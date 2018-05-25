Потенциал сценария криминализации клеветы еще не исчерпан

По меньшей мере все медиасообщество Украины потрясла новость о попытке вернуть в законодательство криминальную ответственность за клевету. Ранее подобные законопроекты вносились в 2003, 2004, 2006, 2008, 2010 годах, однако ни разу не находили необходимой поддержки в Верховной Раде Украины. В этот раз в свете приближающихся выборов и в разгар предвыборной кампании попытка вернуть, казалось бы, уже архаичную норму, которая существовала еще в Кодексе 1960 года, была воспринята общественностью особенно критически.

Очередная попытка запугивания...

Согласно предложенному проекту закона народного депутата Журавского, клеветой предлагается считать преднамеренное распространение заведомо неправдивых сведений, порочащих честь и достоинство человека или подрывающих его деловую репутацию, если такие действия привели к тяжелым последствиям. Тяжелыми последствиями, если они заключаются в нанесении материального ущерба, предлагается считать такие последствия, которые в пятьдесят и больше раз превышают необлагаемый налогом минимум доходов граждан.

Ответственность за клевету санкция предложенной статьи устанавливает в зависимости от квалификационнных признаков – от штрафа и исправительных работ до ограничения свободы на срок от 2 до 5 лет, или даже лишения свободы до 3 лет, если имеет место обвинение в совершении тяжелого или особо тяжелого преступления.

Для сравнения, ответственность в форме ограничения свободы на аналогичный срок до 5 лет в настоящее время предусмотрена Уголовным кодексом за побои и издевательства, совершенные группой лиц, а лишение свободы на срок до 3 лет – при средней тяжести телесном повреждении или, например, за заражение вирусом иммунодефицита человека.

На сегодняшний день право на честь, достоинство и деловую репутацию охраняется наровне с другими неимущественными правами в пределах гражданско-правовых способов защиты. Так, руководствуясь Гражданским кодексом Украины, человек может защитить свое право на честь и достоинство путем возмещения ему морального ущерба, опровержения недостоверной информации и предоставления права на ответ. То есть гражданское законодательство в достаточной степени защищает неимущественные права человека. Более того, как свидетельствует многочисленная практика такого рода споров в судах, реализация указанных способов гражданско-правовой защиты осуществляется достаточно эффективно.

В связи с этим возникает вопрос – с какой целью и исходя из каких соображений необходимо опять криминализировать деяние, механизм ответственности за которое и без того определен законодательством достаточно детально. Ведь для того чтобы расширить перечень действий, расцениваемых как преступление, должны быть весомые основания. Например, должно быть установлено, что уровень соответствующего правонарушения постоянно растет и несет значительную опасность для общества, а имеющиеся методы защиты не обеспечивают надлежащего уровня борьбы с ним.

Однако анализ существующей практики защиты права на честь, достоинство и деловую репутацию в Украине на данном этапе не дает возможности найти ни одного веского основания для расширения перечня преступных деяний путем включения в него клеветы.

Единственным объективным объяснением инициации такого рода изменений в действующий Уголовный кодекс может быть очередная попытка запугивания журналистов и еще один шаг в направлении сворачивания свободы слова в Украине.

Включение таких откровенно субъективных категорий, как «клевета», в Уголовный кодекс создаст условия для толкования их следователями на собственное усмотрение, а следовательно, и решения на собственное усмотрение вопроса о квалификации тех или иных часто оценочных высказываний как преступных, а лиц, высказавших их, как преступников. Предоставление такой свободы следователям в толковании и оценке тех или иных субъективных словесных категорий, имеет объективные основания стать очередным рычагом своеволия.

В то же время в случае, если Верховная Рада примет соответствующие изменения и вернет ответственность за клевету в Уголовный кодекс, будет иметь место нарушение международных обязательств Украины.

Шаг назад...

В 2001 году Украина приняла обязательства перед Советом Европы, которые изложены в Резолюции № 1239 (2001) Парламентской ассамблеи Совета Европы «Свобода выражения взглядов и убеждений и функционирования парламентской демократии в Украине», а также в Рекомендациях № 1513 (2001) Парламентской ассамблеи Совета Европы «Выполнение долгов и обязательств, взятых Украиной при вступлении в Организацию».

В частности, в Резолюции №1239 ПАСЕ в перечне действий, которые обязана совершить Украина, указана декриминализация клеветы. Во исполнение таких международных обязательств Украина в 2001 году, принимая новый Уголовный кодекс, исключила из него соответствующую норму о клевете.

Очевидно, что ее возврат сегодня станет не чем иным, как шагом нараз в направлении сворачивания прав и свобод и отступления от обязательств перед международным сообществом.

