Узбекистан присоединится к договору о ЗСТ в рамках СНГ до конца 2012 года

Узбекистан присоединится к договору о зоне свободной торговли в рамках СНГ до конца 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель исполнительного комитета – исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев во время заседания Совета глав правительств стран СНГ сегодня в Ялте.

«Принято решение о присоединении Узбекистана к договору до конца текущего года», - сказал С.Лебедев.

Кроме того, участники совета поприветствовала ратификацию Молдовой договора о ЗСТ в рамках СНГ.

Как сообщал УНИАН, 18 октября 2011 года в Санкт-Петербурге премьер-министры стран СНГ подписали Договор о создании зоны свободной торговли. Документ подписали главы правительств России, Украины, Беларуси, Казахстана, Армении, Таджикистана, Молдовы и Киргизии.

Не подписали договор Азербайджан, Туркменистан и Узбекистан. Вместе с тем было заявлено, что эти страны планируют присоединиться к нему.

30 июля 2012 года Верховная Рада ратифицировала Договор о ЗСТ в рамках СНГ. Украина стала третьей, после России и Беларуси, страной, которая ратифицировала документ.

9 августа Президент Виктор Янукович подписал Закон «О ратификации Договора о зоне свободной торговли».