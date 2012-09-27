Азаров и Медведев проведут двухстороннюю встречу в Ялте

Москва . В пятницу, 28 сентября, в Ялте в рамках Совета глав правительств СНГ премьер-министр Украины Николай Азаров и премьер-министр России Дмитрий Медведев проведут двухстороннюю встречу.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе правительства РФ.

Кроме этого, у Д.Медведева запланированы встречи с премьер-министрами Беларуси, Молдовы и Армении. Предполагается, что двухсторонние встречи пройдут после участия в заседании совета глав правительств СНГ и первой сессии третьего международного инвестиционного форума “Ялтинские деловые встречи”.

Напомним, что 28 сентября в Ялте состоится очередное заседание Совета глав правительств СНГ. В повестку дня включено более двадцати вопросов, затрагивающих различные аспекты интеграционного взаимодействия в рамках Содружества.