Анонс на 28 сентября

* В Крыму начнется заседание Совета глав правительств стран-участниц Содружества Независимых Государств.

* Президент Украины Виктор Янукович примет участие в торжественном собрании по случаю 20-летия создания Ассоциации городов Украины.

* Пресс-конференция на тему: «Последствия для Украины ограничений на ввоз молока и мяса в Россию». Участники: эксперт Украинского клуба аграрного бизнеса Тарас Гагалюк, аналитик консалтинговой компании "ААА" Мария Колесник.

* Круглый стол на тему: "Доступ к информации. Стала ли власть более открытой?". Участники: Виктория Сюмар, руководитель Института Массовой Информации; Виктор Таран, Центр политических студий и аналитики; Анна Балацкая, Институт Медиа Права; Мустафа Найем, журналист. Приглашен Денис Иванеско, ГУ обеспечения доступа к публичной информации АПУ.

* Пресс-конференция по поводу подписания кредитного соглашения между ЕБРР и г.Тернополь. Средства кредита будут направлены на сокращение энергопотерь, снижение потребления газа и электроэнергии, а также повышение качества муниципальной системы тепло- и водоснабжения в городе. Участники: председатель тернопольского горсовета Сергей Надал, директор КП г. Тернополь «Теплокоммунэнерго» Андрей Чумак, руководитель делегации Совета Директоров ЕБРР Джорджио Леччези, директор ЕБРР в Украине Андре Куусвек, менеджер фонда Восточноевропейское Партнерство в сфере энергоэффективности и экологии Андерс Лунд. Стороны также подпишут дополнительное грантовое соглашение, по которому украинский муниципалитет получит грантовое финансирование от Фонда Восточноевропейского Партнерства в сфере энергоэффективности и экологии (E5P).

* 13-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Художники и предприниматели Андреевского спуска требуют от городской власти Киева пересмотреть распоряжение № 850 от 23 мая «Об организации постоянно действующей выставки-ярмарки на Андреевском спуске». Инициатор проведения пресс-конференции - ГО "Гражданский корпус". Участники пресс-конференции требуют отменить как незаконное, назначение органа самоорганизации населения «Уличный комитет «Андреевский спуск». Участники: Александр Бригинец, депутат Киевсовета, глава постоянной комиссии по вопросам культуры и туризма; Валерий Неведров, театральный режиссер, народный артист Украины; Роман Солодкий, президент ОО «Гражданский Корпус»; Виктор Кобылянский, главный юрист ОО «Гражданский Корпус», Сергей Ващук, частный предприниматель, общественный активист от инициативы художников и предпринимателей Андреевского спуска, Виктор Кузьминский, кандидат в народные депутаты Украины по 213 избирательному округу г. Киева, член ОО "Гражданский Корпус" (ул.Крещатик, 4, конференц-зал).

* 15-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Стихийные рынки выгоднее официальных: столичный рынок «Фермер» ликвидируют?». Почему действующий на законных основаниях, комфортный для покупателей и продавцов киевский рынок «Фермер» загружен всего на 30% и находится под угрозой закрытия? В это же время на крупнейшем столичном массиве Троещина преспокойно функционирует масштабный стихийный и антисанитарийный очаг торговли овощами и фруктами, несмотря на получасовые заторы на магистрали и криминальные разборки? Все дело в миллионах гривен нелегальных доходов? Все попытки администрации рынка «Фермер» защитить интересы потребителей и сохранить рабочие места наталкиваются на полное игнорирование районных и городских чиновников. Кто стоит за нелегальной торговлей в столице и в чьих интересах системно ликвидируют официально работающие рынки? Ответы на эти вопросы будут даны участниками пресс-конференции. Участники: руководитель инициативной группы рынка "Фермер" Ирина Ибраева, директор ОО «Фермер-торг-плюс» Владимир Гриценко, директор ОО «Плодовощторг» Александр Данилевский, глава управления ПАО «Полюс» Василий Севериненко.

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