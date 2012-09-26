ТОП-10 (26 сентября)

Госдолг Украины в августе сократился до 61,539 млрд долл.

Кабмин одобрил продажу 1 200 государственных предприятий

Кредитное соглашение с Китаем по "газификации" угля может быть подписано в конце ноября

ФГИУ выставил на продажу госакции "Киевского завода реле и автоматики"

Утверждена схема кооперации Казанского авиазавода и ГК «Антонов» по производству Ан-70

«Антонов» подпишет договор об СП по производству Ан-140 с «Русскими машинами»

Чистая прибыль предприятий Украины в первом полугодии составила 3,207 млрд грн

Частные денежные переводы из-за рубежа составили 4% ВВП Украины

Россия с 4 октября вводит ограничения на ввоз продукции 8 украинских предприятий

Нацбанк может расходовать 8,427 млрд долл. международных резервов для выплат в валюте

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Госдолг Украины в августе сократился до 61,539 млрд долл.

Государственный и гарантированный государством долг Украины на 31 августа 2012 года составил 491,879 млрд грн, или 61,539 млрд долл., что на 1,02% меньше показателя на конец июля 2012 года.

Как отмечается в сообщении Министерства финансов Украины, сокращение госдолга в прошлом месяце произошло в основном за счет погашения 1 млрд долл. кредита российскому ВТБ.

Согласно предоставленной информации, общий правительственный долг за январь-август т.г. увеличился почти на 4% (на 31 декабря 2011 года – 59,216 млрд. долл.).

Внешний долг правительства (прямой и гарантированный) в августе т.г. сократился на 2% – до 35,843 млрд долл., внутренний (прямой и гарантированный) – вырос на 0,4%, до 25,696 млрд долл.

Справка УНИАН. Государственный и гарантированный государством долг Украины в 2011 году вырос на 9% и на 31 декабря 2011 года составлял 473,12 млрд грн, или 59,216 млрд долл.

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Кабмин одобрил продажу 1 200 государственных предприятий

Кабинет министров Украины принял решение направить законопроект, предполагающий продажу 1 200 государственных предприятий, в Верховную Раду. Об этом сообщает издание «Коммерсант Украина» от 26 сентября 2012 года.

Как говорится в публикации, из текста законопроекта «О перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации» предполагается исключить большинство угольных предприятий, радиотелевизионных центров, издательств, спортбаз, элеваторов.

Более того, на торги смогут быть выставлены и такие крупные предприятия, как «Нафтогаз Украины», «Черноморнефтегаз», «Укринтерэнерго», «Укспецтрансгаз», «Магистральные трубопроводы «Дружба».

По информации «Коммерсанта», в последний момент, по инициативе Минфина, в списке предприятий госсобственности был сохранен «Турбоатом».

Как сообщал ранее УНИАН, министр экономического развития и торговли Украины Петр Порошенко в начале недели предположил сокращение государственных предприятий в 5 раз - с 1 492 до 290. По его словам, соответствующий законопроект был внесен на рассмотрение правительства. В начале текущего года была принята Государственная программа приватизации на 2012-2014 годы.

Выполнение программы даст возможность, в частности, уменьшить долю государственного сектора в экономике до 25-30% внутреннего валового продукта.

Прогнозный объем поступлений в течение действия программы в государственный бюджет Украины средств от продажи и управления государственным имуществом составляет 40-60 млрд грн.

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Кредитное соглашение с Китаем по "газификации" угля может быть подписано в конце ноября

Министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Бойко прогнозирует подписание кредитного соглашения с Китаем для реализации программы замещения потребления природного газа украинским углем.

Об этом сообщает пресс-служба Минэнергоугля со ссылкой за заявление министра в ходе визита 25 сентября в г. Первомайск (Луганская область).

Министр отметил, что данную технологию по газификации угля мы берем у компании Shell. Эта технология опробована в Китайской Народной Республике. Там работает 15 таких предприятий.

Также Ю.Бойко подчеркнул, что три предприятия мы будем строить в Украине, в частности, одно - в Луганской области, одно - в Донецкой и одно - в Одесской, на деньги Китайского банка развития.

«Мы почти год отрабатывали этот механизм, и в конце ноября подпишем кредитное соглашение по этому проекту», - заявил Ю.Бойко.

