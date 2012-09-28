Следующее заседание Совета глав правительств СНГ состоится 31 мая в Минске

Следующее заседание Совета глав правительств стран СНГ состоится 31 мая 2013 года в Минске.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай Азаров сообщил на брифинге после завершения заседания Совета глав правительств СНГ сегодня в Ялте.

«Следующее заседание Совета глав правительств СНГ состоится 31 мая 2013 года в Минске», - сказал он.

Премьер отметил, что сегодняшнее заседание Совета глав правительств СНГ прошло в конструктивной обстановке.

Как сообщал УНИАН, на заседании Совета глав правительств стран СНГ предполагалось рассмотреть свыше 20 проектов документов, в частности, вопрос о состоянии конкуренции на рынке продажи продовольственных товаров в розничных торговых сетях стран-участниц СНГ, а также вопрос о создании в Москве на базе Всероссийского выставочного центра постоянно действующих выставок стран-участниц СНГ.