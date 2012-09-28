ТОП-10 (28 сентября)

Украина продолжает переговоры о пересмотре условий МВФ

С 1 октября подешевеют железнодорожные билеты

ЕБРР начнет кредитование украинской ГТС после реорганизации «Нафтогаза»

Минфин в октябре планирует провести только два аукциона по продаже ОВГЗ

Аналитики из-за кризиса снизили прогнозную цену нефти на мировом рынке

Минагропрод прогнозирует рост цен на зерно в Украине

Медведев предложил Азарову включить рубль в первую группу валют

Минобороны просит на 2013 год 22,8 млрд грн

Пять банков возобновлены в статусе участников Фонда гарантирования вкладов

ЕС выделил более 1 млн евро для борьбы с бешенством в Украине

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Украина продолжает переговоры о пересмотре условий МВФ

Украина ведет переговоры о пересмотре условий МВФ относительно повышения тарифов для населения, которое «не выдержит гонки за тарифами». Об этом заявил премьер-министр Украины Николай Азаров во время встречи с руководителем Представительства ЕС в Украине Яном Томбински в четверг.

Как сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ, премьер отметил важность продолжения сотрудничества Украины с Международным валютным фондом по программе stand-by, сообщив, что стороны ведут переговоры о пересмотре условий МВФ относительно повышения тарифов для населения, которое, по словам главы правительства, «не выдержит гонки за тарифами», принимая во внимание, в том числе, и высокие цены на российский газ для Украины.

Также Н.Азаров напомнил, что Украина ведет переговоры с Россией относительно пересмотра газового контракта.

Кроме того, отметил Н.Азаров, на сегодняшний день речь идет о модернизации газотранспортной системы Украины.

Украина также инициирует проведение Европейской энергетической конференции. «Мы рассчитываем на активную позицию Европейского Союза в этом вопросе», - сказал глава правительства.

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С 1 октября подешевеют железнодорожные билеты

С 1 октября вступит в действие понижающий календарный коэффициент индексации стоимости проезда в пассажирских поездах 0,93, который снизит стоимость проезда в пассажирских поездах.

Как сообщили УНИАН в Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»), коэффициент будет применяться к билетам на все категории вагонов (СВ, купейные, плацкартные, общие, а также первый, второй и третий класс скоростных поездов), кроме пригородных поездов.

Например, на период до 24 декабря (при действии календарного коэффициента 0,93 и коэффициента по дням недели - 1,0) базовая стоимость проезда в понедельник, вторник и среду поездом № 91 Киев - Львов составит в купе - 162,33 грн, в плацкартном вагоне - 78,68 грн. Сейчас стоимость проезда в поезде № 91 Киев - Львов составляет в купе - 171,54 грн, в плацкартном вагоне - 82,73 грн.

Также уменьшится стоимость проезда в межрегиональных скоростных электропоездах Интерсити +.

В понедельник, вторник и среду стоимость проезда во 2-м классе «Украинского экспресса» составит по направлению Киев - Харьков — 214,79 грн (до 1 октября - 234,42 грн), Киев - Львов -239,24 грн (до 1-го октября - 261,23 грн), Киев - Донецк -285,63 грн (до 1 октября - 312,10 грн).

Стоимость проезда в первом классе в направлении Киев-Харьков составит 316,06 грн (до 1-го октября - 334,53 грн), Киев - Львов — 354,96 грн (до 1 октября - 375,76 грн), Киев - Донецк - 421,79 грн (до 1 октября - 446,62 грн).

Напомним, что в сентябре действовал коэффициент 1,02.

Справка УНИАН. Приказом № 170 Министерства инфраструктуры Украины определено 13 различных календарных периодов, которые будут влиять на стоимость проезда.

Стоимость билета и плацкарты корректируется на коэффициенты по календарным периодам и дням недели.

Так, на четверг и субботу установлено снижение стоимости проезда на 10% от базовой стоимости, а на пятницу и воскресенье - повышение на 10%.

При оформлении билета на электропоезда Интерсити + в направлении "туда и обратно" применяется скидка в размере 10% от стоимости проезда.

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ЕБРР начнет кредитование украинской ГТС после реорганизации «Нафтогаза»

Выделение кредита Европейского банка реконструкции и развития на модернизацию украинской газотранспортной системы возможно после завершения реорганизации НАК «Нафтогаз Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил директор ЕБРР в Украине Андре Куусвек в пятницу, 28 сентября, после подписания соответствующего кредитного договора для реализации подобного проекта в городе Тернополь.

«Необходимо присутствие целого ряда аспектов, ряд из которых напрямую касается реорганизации «Нафтогаза»… Если коротко подытожить, мы хотим финансировать компанию, которая должна иметь стабильное финансовое положение», - сказал он.