Как сообщал ранее УНИАН, Министерство энергетики и угольной промышленности Украины и Госбанк развития КНР подписали соглашение, предусматривающее возможность открытия для Украины специальной кредитной линии на сумму 3 млрд 656 млн долл. для реализации программы замещения потребления природного газа украинским углем.

Соответствующий протокол был подписан 13 июля 2012 года первым заместителем министра энергетики и угольной промышленности Украины Игорем Поповичем и уполномоченным представителем Государственного банка развития КНР Лю Бо.

В рамках программы предполагается реализовать ряд проектов по переводу отечественных объектов теплоэнергетики на использование водоугольного топлива, а также по строительству заводов по газификации бурого и каменного угля с использованием китайских технологий.

Справка УНИАН. В рамках украинско-китайского сотрудничества в угольной отрасли Государственный банк развития КНР выделил кредит в размере 85 млн долл. США на модернизацию шахты им. Мельникова ОАО «Лисичанскуголь». Первый транш в размере 16 млн долл. уже получен в июне текущего года. В целом, рамочное соглашение о сотрудничестве в угольной отрасли, подписанное в сентябре 2010 года, предусматривает привлечение денежных средств для модернизации государственных угледобывающих предприятий на общую сумму свыше 1 млрд долл.

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ФГИУ выставил на продажу госакции "Киевского завода реле и автоматики"

Фонд государственного имущества Украины объявил приватизационный конкурс с открытым предложением цены по принципу аукциона по продаже 58,936% госпакета акций ПАО "Киевский завод реле и автоматики", сообщает официальное издание ФГИУ "Ведомости приватизации" от 26 сентября т.г.

Начальная стоимость выставляемого на продажу пакета акций предприятия составляет 5 млн 515 тыс. грн.

Фиксированными условиями конкурса предусматривается погашение на протяжении года с момента заключения договора купли-продажи простроченной задолженности перед государством по кредиту, полученному предприятием под гарантии правительства в 1993 году на сумму 37 млн 170 тыс. евро, а также уплату пени, насчитанной по данной задолженности на дату ее погашения.

Конкурс состоится 17 октября т.г.

Справка УНИАН. ПАО "Киевский завод реле и автоматики" (г. Киев) занимается производством и разработкой систем визуального информирования (табло, бегущая строка), низковольтной аппаратуры, реле контроля фаз, реле частоты, реле времени и т.д., систем автоматического управления и медицинской техники.

58,936% акций ПАО "Киевский завод реле и автоматики" принадлежат государству и находятся в управлении Фонда государственного имущества Украины.

Размер земельного участка, находящегося в постоянном пользовании, под застройку - 2 га. Участок находится на бульваре И. Лепсе в Киеве.

За первое полугодие 2011 года завод получил убыток в размере 934 тыс. грн.

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Утверждена схема кооперации Казанского авиазавода и ГК «Антонов» по производству Ан-70

Утверждена схема кооперации ОАО «Казанское авиационное объединение им. С.П. Горбунова» (КАПО) и ГК «Антонов» по производству самолетов Ан-70.

Об этом сообщается в пресс-релизе, размещенном на сайте КАПО.

В пресс-релизе со ссылкой на слова президента – генерального конструктора ГК «Антонов» Дмитрия Кивы сообщается, что уже решен вопрос об организации серийного производства самолета: утверждена схема кооперации с российским серийным изготовителем - КАПО им. Горбунова, подписан график передачи документации для освоения серийного производства, для которого на территории КАПО уже готовится площадка.

Согласно сообщению КАПО, Д.Кива так же отметил, что на сегодняшний день российская сторона в полном объеме профинансировала свою часть затрат на завершение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (НИОКР) по проекту АН-70. «Министерство обороны Украины также уже "наполовину" обеспечило финансирование своей части затрат на НИОКР по программе. В настоящее время уже завершена модернизация электронного борта Ан-70, готовится начало заключительного этапа государственных испытаний модернизированного самолета с участием Министерств обороны Украины и РФ» - цитирует пресс-служба КАПО слова Д.Кивы.

Как ранее сообщал УНИАН, начиная с 2015-2016 гг., российское оборонное ведомство планирует начать закупку новых серийных военно-транспортных самолетов короткого взлета и посадки Ан-70 и модернизированного тяжелого транспортного самолета Ан-124-100 «Руслан».

