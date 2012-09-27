Украина крупно проиграет, если не подпишет Соглашение об ассоциации с ЕС - Гросс

Украина в ближайшие пять лет существенно проиграет в экономическом и социальном плане, если не подпишет Соглашение об ассоциации с ЕС.

Об этом председатель делегации наблюдателей Парламентской Ассамблеи Совета Европы для проведения предвыборного мониторинга и оценки хода электоральной кампании в Украине, лидер группы социалистов в Совете Европы Андреас Гросс заявил в интервью «Неделе.ua», комментируя слова министра иностранных дел Украины Константина Грищенко в интервью австрийскому изданию Die Presse, что правительство Украины не будет освобождать экс-премьер-министра Юлию Тимошенко, чтобы подписать Соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли с ЕС.

«Как я понимаю, ваш министр иностранных дел готов пожертвовать евроинтеграционными устремлениями большинства украинских граждан ради личных счетов правящего класса с бывшим премьером. Считаю, что интерес 45 млн. людей намного выше политической мести. Госпожа Тимошенко могла быть наказана за свои ошибки политически, в частности через выборы, а не через криминализацию неправильных правительственных решений. Если Соглашение об ассоциации с ЕС не будет подписано, то в ближайшие пять лет Украина существенно проиграет в экономическом и социальном плане. Вашему обществу придется заплатить высокую цену за такое решение», - подчеркнул А.Гросс.

По его словам, чтобы не допустить этого, украинское правительство должно приложить все усилия, чтобы подписать Соглашение об ассоциации с Евросоюзом.

Отвечая на вопрос относительно резолюции Сената США, которой предусматривается возможность применения санкций против украинских высокопоставленных должностных лиц в случае невыполнения требования освободить Ю.Тимошенко и других заключенных оппозиционеров, А.Гросс отметил, что не является сторонником «черной педагогики».

«Это могут делать США и ЕС, которые имеют политическую, экономическую и военную силу. В Советы Европы есть другая разновидность международного рычага влияния – сила ценностей и уважение к принципам», - отметил он.

«Мы не применяем санкций, это не наш инструментарий, не наша валюта. Можем только убеждать, а не жать и вынуждать к чему-то с помощью наложения определенных ограничений», - добавил председатель делегации наблюдателей ПАСЕ.