По словам банкира, реорганизация «Нафтогаза», в частности, отделение от него транспортирующей компании «Укртрансгаз», будет позитивным моментом для финансовой стабильности НАК.

Среди прочего он отметил, что вопрос о выделении кредита в текущем году не стоит.

«Вопрос о подписании кредитного договора – это действительно вопрос не текущего года», - резюмировал А.Куусвек.

Напомним, что Кабинет министров Украины поручил Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» и ее дочерним предприятиям провести инвентаризацию имущества, которое не используется в основной производственной деятельности (распоряжение №542-р от 8 августа 2012 года).

Как сообщал ранее УНИАН, реструктуризация «Нафтогаза Украины» проводится с целью выполнения Закона Украины «О принципах функционирования рынка природного газа» относительно необходимости отделения функций НАК «Нафтогаз Украины» относительно добычи, снабжения и транспортировки газа и Программы экономических реформ на 2010-2014 гг.

Глава правления «Нафтогаза» Евгений Бакулин в 2011 году заявлял, что правительство рассматривает несколько возможных способов реорганизации «Нафтогаза Украины», в том числе, путем создания совместного предприятия, привлечения иностранных инвесторов или публичного размещения акций на фондовом рынке.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

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Минфин в октябре планирует провести только два аукциона по продаже ОВГЗ

Министерство финансов Украины в октябре планирует провести только два аукциона по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Об этом говорится в графике размещения ОВГЗ на октябрь, обнародованном на сайте Минфина.

Согласно графику аукционы планируется провести 16 и 23 октября. Инвесторам буду предложены стандартные ОВГЗ сроком обращения 5 и 7 лет.

Как сообщал УНИАН, на последнем сентябрьском аукционе 25 сентября Минфину удалось привлечь в государственный бюджет 780,34 млн грн.

Минфин привлек 213,94 млн грн от размещение 5-летних ОВГЗ, 200 млн грн от размещения 7-летних облигаций, при этом основной объем привлечения обеспечило доразмещение 3-летних ОВГЗ с индексированной стоимостью - 366,39 млн грн.

Справка УНИАН. На 27 сентября объем ОВГЗ, которые находились в обращении, по сумме основного долга составлял — 189,911 млрд грн, при этом в собственности НБУ находились госбумаги на сумму — 92,912 млрд грн, банков — 76,677 млрд грн, нерезидентов — 4,191 млрд грн.

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Аналитики из-за кризиса снизили прогнозную цену нефти на мировом рынке

Международные аналитики снизили прогнозы цен на нефть на мировом рынке до конца 2012 года и на будущий год, учитывая замедление роста мировой экономики и меньшую вероятность перебоев в поставках с Ближнего Востока, сообщает Reuters.

Средняя цена нефти Brent в этом году составит 109,90 долларов за баррель, что на 2,10 доллара ниже средней цены за девять месяцев этого года, предполагают 32 аналитика, опрошенные Рейтер. Консенсус-прогноз на 2013 год снизился на 30 центов по сравнению с августовским опросом - до 106,90 доллара за баррель.

"Мы считаем, что и Brent, и WTI продолжат дешеветь в предстоящие недели, месяцы и кварталы", - сказал стратег GAIN Capital Крис Тевер.

Только четыре аналитика считают, что в 2013 году Brent в среднем будет стоить дешевле 100 долларов.

"Мы ожидаем, что третий этап "количественного смягчения" не окажет большого влияния на цену нефти. Это видно уже из названия: поскольку это третий этап, основные выгоды от крупномасштабного приобретения активов уже достигнуты", - считает аналитик Capital Economics Джулиан Джессоп.

По его мнению, среднегодовая цена Brent составит 85 долларов за баррель в 2013 и 2014 годах.

Среднегодовая цена американского индикативного сорта WTI составит, по усредненному прогнозу аналитиков, 95,30 доллара в 2012 году, 98,20 доллара в 2013 году и 100,70 доллара в 2014 году.

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Минагропрод прогнозирует рост цен на зерно в Украине

Министерство аграрной политики и продовольствия прогнозирует рост цен на зерновые культуры на внутреннем рынке Украины, говорится в сообщении ведомства.

«Ситуация на внутреннем рынке зерновых культур является активной и имеет тенденции к росту уровней цен. Это связано с высоким спросом внешних рынков, завершением первой волны массовых продаж зерна сельхозпроизводителями, наличием незакрытых контрактов у зернотрейдеров. Активными культурами в торговом отношении являются пшеница и кукуруза, причем фуражных кондиций. Ожидается, что в перспективе ценовая ситуация на рынке зерна будет иметь тренды к росту цен», - говорится в сообщении.

По данным ведомства, на сегодняшний день закупочные цены на продовольственную пшеницу 3-го класса на условия EXW франко-элеватор составляют 1900-2050 грн/т. В портах цены выросли до 2150-2250 грн/т. На базисе FOB экспортные цены на продовольственную пшеницу составляют 300-310 долл./т.

