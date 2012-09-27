Молдова ратифицировала договор о зоне свободной торговли в рамках СНГ

Парламент Республики Молдова ратифицировал договор о зоне свободной торговли в рамках СНГ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай Азаров сообщил во время двухсторонней встречи с премьер-министром Кыргызской Республики Жантором Сатыбалдиевым в Ялте.

«Мне сегодня сообщили, что Молдова ратифицировала договор», - сказал Н.Азаров.

При этом он подчеркнул, что для Украины важны хорошие отношения с Кыргызстаном, в частности глава правительства подчеркнул, что Украина считает, что существующий на сегодняшний день объем товарооборота между двумя странами не является удовлетворительным, и он мог бы быть намного больше.

Как сообщал УНИАН, 18 октября 2011 года в Санкт-Петербурге премьер-министры стран СНГ подписали Договор о создании зоны свободной торговли. Документ подписали главы правительств России, Украины, Беларуси, Казахстана, Армении, Таджикистана, Молдовы и Киргизии. Договор не подписали Азербайджан, Туркменистан и Узбекистан. Вместе с тем было заявлено, что эти страны планируют присоединиться к нему.

Верховная Рада Украины ратифицировала договор о ЗСТ в рамках СНГ 30 июля. 9 августа Президент Виктор Янукович подписал закон «О ратификации Договора о зоне свободной торговли».

Украина стала третьей, после России и Беларуси, страной, которая ратифицировала документ.

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