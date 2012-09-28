Анонс на 1 октября

* При участии председателя КГГА Александра Попова состоится совместное заседание Коллегии КГГА, Комитета по экономическим реформам и Общественного гуманитарного совета. Вопросы: Итоги обсуждения стандарта столичного образования; Реализация проекта «Электронная регистрация детей в дошкольных учебных заведениях г. Киева».

* Возле Верховной Рады Украины и возле зданий областных государственных администраций состоится всеукраинская акция: «Защити свое право знать. Скажи «Нет» закону о клевете». Акцию поддерживает Гражданская Ассамблея Украины, которая приняла заявление «Кто является сувереном в Украине? Народ или власть?» и представители которой примут участие в акции.

* Состоится заседание Согласительного совета ВРУ.

* Состоится брифинг на тему: «Прогноз гидрометеорологических условий в Украине и меры, предпринятые МЧС по ликвидации чрезвычайных ситуаций». Участники: Николай Кульбида, директор Украинского гидрометеорологического центра МЧС Украины; Николай Чечеткин, замдиректора Департамента управления спасательными силами.

* Пресс-конференция на тему: "Пенсионная трансформация - как за год из забытого пенсионера сделать деятеля искусств, хакера или бального танцора". Участники: главный научный сотрудник Института геронтологии НАМ Украины Наталья Прокопенко; президент Ассоциации врачей-психологов Украины Богдан Божук; представитель ОО "Деснянская слобода" Ольга Сиренок; студенты-пенсионеры.

* Пресс-конференция на тему: «Нелегальный оборот оружия в Украине: масштабы проблемы». Участники: адвокат Александр Серегин, руководитель Антирейдерского союза предпринимателей Украины, владелец и руководитель спортивно-стрелкового клуба «Реалист» Андрей Семидидько.

* Пресс-конференция на тему: «Как живется пенсионерам в Украине?» Участники: эксперт по социальным вопросам Павел Розенко, член общественной организации «Турбота» Татьяна Матяш. Приглашены также представители Всеукраинской ассоциации пенсионеров.

* Пресс-конференция на тему: «Как повлияет введение пошлин на импортные нефтепродукты на цену топлива в Украине?». Приглашены: Леонид Косянчук, президент Ассоциация «Объединение операторов рынка нефтепродуктов Украины»; Геннадий Рябцев, заместитель директора научно-технического центра "Психея"

* 13-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: "Кредит без справок и лишних свидетелей: всеукраинский лохотрон охватил страну!". В Украине действуют кредитные мошенники и проводит незаконную деятельность множество псевдокредитних компаний, обещающих доверчивым заемщикам дешевые займы от 0% без залога, поручителей и справок о доходах. Они вводят в заблуждение, уверяя, что деньги будут выданы в течение нескольких дней, а единственным условием является оплата первого взноса. Как следствие, у человека не остается ни первого взноса, ни обещанной ссуды. Самое страшное, что такие компании маскируются под бренды известных банков Эрсте Банк, ПриватБанк, Банк платинум и др.. На сегодняшний день количество обманутых превышает 500 000 человек. На пресс-конференции впервые будут обнародованы названия компаний-мошенников, уникальные видеоматериалы и документы. Также спикеры расскажут о том, как бороться против таких компаний и как вернуть незаконно присвоенные средства. Участники: Богдан Хаустов, координатор всеукраинской акции «СТОП ШАХРАЙ» Роман Юрик, юрист, представитель МО «Центр поддержки молодежных инициатив», Максим Генко, представитель ОО «Ассоциация консалтинговых компаний Украины» (ул. Крещатик, 4, конференц-зал).

* Состоится заседание Комитета ВРУ по вопросам финансов, банковской деятельности, налоговой и таможенной политики. Будут рассматриваться: проект закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (о предприятиях самолетостроительной промышленности); Проект Закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о торговле лекарственными средствами в сельской местности; Проект Закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (о стимулировании развития сельскохозяйственной кооперации) и др.

* 1-3 - октября в Киеве, в Центре делового и культурного сотрудничества "Украинский дом" состоится первый Международный форум "Инвестиционная привлекательность Украины в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами и рециклинга: ECO-invest 2012". Программа форума: http://issuu.com/eco-invest/docs/program_ukr_ В рамках форума 1 октября состоится экскурсия на ГП "Укрекоресурсы" (мусоросортировочная линия) и мусоросжигательный завод "Энергия" (Киев).

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