, который заявил, что авианосец станет мощным поводом для национальной гордости китайцев. Судя по репортажам китайских СМИ, передача «Ляонина» ВМС стала событием общегосударственного масштаба, организованным со свойственной КНР любовью к массовым мероприятиям.

И снова официальный Киев не проявляет к этому событию ни малейшего интереса, а ведь какой шикарный повод заявить о потенциале украинского судостроения. Наверное, все так углубились в избирательную кампанию, что и головы некогда поднять.

В комментарии УНИАН профессор кафедры международных отношений и внешней политики Института международных отношений Киевского национального университета им. Т.Шевченко Григорий Перепелица заявил, что КНР не имеет ни малейших обязательств перед Украиной в отношении «Варяга». «Корабль был продан через оффшорную зону, поэтому Китай не несет перед Украиной никаких обязательств. Это не было, по сути, межгосударственное соглашение. При этом следует помнить, что мы продавали не готовый авианосец, а только корпус, поэтому его достройка Китаем не будет иметь для Украины никаких международных последствий», - пояснил политолог.

На этом можно было бы поставить точку, выразив сожаление по поводу недальновидности украинского руководства конца 1990-х, которое так безответственно подошло к продаже авианосца. Но есть повод считать, что на самом деле мы имеем дело с тем редким случае, когда Украина смогла извлечь выгоду из безнадежного проекта. И дело не только в том, что в Николаеве до сих пор стоит недостроенный ракетный крейсер «Украина», который только россияне выразили готовность забрать, но исключительно безвозмездно.

Иногда лучше промолчать

Американцы 14 лет назад использовали крейсер «Варяг» как фактор торговли с Пекином за возврат потерпевшего над территорией Китая аварию самолета-разведчика EP-3 и его экипажа. Как только вопрос был урегулирован, Турция дала добро на проход «Варяга» в Средиземное море. Это яркое свидетельство того, что США были не особенно обеспокоены планами Китая создать собственный авианосный флот. Они просто не верили в то, что Китай справится со столь амбициозной задачей. У КНР на тот момент не было ни опыта, ни соответствующих технологий, а самое главное - не было палубного истребителя, без которого строительство авианосца теряет всякий смысл. И вот тут на помощь пришла Украина, которая в 2005 году продала Китаю опытный истребитель Т10К, оставшийся после развала СССР на нашей территории. Именно на основе этого самолета был создан первый китайский палубный истребитель J-15. Военные КНР к тому же изучали методику подготовки летчиков палубной авиации на расположенном в Крыму Научно-испытательном комплексе корабельной авиации (НИТКА).

Есть данные и о том, что в ходе достройки «Варяга» Китай привлекал в качестве консультантов специалистов Черноморского судостроительного завода и «Укрспецэкспорта». А Николаевский научно-производственный комплекс газотурбостроения «Зоря-Машпроект» поставил силовую установку для китайского авианосца. Таким образом, Украина была не только в курсе всего, что происходило с «Варягом», но принимала в процессе его достройки самое деятельное участие. Все это дает нам основания надеяться, что и строительство полностью китайского авианосца не обойдется без участия Украины. Хотя военно-техническое сотрудничество с Китаем имеет свои особенности и редко сводится к покупке тех или иных образцов вооружений и военной техники, чаще предполагает передачу технологий по ее производству. Но Китай настолько перспективный партнер для развития с ним деловых связей в данной сфере, что всегда можно найти взаимовыгодные варианты. А начало для этого сотрудничества положено. После всего вышесказанного скромное молчание Украины выглядит уже совсем иначе. А как еще прикажете себя вести, когда западные СМИ расценивают церемонию передачи «Ляонина» ВМС Китая как сигнал, посланный КНР своим соседям в момент роста напряженности в Восточнокитайском море.

P.S. Не исключено, правда, что участие Украины в истории с первым авианосцем КНР сводится лишь к череде несвязанных между собой контрактов, возникших по инициативе китайской стороны. И отнюдь не является заранее продуманной многоходовой комбинацией, в которой продажа «Варяга» была только первым шагом. Комментируя достройку «Варяга», президент ассоциации «Украинские оборонные технологии» Владимир Грек отметил, что решение о его продаже в 1998 году принималось без какого-либо долгосрочного планирования сотрудничества с КНР, «однако, думаю, что это решение, при всей его неоднозначности, было правильным. В конце концов, «Варяг» получил шанс стать полноценным кораблем, а не ржаветь, как крейсер «Украина», у причальной стенки. Ну а то, что мы смогли в дальнейшем заработать на достройке «Варяга» это, как говорится, никогда не знаешь, где найдешь, а где потеряешь. В данном случае нам просто повезло».

Петр Черных (УНИАН)