Ан-70 принадлежит к новому поколению средних военно-транспортных самолетов короткого взлета и посадки. На 2012 год для финансирования программы Ан-70 в госбюджете Украины предусмотрено 454 млн грн.

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«Антонов» подпишет договор об СП по производству Ан-140 с «Русскими машинами»

Госпредприятие «Антонов» намерено в рамках международного авиасалона «Авиасвит-ХХІ» подписать договор с российской компанией с компанией «Русские машины» о создании совместного предприятия по производству самолетов Ан-140.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в ходе брифинга, посвященного проведению международного авиасалона «Авиасвит-ХХІ», сообщил президент – генеральный конструктор ГП «Антонов» Дмитрий Кива.

По его словам, Самарский авиазавод, являющийся партнером ГП «Антонов» по производству самолетов Ан-140, имеет достаточно большое количество заказов на эти машины.

«Поэтому мы намерены создать совместное предприятие, которое позволит нам интенсифицировать производство этого самолета. В дальнейшем мы планируем создавать совместные предприятия по каждому самолету, который мы производим, совместно с российскими партнерами. Такое СП будет заниматься продажей самолетов, их обслуживанием и подготовкой летного персонала», - сказал Д.Кива.

Как ранее сообщал УНИАН, начиная с 2015-2016 гг., российское оборонное ведомство планирует начать закупку новых серийных военно-транспортных самолетов короткого взлета и посадки Ан-70 и модернизированного тяжелого транспортного самолета Ан-124-100 «Руслан».

На 2012 год для финансирования программы Ан-70 в госбюджете Украины предусмотрено 454 млн грн.

Государственное предприятие «Антонов» до конца текущего года получит 35 миллионов долларов от Министерства обороны России на реализацию проекта Ан-70.

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Чистая прибыль предприятий Украины в первом полугодии составила 3,207 млрд грн

Чистая прибыль больших и средних предприятий за январь-июнь 2012 года составила 3,207 млрд грн, говорится в сообщении Государственной службы статистики Украины.

Согласно сообщению, дынный показатель не учитывает результат деятельности банков (январь-июнь 2012 года банки закончили с прибылью - 1,568 млрд грн - УНИАН) и бюджетных учреждений. Также по виду экономической деятельности «Сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство» данные приведены без учета растениеводства, животноводства и смешанного сельского хозяйства, которые отслеживаются только в годовой отчетности.

По информации Госстата, основной объем прибыли в первом полугодии т.г. обеспечили предприятия сферы транспорта и связи — 5,676 млрд грн, промышленные предприятия — 2,355 млрд грн и предприятия сферы торговли — 2,328 млрд грн.

Основную сумму убытка по итогам января-июня 2012 года показали предприятия, осуществляющие операции с недвижимостью, аренду, инжиниринг и предоставление услуг предпринимателям — 6,242 млрд грн; предприятия, предоставляющие коммунальные и индивидуальные услуги, а также осуществляющие деятельность в сфере культуры и спорта — 1,965 млрд грн. В сфере сельского хозяйства, охоты, лесного хозяйства зафиксирован убыток — 70,8 млн грн, при том что 89,7% предприятий данной сферы отчетный период завершили с положительным финрезультатом (75,9 млн грн).

В целом, как сообщает Госстат, с убытком январь-июнь 2012 года завершили 42,5% больших и средних предприятий страны, при этом сумма убытка составила - 58,18 млрд грн.

Справка УНИАН. Положительный финансовый результат (сальдо) предприятий Украины (без учета малых предприятий и бюджетных учреждений) от обычной деятельности до налогообложения в 2011 году составил 112 млрд 930,3 млн грн против 63 млрд 266,4 млн грн в 2010 году.

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Частные денежные переводы из-за рубежа составили 4% ВВП Украины

Объем частных денежных переводов из-за рубежа во втором квартале 2012 года составил 1,782 млрд долл., что соответствует 4% валового внутреннего продукта (ВВП) страны (по итогам первого квартала т.г. этот показатель был на уровне 4,4% ВВП).

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).

Согласно предоставленной информации, объем переводов во втором по сравнению с первым кварталом 2012 года увеличился на 152 млн долл. с 1,630 млрд долл.

