Азаров хочет утроить количество туристов в Крыму

Премьер-министр Украины Николай Азаров считает, что количество туристов в Крыму можно увеличить как минимум в три раза.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.Азаров заявил, выступая сегодня на Инвестиционном бизнес-форуме «Ялтинские деловые встречи».

«То количество туристов, которое было в этом году, а в этом году было рекордное за все годы количество туристов (за годы независимости – УНИАН), его можно как минимум утроить, значительно увеличить. Мы превратим Крым в прекрасную здравницу, где смогут поправлять здоровье жители всех стран СНГ», - сказал Н.Азаров.

Он отметил необходимость активнее реализовывать крупные проекты развития Крыма.

«Хотелось бы, чтобы они (проекты – УНИАН) переходили от стадии проектов к стадии реализации. Опыт подготовки к Евро-2012 доказывает, что все эти проекты можно реализовать и не в отдаленном будущем, а в короткие сроки», - подчеркнул Н.Азаров.

Как сообщал УНИАН, по данным Совета министров АРК, Крым с начала этого года посетили около 5 млн туристов, что на 7% больше, чем за аналогичный период 2011 года.