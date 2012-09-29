Янукович до конца года поситит Россию с государственным визитом

Государственный визит в Россию президента Украины Виктора Януковича запланирован до конца 2012 года, сообщил на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым глава правительства Украины Николай Азаров.

Он назвал переговоры двух глав правительств очень важными. "В этом году запланирован госвизит нашего президента, - сказал Азаров. - И нужно его проработать", передает РИА «Новости».

Кроме того, премьер Украины подчеркнул необходимость поручить секретарям согласовать дату 10-го заседания российско-украинского комитета по экономическому сотрудничеству. "Помните, мы с вами договаривались на ноябрь-декабрь? Пришло время определиться точно", - отметил Азаров.

В свою очередь Медведев поблагодарил Азарова за организацию встречи и саммита глав правительств СНГ.