ТОП-10 (27 сентября)

Следующий саммит ЕС-Украина может состояться в начале 2013 года

Украина планирует ввести утилизационный сбор на весь импорт автомобилей

У Азарова хотят повысить минимальные цены на алкоголь

Аэропорт «Борисполь» передадут в концессию и преобразуют в международный хаб

Россия отложила решение по совместной с Украиной космической программе «Днепр»

Украина обжаловала судебное решение о выплате Минобороны РФ долга ЕЭСУ

«Антонов» и «Русские машины» намерены создать СП в 2013 году

Госструктуры РФ планируют заказать десятки самолетов Ан-140

Дата саммита Украина-ЕС пока не определена

Молдова ратифицировала договор о зоне свободной торговли в рамках СНГ

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Следующий саммит ЕС-Украина может состояться в начале 2013 года

Следующий саммит ЕС-Украина, скорее всего, состоится в начале 2013 года.

Об этом сообщается на странице Facebook официального представительства Европейского Союза в Украине.

Как сообщал УНИАН, 14 сентября министр иностранных дел Украины Константин Грищенко спрогнозировал проведение саммита Украина - Европейский Союз до конца этого года. «Саммит запланирован до конца года», - сказал руководитель МИД журналистам в Ялте в кулуарах 9-го форума «Ялтинской европейской стратегии».

Впрочем, на уточняющий вопрос журналистов, состоится ли саммит, К.Грищенко дал понять, что сейчас об этом говорить преждевременно, отметив, что это «то же, что спрашивать: взойдет ли солнце».

В тот же день комиссар ЕС по вопросам расширения и Европейской политики соседства Штефан Фюле фактически уклонился от ответа на аналогичный вопрос. При этом Ш.Фюле заметил, что обычно подобные встречи проводятся осенью.

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Украина планирует ввести утилизационный сбор на весь импорт автомобилей

Правительство Украины планирует с 1 ноября ввести действие утилизационного сбора на весь импорт автомобилей, независимо от страны происхождения.

Как стало известно УНИАН, проект соответствующего постановления готовится для рассмотрения Кабинетом Министров.

Этот документ вносит изменения в постановление №843 от 3 сентября, которым взимание утилизационного сбора введено лишь на автомобили, импортируемые в Украину из России.

Согласно изменениям, из постановления №843 предлагается исключить уточнение, что сбор вводится лишь на продукцию, происходящую из РФ, что означает распространение действия сбора на весь импорт.

Также изменения содержат дополнение, что нормы по уплате утилизационного сбора не распространяются на украинских производителей (резидентов).

Как сообщал УНИАН, с 1 сентября Россия ввела утилизационный сбор на импортные автомобили. По оценке экспертов, действие утилизационного сбора может сделать украинские автомобили в РФ на 10-12% дороже. Сбор был введен с целью защитить российский автопром в условиях резкого снижения пошлин после вступления РФ в ВТО.

В ответ 14 сентября Украина ввела утилизационный сбор на импортируемые из России автомобили и автобусы.

20 сентября министр экономического развития и торговли Петр Порошенко заявил, что стоит расширить перечень стран для действия утилизационного сбора при импорте автомобилей.

Украина предлагает России ввести в обеих странах национальные режимы для взимания утилизационного сбора при импорте автомобилей.

Межправительственное соглашение, согласно которому Украина и Россия введут такой режим, находится на завершающей стадии подготовки и может быть подписано 28 сентября в рамках проведения саммита глав правительств СНГ в Ялте.

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У Азарова хотят повысить минимальные цены на алкоголь

Министерство финансов Украины инициирует повышение минимальных оптово-отпускных и розничных цен на алкогольные напитки, что предусмотрено в опубликованном на сайте ведомства проекте постановления Кабмина "О внесении изменений в приложение к постановлению Кабинета министров Украины №957 от 30 октября 2008 года".

Согласно документу, до 31 января 2013 года оптово-отпускная цена на водку и ликеро-водочные изделия (ЛВИ) понижается с действующей 88,5 грн до 87,6 грн за литр 100% спирта, розничная повышается со 130,5 грн до 142,5 грн за литр 100% спирта.

Также планируется повышение минимальных цен на коньяки: "три звезды" - оптово-отпускная цена повышается с 121,34 грн до 132 грн за литр 100% спирта, розничная - с 165,4 грн до 183,9 грн за литр 100% спирта; "четыре звезды": оптово-отпускная цена - с 134,63 грн до 145,4 грн за литр 100% спирта, розничная - с 185,8 грн до 196 грн за литр 100% спирта; "пять звезд": оптово-отпускная цена - с 148,91 грн до 158 грн за литр 100% спирта, розничная - с 205,5 грн до 208 грн за литр 100% спирта.

