Тигипко считает, что договор о ЗСТ с Турцией может быть подписан до конца года

Договор о зоне свободной торговли с Турцией может быть подписан до конца текущего года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал вице-премьер-министр Украины, министр социальной политики Украины Сергей Тигипко в пятницу, 28 сентября, на брифинге после посещения ПАО «ФЭД» в Харькове, говоря о возможностях расширения рынков и объемов производства украинских предприятий, специализирующихся на производстве высокотехнологической продукции.

«Сейчас мы готовим зону свободной торговли с Турцией. Я думаю, что до конца года она (договор о ЗСТ – УНИАН) может быть подписана», – сказал С.Тигипко.

Он подчеркнул, что создание зон свободной торговли позволит украинским предприятиям найти новые рынки сбыта для своей продукции.

«Мы имеем совершенно четкую программу. Мы должны расширять рынки - отсюда ратификация зоны свободной торговли со странами СНГ. Подготовлено соглашение об ассоциации с Европейским Союзом, куда входит соглашение о зоне свободной торговли с Европейским Союзом», – сказал С.Тигипко.

Он также отметил, что для стимулирования производства высокотехнологической продукции парламент принял закон об индустриальных парках.

Как сообщал ранее УНИАН, 5 июня 2012 года в Стамбуле посол Украины Сергей Корсунский сообщил журналистам, что Украина и Турция согласовывают условия к проекту соглашения о создании зоны свободной торговли.

По его словам, «само соглашение - достаточно рамочный документ, достаточно простой, фактически его текст согласован. Но есть дополнение, достаточно масштабный документ. У нас с Турцией есть много отраслей, где наши интересы пересекаются. Поэтому надо очень взвешенно проследить по каждой товарной позиции и "сверить часы", скажем, по сельскому хозяйству или в отрасли производства автомобилей, текстиля, бытовой техники».

Как сообщил посол, Киев и Анкара уже провели 4 раунда переговоров, и на сентябрь запланирован очередной раунд.

При этом С.Корсунский считает, что спешить с созданием зоны свободной торговли не стоит.

«Это не тот случай, когда надо все делать срочно. Важно сохранять серьезную динамику развития этого процесса", - отметил он.

Как сказал С.Корсунский, задекларированное стратегическое украинско-турецкое партнерство перешло в практическую плоскость.

13 сентября во время второго заседания украинско-турецкого Стратегического совета высокого уровня в Киеве премьер-министр Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду, что Украина и Турция до конца года подпишут соглашение о свободной торговле между двумя странами.