Уровень закупочных цен на фуражную пшеницу EXW франко-элеватор составляет 1850-2000 грн/т. Закупочные цены в портах выросли до 2050-2175 грн/т. Экспортные цены составляют 285-295 долл./т.

На условиях EXW франко-элеватор ячмень стоит около 1950-2050 грн/т. Закупочные цены на фуражный ячмень в портах выросли и составляют 2180-2245 грн/т. Экспортные цены на ячмень составляют около 295-303 долл./т.

Диапазон минимальных и максимальных закупочных цен EXW франко-элеватор на фуражную кукурузу вырос и составляет 1850-2000 грн/т. Цена закупки зерна в портах Черного и Азовского морей растет и в настоящее время составляет 2050-2130 грн/т, при активном спросе на такое зерно. Ориентировочный уровень экспортных цен на зерно нового урожая также вырос и составляет от 290 до 300 долл./т, FOB. Максимальные цены озвучиваются на уровне 315 долл./т.

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Медведев предложил Азарову включить рубль в первую группу валют

Премьер министр РФ Дмитрий Медведев рекомендовал премьер-министру Украины Николаю Азарову включить рубль в первую группу валют.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил 28 сентября в Ялте на Международном инвестиционном бизнес-форуме государств-участников СНГ «Ялтинские деловые встречи».

«Конечно, год (расчета в рублях – УНИАН) может быть и короткий срок, но мне кажется, если мы хотим успевать за временем, нам нужно двигаться быстрее. Если 40% расчета (между Украиной и Россией – УНИАН) осуществляется в рублях, то это повод призадуматься над тем, как оценивать российский рубль в Украине. Хотя это вопрос вкуса, если не хочется платить рублями, то в какой-то момент можно прийти к расчету юанями. Сейчас перед всей мировой экономикой эта дилемма стоит», - сказал Д.Медведев.

Этим заявлением Д.Медведев поддержал российских банкиров, высказавших аналогичное мнение.

В частности, такое мнение озвучил председатель правления банка ВТБ, президент финансово-банковского совета СНГ Андрей Костин.

«По нашим данным, около 40% экспорта Украина в России оплачивает уже рублями. Вместе с тем, рубль по классификации, которая существует в центральном банке Украины, не относится к первой группе валют. Это снижает возможность рубля к осуществлению ряда важных операций. Я бы просил правительство рассмотреть этот вопрос», - сказал банкир.

В ответ премьер-министр Украины Николай Азаров заявил: «Еще год вообще не стоял вопрос расчета в рублях, так? А мы уже с вами в рублях рассчитываемся – это шаг вперед? Шаг вперед. А дальше будем дальше двигаться».

Справка УНИАН. В сентябре 2008 года "Газпром" заявил о планах с 2009 года в расчетах с некоторыми своими контрагентами перейти на рубли. В Украине вопрос о возможности взаимных расчетов с Россией в рублях при торгово-экономическом сотрудничестве рассматривается с 2010 года.

26 октября 2011 года в Москве во время встречи С.АРБУЗОВА с и.о. министра финансов РФ Антоном СИЛУАНОВЫМ, руководством Центрального банка России и ОАО «Газпром» была достигнута договоренность об оплате потреблённого Украиной газа в рублях.

Тогда НБУ заявлял, что планирует и в дальнейшем проводить работу по валютной диверсификации в расчетах с основными торговыми партнерами Украины, как странами - членами Европейского Союза, так и Россией, Китаем и другими.

В декабре «Нафтогаз» впервые частично расплатился с «Газпромом» в рублях за газ, поставленный в ноябре.

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Минобороны просит на 2013 год 22,8 млрд грн

В 2013 году потребность оборонного ведомства в средствах составляет 22,8 млрд грн, или 1,35% ВВП.

Об этом сообщил заместитель министра обороны Украины – руководитель аппарата Владимир Можаровский сегодня во время брифинга, проинформировали УНИАН в Департаменте прессы и информации Министерства обороны Украины.

Он отметил, что во время формирования бюджетного запроса на 2013 год Министерством обороны были учтены концептуальные задания, определенные Президентом относительно создания боеспособных, мобильных, оптимальных по количеству вооружения и военной техники, а также личного состава Вооруженных сил.

Вместе с тем В.Можаровский обратил внимание, что постановлением Кабинета министров от 5 апреля № 318 “Об одобрении Прогноза Государственного бюджета Украины на 2013 и 2014 годы”, определены расходы Министерства обороны, которые в 2013 году должны составить почти 18,8 млрд грн (1,11% ВВП).