Розничную цену на вино предлагается повысить с 18 грн до 19,6 грн за бутылку объемом 0,7 л и 1 л, на шампанское - с 26 грн до 28,3 грн за бутылку объемом 0,7 л и 0,75 л.

Затем, с 1 февраля 2013 года предлагается повысить минимальную оптово-отпускную цену на водку и ликеро-водочные изделия (ЛВИ) до 105,5 грн за литр 100% спирта, розничную – до 150,5 грн за литр 100% спирта.

Оптово-отпускную цену на коньяк "три звезды" предлагается повысить до 143,1 грн за литр 100% спирта, розничную - до 195 грн за литр 100% спирта; "четыре звезды" - оптово-отпускную цену - до 159,4 грн за литр 100% спирта, розничную - до 220 грн за литр 100% спирта; "пять звезд" - оптово-отпускную цену до 177,5 грн за литр 100% спирта, розничную - до 245 грн за литр 100% спирта.

Розничную цену на вино предлагается повысить до 20,7 грн за бутылку объемом 0,7 л и 1 л, на шампанское - до 29,9 грн за бутылку объемом 0,7 л и 0,75 л.

Напомним, правительство возобновило действие минимальных цен на алкоголь в 2008 году.

В августе 2011 года Кабмин повысил минимальную розничную цену на водочную продукцию на 45,3% - до 26,1 грн за бутылку 0,5 литра, на коньяк "три звезды" - на 26,7% -до 33,08 грн, на вина и вермуты — на 50% - до 18 грн за бутылку 0,7 литра или другую тару емкостью 1 литр.

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Аэропорт «Борисполь» передадут в концессию и преобразуют в международный хаб

Правительство Украины намерено передать международный аэропорт «Борисполь» в концессию для преобразования его в международный хаб (аэропорт, который используется авиакомпанией или альянсом авиакомпаний как пункт пересадки пассажиров и имеет высокий процент стыковочных рейсов - УНИАН).

Как говорится в сообщении Министерства инфраструктуры Украины, для этого Кабинет министров Украины 26 сентября принял постановление, которым внес аэропорт «Борисполь» в перечень объектов права госсобственности, которые могут передаваться в концессию.

По мнению специалистов, будущее развитие аэропорта возможно исключительно при трансформации его в полноценный хаб-узел, и эта стратегия совпадает с видением базовых авиакомпаний, которые уже начали наращивать трансферные пассажиропотоки.

«Международный аэропорт «Борисполь» будет трансформирован в международный хаб. Для этого планируется привлечь профессионального эксплуатанта с международным опытом работы», - говорится в сообщении Мининфраструктуры.

В первую очередь речь идет о расширении терминала «D», достройке трансферной зоны и терминальной части с обслуживания внутренних рейсов. Такая достройка, по предварительным оценкам, предусматривает капитальные вложения в размере 1 млрд грн. С учетом того, что предприятие сейчас не имеет достаточного объема собственных средств и учитывая объемы долговой нагрузки, наиболее реальным вариантом является привлечение профессионального частного инвестора.

Предполагается, что концессионер направит в развитие объекта инфраструктуры в ближайшие два года не менее 2,3 млрд грн. Поскольку договоры концессии заключаются на срок не менее 10 лет, при этом ожидается, что только за первые 10 лет бюджет получит не менее 1,5 млрд грн концессионных платежей. Кроме того, выплаты по внешним существующим заимствованиям в размере 4,8 млрд грн аэропорта будут осуществляться будущим концессионером.

Мининфраструктуры считает целесообразным передачу в концессию целостного имущественного комплекса, а не отдельно определенного имущества.

Отмечается, что после окончания проекта все построенные в рамках концессии новые объекты инфраструктуры останутся в распоряжении государства.

Предполагается, что концессионер-эксплуатант будет избран на конкурсной основе. Условия концессионного конкурса разработает Мининфраструктуры Украины. В концессионном договоре, в частности, будет предусмотрено обязательство концессионера по внесению дополнительных инвестиций и обеспечению погашения уже существующих долговых обязательств ГП МА «Борисполь».

Решение о предоставлении концессии будет приниматься только по результатам проведения концессийного конкурса Кабинетом Министров Украины.

