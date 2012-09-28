Апелляцию Кабмина по долгу ЕЭСУ рассмотрят 4 октября

Апелляция Кабмина на решение суда о выплате долга ЕЭСУ будет рассмотрена 4 октября Апелляционный хозяйственный суд Киева 4 октября начнет рассмотрение жалобы Кабинета министров Украины на решение Хозяйственного суда столицы, которым украинская сторона обязана оплатить Министерству обороны России более 3 млрд грн долга ЕЭСУ. Об этом УНИАН сообщили в Апелляционном хозяйственном суде Киева. Заседание суда начнется в 09.15. Как сообщал УНИАН, 19 сентября Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск Минобороны России по делу относительно долга ЕЭСУ. Суд обязал Кабмин вернуть Минобороны РФ 3,1 млрд грн.

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