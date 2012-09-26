«Центрэнерго» ввело в эксплуатацию жилой дом

В городе Светлодарске Донецкой области 22 сентября 2012 года состоялся торжественный ввод в эксплуатацию жилого дома для рабочих Углегорской ТЕС, сообщает пресс-служба «Центрэнерго».

В этом четырнадцатиэтажном доме бесплатно получат квартиры семьи энергетиков, которые стоят на очереди уже свыше 10 лет. Из 78 квартир дома часть будет передана в социальный фонд города по согласованию с местными органами власти, отмечается в сообщении.

Строительство дома началлось еще в 1995 году, но из-за нехватки средств строительные работы в 2002 году были прекращены. Лишь в декабре 2011 года было принято решение о направлении средств с прибыли предприятия на реконструкцию незавершенного строительства. «Получив поддержку со стороны Светлодарского горсовета, инициатива была одобрена Фондом госимущества Украины и Министерством энергетики и угольной промышленности Украины», - сказано в сообщении.

«Долгое время компания не имела возможности направлять средства на социальные программы. Если 2009 год «Центрэнерго» завершило с убытком в 250 миллионов гривен, то уже в следующем году получило прибыль. В 2011-м уровень прибыльности удалось увеличить в 6 раз. В текущем году энергетики надеются на высшие показатели, что создаст возможность для развития социальных проектов», - отмечают в компании.

Справка УНИАН. ПАО "Центрэнерго" (Киевская обл.) – одна из ведущих энергогенерирующих компаний, эксплуатирует Углегорскую, Змеевскую и Трипольскую ТЕС суммарной установленной мощностью 7600 Мвт. Государству в лице НАК "Энергетическая компания Украины" принадлежит 78,3% акций "Центрэнерго". На станциях установлено 23 энергоблока мощностью от 175 Мвт до 800 Мвт, 18 из которых – угольные, 5 – газомазутные.

Углегорская ТЕС – мощнейшая электростанция компании и первый по величине энергогенерирующий объект на территории Донецкой области. Проектная мощность ТЕС составляет 3600 МВт.