Справка УНИАН. ГП «Международный аэропорт «Борисполь» - крупнейший аэропорт Украины, расположен в 29 км от Киева. Он обслуживает более 70% авиационных пассажирских перевозок страны. Является единственным аэропортом Украины, из которого выполняются трансконтинентальные рейсы.

Аэропорт «Борисполь» в 2011 году увеличил прием пассажиров на 20% по сравнению с 2010 годом - до 8 млн человек.

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Россия отложила решение по совместной с Украиной космической программе «Днепр»

Россия не видит содержательных предложений со стороны Украины по космической программе «Днепр», поэтому решение по судьбе проекта откладывается минимум на месяц.

Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, передает ИТАР-ТАСС.

"Если мы не получим каких-либо документов (от Украины), которые действительно позволят нам оценить вклад и прагматично поступить в рамках этого сотрудничества, соответственно мы предложим свой вариант. Наверное, для этого потребуется дополнительное время, где-то около месяца. Об этом мы сегодня договорились», - сказал Д.Рогозин.

Д.Рогозин напомнил, что в июле состоялась встреча на уровне президентов двух стран в Ялте, и тогда было дано поручение, в том числе и украинской стороне, "посчитать, сколько все это реально стоит".

"До сих пор мы исходим из того, что схема вкладов трех сторон и выгода, которую каждая сторона получит, непрозрачна", - пояснил вице-премьер.

Он добавил, что по его данным, все сроки о предоставлении необходимой документации уже вышли. "Сентябрь заканчивается, до сих пор никаких материалов в том виде, в котором мы их просили, мы от украинской стороны не получили", - сообщил чиновник.

Он добавил, что сегодня говорил с премьер-министром Дмитрием Медведевым, который в пятницу посетит Ялту с рабочим визитом, и проинформировал его о сделанных выводах о судьбе проекта "Днепр".

"Думаю, что этот разговор будет продолжен премьером Российской Федерации с украинскими собеседниками, - уточнил зампред правительства. - Но в целом мы не видим, что за словами, обещаниями, которые даны нашими украинскими коллегами, есть какая-то содержательная сторона".

Как сообщал УНИАН, 17 августа 2011 года ракета «Днепр» успешно вывела на орбиту украинский спутник «Сич-2».

Источник, приближенный к исполнителям программы “Днепр”, отметил, что, несмотря на все экономические преимущества, будущее программы зависит от политической воли руководства России. По словам собеседника УНИАН, годичная приостановка произошла именно из-за позиции Минобороны РФ.

В январе 2012 г. президент РФ Дмитрий Медведев принял решение о продолжении реализации совместной программы по использованию снятых с боевого дежурства ракет РС-20 для запуска космических аппаратов в коммерческих целях (программа «Днепр»).

Справка УНИАН. Кооперацией предприятий России и Украине, во взаимодействии с Министерством обороны России и космическими агентствами России и Украины, в течение 1992-2003 годов была создана ракетно-космическая система «Днепр» для запусков космических аппаратов на базе технологии ликвидированных стратегических ракет РС-20.

Работа по созданию и коммерческой эксплуатации ракетно-космической системы на базе стратегических ракет РС-20 для запуска космических аппаратов была возложена на МКК «Космотрас», получив название программа «Днепр».

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Украина обжаловала судебное решение о выплате Минобороны РФ долга ЕЭСУ

Правительство Украины обжаловало в апелляционном порядке решение Хозяйственного суда Киева о выплате украинским правительством Министерству обороны РФ более 3,1 млрд грн (около 390 млн долл.) долгов корпорации "Единые энергетические системы Украины" (ЕЭСУ). Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства юстиции Украины.

По данным Минюста, апелляционная жалоба на данное судебное решение была подана 25 сентября 2012 года в Киевский апелляционный хозяйственный суд Киева.

Как сообщал УНИАН, 19 сентября 2012 года Хозяйственный суд Киева частично удовлетворил иск Минобороны России к Кабмину относительно долга корпорации ЕЭСУ и обязал правительство Украины выплатить российской стороне 3 млрд 113 млн 53 тыс 506 грн 26 коп. (около 390 млн дол.).

Судья подчеркнул, что решение суда вступает в силу в случае, если не будет подана апелляционная жалоба. В случае же рассмотрения такой жалобы и подтверждения данного решения суда, оно вступает после решения апелляционной инстанции.

