Анонс на 27 сентября

* Состоится международная конференция "Украина: побеждать с помощью информационных технологий". Организаторы: компания Cisco, ВОО «Реформаторский клуб» и Госагентство по привлечению инвестиций и управлению национальными проектами Invest Ukraine. В начале конференции планируется выступление вице-премьер-министра-министра социальной политики Украины Сергея Тигипко с докладом о роли электронного правительства в системе государственных преобразований. Участники: президент Cisco по работе в странах Европы, Ближнего Востока, Африки и СНГ Крис Дедикот, глава Госагентства по инвестициям и управлению национальными проектами Владислав Каськив, руководитель Днепропетровской ОГА Александр Вилкул, основатель Академии электронного управления Эстонии Ивар Талло и др.

* Состоится церемония официального открытия IX Международной специализированной выставки «Оружие и Безопасность - 2012». В церемонии примет участие министр внутренних дел Украины Виталий Захарченко. Во время открытия состоятся показательные выступления и демонстрация действий силовых подразделений в критических ситуациях, с применением оружия, тактического снаряжения, спецсредств и техники. Выставка проводится по распоряжению КМУ и при поддержке МЧС Украины, СБУ, Госпогранслужбы Украины, Госслужбы экспортного контроля Украины. Организаторы: МВД Украины, ООО "Международный выставочный центр"; соорганизатор: ЗАО "Объединение выставочных компаний" Бизон "(Россия).

* Круглый стол на тему: «Недвижимость: цены и перспективы, состояние и влияние ипотеки на рынок». Организатор - журнал «Деньги». Участники: Сергей Неклюдов, начальник отдела продаж ПАТ ХК «Київміськбуд»; Юрий Серещенко, руководитель информационно-аналитической службы UDP; Антон Косторниченко, директор департамента розничного банкинга Укргазбанка и др.

* Премьер-министр Украины Николай Азаров посетит международный авиационно-космический салон «Авіасвіт XXI века».

* Пресс-конференция ВТБ Банка на тему: «Розничный бизнес Группы ВТБ. Результаты деятельности ВТБ Банка в 1-3 квартале 2012 года. Планы до 2013 года». Мероприятие будет проходить в формате видео-конференции с руководителями банков, входящих в Группу ВТБ. Участники: Н.Суганяка, зам.председателя правления ПАО «ВТБ Банк» (Украина); Е.Федоровская, директор Департамента розничных продуктов ПАО «ВТБ Банк»; М.Задорнов, президент-председатель правления Банк ВТБ24 (ЗАО), В.Смаков (Москва), начальник Управления координации развития розничного бизнеса ВТБ24 в странах СНГ; Ю.Гусев, и.о.ген.председателя Директората ЗАО «ВТБ Банк (Армения)»; С.Гусаров, председатель правления ДО АО Банк ВТБ (Казахстан).

* 12-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Зарплаты не будет! Владельцы предприятий обманывают и работников, и государство». Согласно последним статистическим данным, долги по выплате зарплаты в стране постоянно уменьшаются, а сама зарплата растет. Но на практике все наоборот, особенно если это касается частных предприятий. Почему владельцы некоторых предприятий до сих пор нарушают законодательство, не платят налоги и не выплачивают зарплату? Будут ли наказаны лица, обкрадывая работников, еще и вводят в заблуждение руководство страны? Речь пойдет о ситуации в Черновицкой области, где расположен завод по производству жестяной банки-упаковки для консервов и сыпучих продуктов «Арго». 27 сентября трудовой коллектив предприятия обратится за помощью к властям и проведет многочисленные акции возле Генпрокуратуры Украины и АПУ. Участники пресс-конференции: инициативная группа работников завода "Арго", глава "Объединение Богдана Хмельницкого" Богдан Хмельницкий, юристы и правозащитники объявят открытое Обращение к Генпрокурору Украины и Президента Украины (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Нужна аккредитация. Телефон: 050 821 53 10.

* Пресс-конференция на тему: «Грозит ли украинским городам зимой судьба Алчевска?". Орагнизатор - ГолосUA. Участники: директор "Института города" Александр Сергиенко, юрист, председатель ОО "Киевляне, объединяемся!" Александр Дядюк, член комиссии Киевсовета по вопросам ЖКХ Александр Клюс, представители КОДА и КГГА.

* 13-30 - в УНИАН состоится состоится пресс-конференция на тему: «Презентация новой экономической модели в отношениях между производителями, торговыми сетями и потребителями». Речь пойдет о создании новой социально-экономической модели, которая позволит перераспределить затраты производителя с выгодой для потребителя. Авторы социально-экономического проекта – «Программа ЗЕТ» представят такие темы: механизм 50% экономии затрат производителя при изготовлении и продвижении любого товара народного потребления; выгоды участия в Программе ЗЕТ для потребителя (скидка в виде возврата части денег, страхование, гарантия качества); преимущества участия в Программе ЗЕТ для инвесторов; благотворительные акции в рамках социально-экономического проекта Программа ЗЕТ. Участники: Андрей Резекулов, ведущий автор проекта «Программа ЗЕТ», президент Всеукраинской Благотворительной организации «Сфера-ЗЕТ»; Андрей Меренис, генеральный директор предприятия «ЗЕТ-Украина», операционной компании программы; Дмитрий Митякин, президент Всеукраинской благотворительной организации «Момент Взаимопонимания» (ул.Крещатик, 4 ,конференц-зал). Нужна аккредитация. Телефоны: (044)455-84-06, (093)253-62-63, butko@pillarpr.com.ua, kaplya@pillarpr.com.ua

* 16-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция адвокатов Евгения Пугачева и Виктора Петруненко на тему: "Дело БТА-Банка в Украине. Правовой нигилизм и обман закона. Кто и почему судебными решениями Великобритании подменяет украинское правосудие?" (Ул.Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

* 27-29 сентября в г. Ялта состоится заседание Совета Глав Правительств Содружества Независимых государств и Международный инвестиционный бизнес-форум государств-участников СНГ "Ялтинские деловые встречи".

* 27-28 в Новой Каховке (Херсонская область) состоится VI-й Международный инвестиционный форум «Таврийские горизонты». Предусмотрен трансфер Киев - Новая Каховка - Киев, проживание и питание.

* В рамках комплекса учений "Перспектива-2012" в 240-м Центре подготовки подразделений 8-го армейского корпуса Сухопутных войск, в Житомирской области состоятся экспериментальные тактико-специальные учения с боевой стрельбой с ротной тактической группой. По сценарию учения, разнородная тактическая группа при поддержке авиации и артиллерии преодолеет водную преграду, остановит условного противника на выгодном рубеже, заблокирует его и "уничтожит" на подступах к городу.

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