Азаров называет сотрудничество в рамках СНГ приоритетом внешней политики

Для Украины сотрудничество в рамках Содружества независимых государств является приоритетом внешней политики.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай Азаров, выступая на заседании Совета глав правительств стран СНГ сегодня в Ялте.

«Сегодня мы можем констатировать, что новый Договор о зоне свободной торговли вступил в силу. С его принятием перед нашими странами открываются новые возможности, поскольку договор станет отправной точкой для формирования торгово-экономических отношений между нашими государствами на качественно новом уровне и новой правовой основе», - сказал Н.Азаров.

Он отметил, что для СНГ в настоящее время на повестке дня стоит следующий чрезвычайно важный период сотрудничества - поэтапная реализация и развитие положений договора о ЗСТ.

«Убежден, что у нас есть необходимый потенциал и политическая воля для реализации амбициозных планов, которые мы наметили. Еще раз хочу подчеркнуть, что сотрудничество Украины в рамках Содружества является одним из приоритетных направлений украинской внешней политики. Это твердая позиция и главы нашего государства, и моя, как премьер-министра Украины», - заявил Н.Азаров.