ДАЙДЖЕСТ СМИ за 28 сентября

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Антимонопольный комитет возбудил дело против «Киевстар» и «МТС» пишет: АМКУ не подтвердил факт снижения цен на мобильные услуги двух монополистов на рынке…

http://delo.ua/business/antimonopolnyj-komitet-vozbudil-delo-protiv-kievstar-i-mts-186070/

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Также «Дело» в публикации «В Украине снизилась средняя заработная плата» пишет: по данным Госстата, средняя заработная плата в Украине штатных работников в августе-2012 по сравнению с июлем-2012 сократилась на 2,5%, по сравнению с августом-2011 - выросла на 14,1% и составила 3,073 тыс. грн.

http://delo.ua/ukraine/v-ukraine-snizilas-srednjaja-zarabotnaja-plata-186076/

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«Дело» в публикации «С запретом экспорта в Россию мясо-молочные компании потеряли и важный казахский рынок» пишет: решение Россельхознадзора о запрете экспорта мясо-молочной продукции 8 украинскими предприятиями привело к закрытию для этих компаний и других стран, входящих в ТС…

http://delo.ua/business/s-zapretom-eksporta-v-rossiju-mjaso-molochnye-kompanii-poterjali-i-v-186058/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «ГНС выйдет на прибыль», в котором пишет: усиление фискального давления в условиях низкого экономического роста не останавливает Государственную налоговую службу и Минфин от новых попыток собрать больше налогов с бизнеса. Чтобы получить дополнительно 3,5 млрд грн, налоговики предлагают ликвидировать льготы по налогу на прибыль, усилить контроль за подакцизными товарами и упростить взыскание налоговых долгов…

http://www.kommersant.ua/doc/2031996

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «СКМ берет трубку», в котором пишет: СКМ Рината Ахметова договорилась о покупке доли в «Укртелекоме». Группа получит миноритарный пакет и управление компанией. В результате СКМ, уже владеющая оператором life:) и Vega, станет совладельцем крупнейшего оператора фиксированной связи и единственного владельца 3G-лицензии в стране…

http://www.kommersant.ua/doc/2031822

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Газета «Сегодня» в материале «В Украине началась битва с ГМО» пишет: инспекция проверит семена по всей стране. В группе риска - овощи и злаки…

http://www.segodnya.ua/ukraine/V-Ukraine-nachalas-bitva-s-GMO.html

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Также «Сегодня» в публикации «С 1 декабря импортный бензин может подорожать» пишет: министр энергетики Юрий Бойко заявил, что правительство введет с этой даты пошлины на ввоз топлива…

http://www.segodnya.ua/economics/enews/S-1-dekabrya-importnyy-benzin-mozhet-podorozhat.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Украина строит крутую пираМММиду...» пишет: Украина продолжает наращивать объем внешних заимствований путем размещения евробондов. С одной стороны, это позволяет ей погасить займы прошлых периодов, с другой – воздвигать все выше и выше кредитную пирамиду. Но и эти деньги придется отдавать…

http://economics.unian.net/rus/detail/141408

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Также сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Потенциал сценария криминализации клеветы еще не исчерпан» пишет: единственным демократическим путем для Украины будет полный отказ от идей криминализации клеветы, которые создают прямую угрозу свободе слова, а также нарушают международные обязательства...

http://economics.unian.net/ukr/detail/141453

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Российские СМИ

Издание «Известия» в публикации «Роснефтегаз» не хочет платить по счетам «Газпрома» пишет: «Газпром» не исполняет поручение Владимира Путина и не выкупает у «Роснефтегаза» газовый актив, которым управляет…

http://izvestia.ru/news/536369

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Также «Известия» в публикации «Чечня обвинила Минфин в ошибочной оценке ее бюджета» пишут: Минфин РФ официально подсчитал, что Чечню перефинансировали, но в республике уверены, что не хватит денег даже на зарплаты бюджетникам…

http://izvestia.ru/news/536396

(УНИАН)