«Первый показатель – 22,8 млрд грн – это ресурс, поддержанный аппаратом Совета национальной безопасности и обороны Украины. В настоящее время проект государственного бюджета Украины на 2013 год находится на доработке в Кабинете министров, и специалисты Департамента финансов Минобороны, совместно с Министерством финансов, прорабатывают и уточняют окончательные цифры бюджета и расходов Министерства обороны на следующий год», – отметил заместитель министра обороны.

По словам В.Можаровского, при условии утверждения бюджета Министерства обороны на 2013 год на уровне 22,8 млрд грн на содержание Вооруженных сил запланировано направить 71,8% от этой суммы, на развитие военной техники – 21,3%, на подготовку Вооруженных сил - 6,9%.

Как сообщал УНИАН, в бюджете на 2012 год для Минобороны было предусмотрено 17 млрд 402 млн 183 тыс. грн.

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Пять банков возобновлены в статусе участников Фонда гарантирования вкладов

В статусе участников Фонда гарантирования вкладов физических лиц возобновлены пять банков. Об этом сообщается на сайте Фонда.

В соответствии с Законом Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц», который вступил в силу 22 сентября 2012 года, участниками фонда являются банки, участие которых в нем является обязательным, и которые приобретают статус участника фонда в день получения ими банковской лицензии.

Данный закон не предусматривает перевод участников фонда в категорию временных его участников, тем самым, отменяя понятие временного участника фонда как такового», - говорится в сообщении.

С учетом этого, с 26 сентября т.г. участниками Фонда гарантирования вкладов стали: «Банк Альянс», «Захидинкомбанк», «Интербанк», «Восточно-Промышленный коммерческий банк» и «Уникомбанк».

Справка УНИАН. Фонд гарантирования вкладов физических лиц создан в феврале 1999 года и является государственным специализированным учреждением, которое выполняет функции государственного управления в сфере гарантирования вкладов физлиц.

Количество участников фонда, по состоянию на август 2012 года, составляло 168 банков, количество временных участников - 6 банков.

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ЕС выделил более 1 млн евро для борьбы с бешенством в Украине

Директорат Еврокомиссии по здравоохранению и защите прав потребителей (САНКО) выделил более 1 млн евро для создания буферной зоны на территории четырех украинских областей для предотвращения распространения бешенства, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства аграрной политики и продовольствия Украины со ссылкой на слова председателя Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины Владимира Горжеева.

Буферная зона площадью 70 кв. км по периметру будет создана на территории Волынской, Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областей, прилегающих к территории ЕС.

«На территории стран Европейского Союза проводится сплошная иммунизация диких животных для остановки распространения бешенства. И сейчас директорат САНКО выделил более 1 млн евро для создания буферной зоны размером 70 кв. км по периметру таких пограничных областей, как Волынская, Львовская, Ивано-Франковская и Закарпатская. На сегодня в этих областях завершаются работы по организации тендера. Мы планируем, что Соглашение, которое подписали 13 июня 2012 министры сельского хозяйства Украины и Польши по выполнению программы борьбы с бешенством, будет пролонгировано на 6-10 лет, чтобы полностью освободить эту зону от бешенства», - сообщил В.Горжеев.

По словам главы Госветфитослужбы, в Украине выделяется в среднем около 100 млн грн на проведение противоэпизоотических мероприятий, из которых свыше 42 млн направляется на профилактику бешенства, в частности, вакцинацию сельскохозяйственных животных и иммунизацию диких животных в пяти областях. Поскольку этих средств недостаточно для осуществления комплекса мер по профилактике бешенства на всей территории Украины, планируется увеличить государственное финансирование.

«При подготовке Закона «О государственном бюджете Украины на 2013 год» необходимо предусмотреть средства для оральной иммунизации диких животных на всей территории государства и выделить дополнительно 42 млн грн. Это даст возможность выполнить такую работу, которую осуществляют страны Западной Европы. Также предлагается предусмотреть дополнительное финансирование в размере 85 млн грн для проведения масштабной кампании в наиболее угрожающих по бешенству зонах», - отметил В.Горжеев.

Он добавил, что проведение профилактических мероприятий значительно дешевле по сравнению с затратами на ликвидацию заболевания и его лечения у людей. Поэтому увеличение выделения государственных средств, кампания по созданию буферной зоны, финансируемая ЕС, а также комплексная работа Госветфитослужбы поможет постепенно исправить ситуацию с распространением бешенства в Украине.

По данным Госветфитослужбы, в 2011 году в Украине было зарегистрировано 6 случаев заболевания людей бешенством - в Сумской, Черниговской, Киевской, Донецкой, Тернопольской областях и в Киеве. В 2010 году было зарегистрировано 3 случая.

Справка УНИАН. На сегодня бешенство зарегистрировано в 113 странах мира. Ежегодно из-за этой болезни погибают 55 тысяч человек.

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