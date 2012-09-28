Минобороны просит на 2013 год 22,8 млрд грн

В 2013 году потребность оборонного ведомства в средствах составляет 22,8 млрд грн, или 1,35% ВВП.

Об этом сообщил заместитель министра обороны Украины – руководитель аппарата Владимир Можаровский сегодня во время брифинга, проинформировали УНИАН в Департаменте прессы и информации Министерства обороны Украины.

Он отметил, что во время формирования бюджетного запроса на 2013 год Министерством обороны были учтены концептуальные задания, определенные Президентом относительно создания боеспособных, мобильных, оптимальных по количеству вооружения и военной техники, а также личного состава Вооруженных сил.

Вместе с тем В.Можаровский обратил внимание, что постановлением Кабинета министров от 5 апреля № 318 “Об одобрении Прогноза Государственного бюджета Украины на 2013 и 2014 годы”, определены расходы Министерства обороны, которые в 2013 году должны составить почти 18,8 млрд грн (1,11% ВВП).

«Первый показатель – 22,8 млрд грн – это ресурс, поддержанный аппаратом Совета национальной безопасности и обороны Украины. В настоящее время проект государственного бюджета Украины на 2013 год находится на доработке в Кабинете министров, и специалисты Департамента финансов Минобороны, совместно с Министерством финансов, прорабатывают и уточняют окончательные цифры бюджета и расходов Министерства обороны на следующий год», – отметил заместитель министра обороны.

По словам В.Можаровского, при условии утверждения бюджета Министерства обороны на 2013 год на уровне 22,8 млрд грн на содержание Вооруженных сил запланировано направить 71,8% от этой суммы, на развитие военной техники – 21,3%, на подготовку Вооруженных сил - 6,9%.

Как сообщал УНИАН, в бюджете на 2012 год для Минобороны было предусмотрено 17 млрд 402 млн 183 тыс. грн.