По итогам первого полугодия 2012 года, по сравнению с соответствующим периодом 2011 года, переводы увеличились до 3,412 млрд долл. с 3,296 млрд долл. При этом, переводы через корсчета банков составили 1,539 млрд долл., через международные платежные системы — 1,402 млрд долл.

По оценкам НБУ, объем переводов с помощью неформальных каналов за январь-июнь т.г. составил 471 млн долл.

В информации регулятора указывается, что наибольший объем переводов в Украину за первое полугодие 2012 года был зафиксирован из России — более 1 млрд долл. Суммы переводов из США составили почти 300 млн долл., из Германии — около 200 млн долл., Греции — около 164 млн долл., Кипра — 160 млн долл., Италии — 144 млн долл., Великобритании — 114 млн долл.

Как сообщал УНИАН, объем частных денежных переводов из-за рубежа в 2011 году составил 7,019 млрд долл., что составляло 4,2% ВВП страны за указанный период.

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Россия с 4 октября вводит ограничения на ввоз продукции 8 украинских предприятий

Россельхознадзор с 4 октября вводит временные ограничения на ввоз продовольственных товаров 8 украинских предприятий.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Россельхознадзора, по результатам инспекции украинских предприятий по производству продукции животного происхождения. Инспекция проводилась в июле этого года специалистами Россельхознадзора, ветеринарных служб Белоруссии, Казахстана и Украины.

«С 4 октября вводятся временные ограничения на поставки продукции с ООО «Молис», ОДО «Глобинский маслозавод» (производство сыров, сухого молока и масла сливочного), ПАО «Бель Шостка Украина» (производство сыров), ДП «Мясокомбинат Заря», ООО «Компания «Зевс ЛТД» (производство говядины и свинины), ООО «Данон Днепр», ЗАО «Лакталис Николаев» (производство молочной продукции), ЧАО «АПК-ИНВЕСТ» (убой свиней, разделка, хранение, производство готовой мясной продукции)», - говорится в сообщении.

Кроме этого, ООО «Белоцерковский молочный комбинат» исключено из Реестра организаций и лиц, осуществляющих производство, переработку и (или хранение подконтрольных товаров, ввозимых на территорию Таможенного союза.

В отношении продукции ООО «Исток», ЧАО «ПО «Одесский консервный завод» и ООО «Интерфлот» (производство рыбных консервов), введен режим усиленного лабораторного контроля в течение трех месяцев по химико-токсикологическим показателям.

В Реестр предприятий третьих стран по итогам инспекции включены ООО «Морская жемчужина» (производство рыбных консервов) и ООО «Птицекомплекс «Днепровский» (убой и переработка птицы).

Как сообщал УНИАН, в начале августа Россельхознадзор исключил два украинских предприятия - ООО «Атлантик» и ПАО «Комбинат Приднестровский» из реестра организаций, обладающих правом ввоза продукции животного происхождения на рынок стран Таможенного союза России, Беларуси и Казахстана.

Напомним, Россия после официального вступления в ВТО как член Таможенного союза (ТС) вводит в действие норму, согласно которой право на импорт товаров, которые подлежат ветеринарному контролю, будет предоставляться по результатам аудита системы надзора соответствующей страны.

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Нацбанк может расходовать 8,427 млрд долл. международных резервов для выплат в валюте

Национальный банк Украины (НБУ) может расходовать 8,427 млрд долл. международных валютных резервов на протяжении последующих 12 месяцев (по состоянию на конец августа 2012 г.) для обеспечения выплат в иностранной валюте (на конец июля этот показатель составлял 8,443 млрд долл.).

Об этом говорится в информации Нацбанка.

Согласно предоставленной информации, расходование резервов будет осуществляться с целью обеспечения выплат (основная сумма и проценты) сроком: до месяца - в размере 288,72 млн долл.; от 1 до 3 месяцев — 1,809 млрд долл.; от 3 до 12 месяцев — 6,321 млрд долл.

При этом предусмотренные поступления в международные резервы могут составить 8,21 млн долл.

Таким образом, сальдо чистых расходов международных резервов на протяжении последующих 12 месяцев может составить 8,419 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, размер международных валютных резервов на конец августа 2012 года составил 30 млрд долл.

Валовой внешний долг Украины во втором квартале 2012 года увеличился на 1,6%, или на 2,071 млрд долл. - до 128,955 млрд долл., в I полугодии - вырос на 2,2%, или 2,719 млрд долл.

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УНИАН