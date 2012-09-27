ДАЙДЖЕСТ СМИ за 27 сентября

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Украина исчезает с инвестиционной карты мира — зарубежные СМИ» пишет: в эти дни зарубежная пресса активно обсуждает ухудшающуюся экономическую ситуацию в Украине и подготовку к парламентским выборам…

http://delo.ua/ukraine/ukraina-ischezaet-s-investicionnoj-karty-mira-zarubezhnye-smi-o-185988/

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Также «Дело» в публикации «Как крупнейшие корпорации решают проблему роста цен на энергоресурсы» пишет: 38% руководителей 100 крупнейших глобальных компаний прогнозируют рост затрат на энергию в ближайшие пять лет, как минимум, на 15%. Издание разбиралось, что делают уже сегодня 70% компаний, чтобы минимизировать риски…

http://delo.ua/business/kak-krupnejshie-korporacii-reshajut-problemu-rosta-cen-na-energores-185976/

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«Дело» в публикации «Донецкий электрометаллургический завод: опять в статусе товара» пишет: за последние пять лет этот украинский метактив сменил четырех собственников. Подыскать ДЭМЗу очередного, пятого, владельца российской группе "Мечел" будет нелегко…

http://delo.ua/business/doneckij-elektrometallurgicheskij-zavod-opjat-v-statuse-tovara-185950/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Молоко сгоняет жир», в котором пишет: правительство решило ужесточить требования к молочной продукции. Теперь содержание растительных жиров в ней не может превышать 50%, а магазины будут обязаны размещать такую продукцию на отдельных полках. Эксперты отмечают, что растительные жиры не являются вредными, но такое разграничение может привести к снижению продаж…

http://www.kommersant.ua/doc/2031099

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Гордон Браун: мир меняется очень быстро - через несколько лет вы его не узнаете», в котором пишет: в нынешних условиях европейская интеграция должна оставаться приоритетом Украины, но не препятствовать развитию отношений с Азиатско-Тихоокеанским регионом, считает бывший премьер-министр Великобритании (2007-2010 годы) Браун…

http://www.kommersant.ua/doc/2031200

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Газета «Сегодня» в материале «Гендиректор аэропорта «Борисполь»: «За кражи багажа мы уволили 170 грузчиков» пишет: подает интервью гендиректора «Борисполя» Антона Волова, который рассказал о судьбе всех терминалов аэропорта, суперпаркинге, скромных требованиях ВИПов, как учат персонал улыбаться и о том, что открыть в Киеве стоянки для такси в аэропорт мешает криминал…

http://www.segodnya.ua/regions/kiev/Gendirektor-aeroporta-Borispol-Za-krazhi-bagazha-my-uvolili-170-gruzchikov.html

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Также «Сегодня» в публикации «Украинская водка останется одной из самых дешевых в СНГ» пишет: «зеленый змий» снова может подорожать. Минфин подготовил проект постановления правительства о повышении минимальных розничных цен на водку, коньяк и вина…

http://www.segodnya.ua/economics/enews/Ukrainskaya-vodka-ostanetsya-odnoy-iz-samyh-deshevyh-v-SNG.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Первый авианосец Китая: Украина сыграла «в казино» пишет: ВМС Китая получили в свое распоряжение первый авианосец «Ляонин» - тот самый тяжелый авианесущий крейсер «Варяг», который Украина в 1998 году продала под казино компании из Макао по цене металлолома…

http://economics.unian.net/rus/detail/141200

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Также сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Пошлинный» спор Украины с ВТО может закончиться... под Москвой» пишет: Киев направил в ВТО предложения по пересмотру пошлин в отношении более 300 товаров. ЕС усматривает в этом шаге смену направления интеграции Украины в сторону Таможенного союза. Эксперты не исключают подобного развития сценария…

http://economics.unian.net/rus/detail/141257

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Максимальная страховая сумма депозита может вырасти до 1 млн руб.» пишет: ЦБ и Минфин готовят повышение планки страхования вкладов с 700 000 до 1 млн руб. Главный противник этого - Сбербанк, хотя председатель его наблюдательного совета, председатель ЦБ Сергей Игнатьев предлагает увеличить страховку и вовсе до 1,5 млн руб.

http://www.vedomosti.ru/finance/news/4392771/bezopasnyj_million

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Также «Ведомости» в публикации «Ирак может купить российское оружие почти на $5 млрд» пишут: по словам менеджера российского оборонного предприятия, такие переговоры действительно ведутся…

http://www.vedomosti.ru/politics/news/4396141/irak_mozhet_kupit_rossijskoe_oruzhie_na_pochti_5_mlrd

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Издание «Известия» в публикации «Все незарегистрированные земли национализируют» пишет: если собственник не спешит регистрировать права на землю, они должны через 5–7 лет перейти государству и муниципалитетам, уверены в Минэкономразвития…

http://izvestia.ru/news/536152

(УНИАН)