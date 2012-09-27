Хорошковский поручил принять в октябре все необходимое для упрощения евровиз

Первый вице-премьер-министр Валерий Хорошковский поручил министрам до конца октября завершить принятие всех актов в рамках выполнения первой фазы Плана действий по либерализации визового режима с ЕС.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе В.Хорошковского, об этом он сказал в четверг, 27 сентября, на заседании Координационного центра по выполнению Плана действий по либерализации визового режима с ЕС.

В частности, это касается законодательства относительно внедрения документов с биометрическими данными, защиты персональных данных, вопроса относительно специально уполномоченного органа по антикоррупционной политике, а также присоединения к Протоколу ООН от 2001 года против незаконного изготовления и оборота огнестрельного оружия.

В.Хорошковский подчеркнул личную ответственность министров за разработку и сопровождение соответствующих актов в рамках безвизового диалога.

По результатам этой работы будет подготовлен Третий доклад Украины о прогрессе в реализации Плана действий, который станет основой для принятия Евросоюзом решения о переходе ко второй (имплементационной) фазе Плана действий.

Как сообщал УНИАН, Евросоюз предоставил Украине План действий по либерализации визового режима на саммите в ноябре 2010 года. Выполнение Плана действий должно стать основанием для отмены визового режима между Украиной и ЕС. План состоит из двух этапов: подготовка необходимого законодательства и реализация реформ, а его положения касаются четырех сфер: безопасности документов, нелегальной миграции, обеспечения общественного порядка и гражданских прав и свобод.