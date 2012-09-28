Медведев призвал украинцев беречь правительство Азарова
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев призывает граждан Украины беречь нынешнее правительство страны, поскольку обычно, когда происходит его смена, повышается налоговая нагрузка.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в Ялте на Международном инвестиционном бизнес-форуме государств-участников СНГ «Ялтинские деловые встречи».
«Я сейчас «ковырялся» в Интернете и обратил внимание на сообщение о том, что Франция пообещала сэкономить для бюджета 37 млрд евро. В соответствии с новым проектом бюджета, 20 млрд евро страна предполагает получить за счет повышения налоговой нагрузки. Я обращаюсь ко всем, но, прежде всего, к украинским предпринимателям: берегите свое правительство, потому что когда оно меняется, оно увеличивает налоги», - сказал Д.Медведев.