20 сентября пресс-служба Министерства юстиции Украины, которое обеспечивает представительство интересов правительства по этому делу, сообщила, что решение Хозяйственного суда Киева по делу по иску Министерства обороны России о долгах корпорации «Единые энергетические системы Украины» будет обжаловано в апелляционном порядке.

Справка УНИАН. Министерство обороны РФ обратилось в Хозяйственный суд Киева с иском о выплате правительством Украины 3 млрд 239,45 млн грн по делу корпорации ЕЭСУ. Российская сторона требовала привлечь в качестве ответчика, кроме Кабмина Украины, Государственную казначейскую службу Украины. ЕЭСУ в деле фигурирует в качестве третьего лица на стороне ответчика.

Между тем, Киевский райсуд Харькова рассматривает дело по обвинению экс-премьера, Юлии Тимошенко в махинациях в рамках корпорации ЕЭСУ, которой она в свое время руководила.

Прокуратура заявила иск о возмещении экс-премьером Украины Ю.Тимошенко убытков в 19,5 млн. грн по делу ЕЭСУ. Генеральный прокурор Виктор Пшонка утверждает, что уголовное дело в отношении Ю.Тимошенко по корпорации ЕЭСУ было незаконно закрыто в 2005 году под давлением в то время Президента страны Виктора Ющенко сразу после назначения Ю.Тимошенко главой правительства.

В Объединенной оппозиции "Батьківщина" считают сообщение о долгах корпорации ЕЭСУ перед Минобороны РФ попыткой власти накануне выборов очернить имя Ю.Тимошенко.

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«Антонов» и «Русские машины» намерены создать СП в 2013 году

Государственное предприятие «Антонов» и компания «Русские машины», в состав которой входит Самарский авиазавод, намерены создать совместное предприятие в 2013 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе пресс-конференции в рамках международного авиасалона «Авиасвит-ХХІ» заявил директор по авиационному бизнесу ОАО «Русские машины» Сергей Лихарев.

В ходе конференции президент – генеральный конструктор ГП «Антонов» Дмитрий Кива и директор ОАО «Русские машины» С.Лихарев подписали соглашение об интенсификации работ по производству Ан-140.

«СП могло быть создано быстрее, но есть вопросы к законодательной базе, ее гармонизации между двумя государствами. Хотя мы не говорим об обязательной необходимости законодательных изменений, но они могут потребоваться», - отметил С.Лахарев.

Среди основных задач СП он назвал разработку новых модификаций Ан-140, в частности, рамповой версии для нужд российских пограничников, военных и других силовых структур.

«Также планируем выйти на мировой рынок с новой удлиненной версией самолета», - сказал С.Лихарев.

Как сообщал УНИАН, ранее госпредприятие «Антонов» заявляло о намерениях в рамках международного авиасалона «Авиасвит-ХХІ» подписать договор с российской компанией с компанией «Русские машины» о создании совместного предприятия по производству самолетов Ан-140.

Самарский авиазавод, являющийся партнером ГП «Антонов» по производству самолетов Ан-140, имеет достаточно большое количество заказов на эти машины.

Справка УНИАН. АНТК им. Антонова основано в 1946 году. Среди известных самолетов, в конструкторской разработке которых в последнее время принимало участие АНТК им. Антонова, - Ан-148, Ан-158, Ан-124, Ан-70, Ан-140 и другие.

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Госструктуры РФ планируют заказать десятки самолетов Ан-140

Компания «Русские машины», в состав которой входит Самарский авиазавод, ожидает до конца года подписать контракты на поставки государственным структурам России нескольких десятков самолетов Ан-140.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в четверг, 27 сентября, сообщил журналистам директор по авиационному бизнесу ОАО «Русские машины» Сергей Лихарев.

По его словам, до конца года компания подпишет контракт на 11 самолетов Ан-140.

«Кроме того, мы ведем переговоры о подписании контрактов еще на несколько десятков самолетов, которые будут поставлены одной из российских госструктур», - сказал С.Лихарев.

Как сообщал ранее УНИАН, госпредприятие «Антонов» намерено в рамках международного авиасалона «Авиасвит-ХХІ» (проходит в Киеве с 27 сентября по 1 октября – УНИАН) подписать договор с российской компанией «Русские машины» о создании совместного предприятия по производству самолетов Ан-140. Об этом 26 сентября сообщил президент – генеральный конструктор ГП «Антонов» Дмитрий Кива.

По его словам, Самарский авиазавод, являющийся партнером ГП «Антонов» по производству самолетов Ан-140, имеет достаточно большое количество заказов на эти машины.