Вместе с тем, несмотря на масштабное осуждение и Советом Европы, и ОБСЕ, и ООН, и рядом других международных организаций преследования действий, связанных с посягательством на честь и достоинство в криминальном порядке, соответствующие нормы до сих пор существуют в криминальных кодексах большинства государств, в том числе государств – членов ОБСЕ и ООН.

Показательно, что Украина была в числе первых государств, которые в свое время декриминализировали клевету, наряду с Боснией и Герцеговиной, Кипром, Эстонией, Грузией, Молдовой. В 2009 году к государствам, которые отказались от криминального преследования клеветы, присоединились Англия и Уэльс.

Мотивом для декриминализации клеветы каждый раз декларируется прежде всего обеспечение свободы слова и реализации статьи 10 Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод, которая закрепляет право на свободу выражения взглядов.

В ряде демократических государств, где норма о криминальной ответственности за клевету до сих пор существует, она, впрочем, десятилетиями не применялась.

Например, в Неваде (США) криминальная санкция за клевету предусматривает до 1 года лишения свободы или штраф в размере 2000 долларов. При этом в местной правоприменительной практике известны единичные случаи применения такой санкции в связи со сложностью доказания наличия состава преступления. Так, в процессе сбора доказательств прокурорам не удается доказать одновременно негативный характер информации, ее несоответствие действительности, осведомленность об этом лица, а также умышленность совершения правонарушения. Такая ситуация является вполне понятной, учитывая в полной мере оценочный и субъективный характер клеветы как таковой и связанные с этим сложности в доказании. При этом защита успешно осуществляется в гражданско-правовом порядке.

Однако даже допустить существование такой нормы и гарантировать отсутствие условий для злоупотребления ею может лишь государство со стойкой развитой демократией, к числу которых сегодня невозможно отнести Украину.

Более того, как свидетельствует практика, даже в странах, позиционирующих себя как правовые и демократические, встречаются откровенные злоупотребления.

Резонансным примером применения криминальной ответственности за клевету, который в сентябре этого года вызвал масштабное осуждение международного сообщества, стал случай осуждения польского журналиста. Он был осужден к 10 месяцам исправительных работ за публикацию сатирических материалов о президенте Польши. Такие действия Польского государства вызвали осуждение на международном уровне с требованиями немедленного исключения нормы о клевете из криминального кодекса.

Аргументы в интересах декриминализации клеветы содержатся и в многочисленных решениях Европейского суда по правам человека. И хотя Страссбургский суд никогда прямо не указывал на необходимость отмены соответствующих норм, его позиция прослеживается из выводов о том, что публичный интерес, который является основанием применения криминальных санкций к журналисту, ни в одном случае не может считаться совместимым с современными принципами свободы выражения взглядов, закрепленными в 10-й статье Европейской конвенции. Тем самым Европейский суд указывает на несовместимость криминального преследования действий, связанных с выражением взглядов, при этом акцентируя на их частно-правовой природе.

25 сентября 2012 года, под давлением общественности, инициатор резонансного законопроекта В.Журавский объявил о его отзыве. Обоснованием стало заявление о поспешности собственных действий без проведения предварительного общественного обсуждения законопроекта.

Не ставя под сомнение, безусловно, положительный характер инициатив относительно учета общественного мнения, хочется надеяться, что они являются не только декларациями в свете разгара избирательной кампании.

Между тем, народный депутат из фракции “БЮТ-Батьківщина”, первый заместитель председателя Комитета ВР по вопросам регламента, депутатской этики и обеспечения деятельности парламента Сергей Сас заявил, что Журавский не имеет права сам отзывать свой проект закона и теперь Верховная Рада должна определиться относительно его судьбы.

“На этой стадии документ направляется в профильный комитет, который готовит данный законопроект ко второму чтению. Он уже является собственностью Верховной Рады и не является собственностью господина Журавского”, – сказал Сас.

Народный депутат также выразил мнение, что заявление В.Журавского об отзыве является скорее «игрой на публику». «Его руководство, коллеги по партии и фракции поняли, что в предвыборный период история с этим законопроектом будет не в пользу правящей партии», – сказал С.Сас, добавив, что, скорее всего, этот законопроект действительно будет отклонен, поскольку «уже дана негласная команда».

Но единственным демократическим путем для Украины будет полный отказ от идей криминализации клеветы как таковых, которые создают прямую угрозу для свободы слова, а в случае их реализации приведут только к сворачиванию демократических прав и свобод и нарушению международных обязательств.

Оксана Ефимчук, старший юрист ЮКК «Jurimex»