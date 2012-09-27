В Брюсселе говорят, что дата саммита Украина-ЕС пока не определена

Брюссель. Дата саммита Украина-ЕС пока не определена.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщили источники в дипломатических кругах ЕС.

“Пока мы не имеем даты, и подготовительная работа еще не началась. Мы ожидаем выборов”, - сказал собеседник агентства.

Вместе с тем, он не исключил возможность перенесения саммита Украина-ЕС на начало следующего года.

“Состоятся выборы, возможно, будет сформировано новое правительство, это займет определенное время”, - отметил дипломат.

Как сообщал УНИАН, в конце августа Посол ЕС, полномочия которого в Украине заканчивались, Жозе Мануєль Пинту Тейшейра заявил о возможности перенесения саммита на следующий год.

14 сентября министр иностранных дел Украины Константин Грищенко спрогнозировал проведение саммита Украина – ЕС до конца этого года.

Впрочем, на уточняющие вопросы журналистов, состоится ли саммит, К.Грищенко дал понять, что сейчас об этом говорить рановато, отметив, что это «то же, что спрашивать: солнце взойдет или нет».

В тот же день комиссар ЕС по вопросам расширения и Европейской политики соседства Штефан Фюле фактически уклонился от ответа на аналогичный вопрос. При этом Ш.Фюле добавил, что обычно подобные встречи проводятся осенью.

Сегодня на странице в Facebook официального представительства Европейского Союза в Украине появилось сообщение, что следующий саммит ЕС-Украина скорее всего состоится в начале 2013 года.

Саммиты Украина-ЕС традиционно проводятся раз в году. Последние несколько лет саммиты проходили в декабре.