«Поэтому мы намерены создать совместное предприятие, которое позволит нам интенсифицировать производство этого самолета. В дальнейшем мы планируем создавать совместные предприятия по каждому самолету, который мы производим, совместно с российскими партнерами. Такое СП будет заниматься продажей самолетов, их обслуживанием и подготовкой летного персонала», - сказал Д.Кива.

Напомним, что, начиная с 2015-2016 гг., российское оборонное ведомство планирует начать закупку новых серийных военно-транспортных самолетов короткого взлета и посадки Ан-70 и модернизированного тяжелого транспортного самолета Ан-124-100 «Руслан».

Государственное предприятие «Антонов» (г. Киев) создано путем присоединения ГП «Киевский авиационный завод «Авиант» к ГП «Авиационный научно-технический комплекс имени О.К. Антонова» (АНТК) в июле 2009 года, а в январе 2010 года ГП «АНТК им. О.К. Антонова» было переименовано в ГП «Антонов».

АНТК им. Антонова основано в 1946 году. Среди известных самолетов, в конструкторской разработке которых в последнее время принимало участие АНТК им. Антонова, - Ан-148, Ан-158, Ан-124, Ан-70, Ан-140 и другие.

ГП «Антонов» является правопреемником всех прав и обязанностей ГП «Киевский авиационный завод «Авиант» и на сегодняшний день состоит из главного предприятия и двух филиалов (филиал «Серийный завод «Антонов» и филиал «Антонов-Агро»).

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Дата саммита Украина-ЕС пока не определена

Брюссель. Дата саммита Украина-ЕС пока не определена.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщили источники в дипломатических кругах ЕС.

“Пока мы не имеем даты, и подготовительная работа еще не началась. Мы ожидаем выборов”, - сказал собеседник агентства.

Вместе с тем, он не исключил возможность перенесения саммита Украина-ЕС на начало следующего года.

“Состоятся выборы, возможно, будет сформировано новое правительство, это займет определенное время”, - отметил дипломат.

Как сообщал УНИАН, в конце августа Посол ЕС, полномочия которого в Украине заканчивались, Жозе Мануєль Пинту Тейшейра заявил о возможности перенесения саммита на следующий год.

14 сентября министр иностранных дел Украины Константин Грищенко спрогнозировал проведение саммита Украина – ЕС до конца этого года.

Впрочем, на уточняющие вопросы журналистов, состоится ли саммит, К.Грищенко дал понять, что сейчас об этом говорить рановато, отметив, что это «то же, что спрашивать: солнце взойдет или нет».

В тот же день комиссар ЕС по вопросам расширения и Европейской политики соседства Штефан Фюле фактически уклонился от ответа на аналогичный вопрос. При этом Ш.Фюле добавил, что обычно подобные встречи проводятся осенью.

Сегодня на странице в Facebook официального представительства Европейского Союза в Украине появилось сообщение, что следующий саммит ЕС-Украина скорее всего состоится в начале 2013 года.

Саммиты Украина-ЕС традиционно проводятся раз в году. Последние несколько лет саммиты проходили в декабре.

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Молдова ратифицировала договор о зоне свободной торговли в рамках СНГ

Парламент Республики Молдова ратифицировал договор о зоне свободной торговли в рамках СНГ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай Азаров сообщил во время двухсторонней встречи с премьер-министром Кыргызской Республики Жантором Сатыбалдиевым в Ялте.

«Мне сегодня сообщили, что Молдова ратифицировала договор», - сказал Н.Азаров.

При этом он подчеркнул, что для Украины важны хорошие отношения с Кыргызстаном, в частности глава правительства подчеркнул, что Украина считает, что существующий на сегодняшний день объем товарооборота между двумя странами не является удовлетворительным, и он мог бы быть намного больше.

Как сообщал УНИАН, 18 октября 2011 года в Санкт-Петербурге премьер-министры стран СНГ подписали Договор о создании зоны свободной торговли. Документ подписали главы правительств России, Украины, Беларуси, Казахстана, Армении, Таджикистана, Молдовы и Киргизии. Договор не подписали Азербайджан, Туркменистан и Узбекистан. Вместе с тем было заявлено, что эти страны планируют присоединиться к нему.

Верховная Рада Украины ратифицировала договор о ЗСТ в рамках СНГ 30 июля. 9 августа Президент Виктор Янукович подписал закон «О ратификации Договора о зоне свободной торговли».

Украина стала третьей, после России и Беларуси, страной, которая ратифицировала документ.

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